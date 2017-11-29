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Выступление Ю.Ю. Болдырева в Политкафе. Полемика с А.Роджерсом ( в конце записи ).

15:16. 29 ноября 2017 Просмотров - 177 7 коммент. Опубликовал:

Пожалуйста не поленитесь, посмотрите выступление Ю.Ю.Болдырева в "Политкафе". Это касается каждого из нас... всех.

Программа по объединению страны и вывода её экономики на путь устойчивого стратегического развития, в которой Ю.Ю. Болдырев является одним из координаторов.

Также он освещает своё прошлое , почему он ушёл из "Яблока" и причины, побудившие его работать в счётной палате во времена правления Б.Н.. Ельцина.

И в конце выступления присутствует полемика с А.Роджерсом (43:07) . На основании которой ( или в отместку ) А. Роджерс и написал свою "обличительную" статью. 

Которую не так давно разместили на  Ящике  Пандоры.

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7 коммент.»

  • 22791 7951
    Люся 29 ноября 2017 в 16:07 Ссылка Пометить
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    Слушать того,кто в 90-е ликвидировал?Роджерс правду написал,которая вам сильно не по вкусу.Тёрся при власть имеющих,испачкался поуши,а теперь он “освещает” своё прошлое.

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    • 16948 11356
      Серый Люся 29 ноября 2017 в 16:28 Ссылка Пометить
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      Т.е. ты, не послушав речь Болдырева , осуждаешь им сказанное ??? Сильно.))
      Действительно … “Оно “…
      Я думал, что это только анекдот такой. ” Мол, не читал, но осуждаю…”
      А это – “Люсина ” реальность.)) Молодца.))

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        Люся Серый 29 ноября 2017 в 16:45 Ссылка Пометить
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        Так вот он ваш херой!Слушать?Так в 90-х так их наслушались,до тошноты от одного их вида.Что,и этот,как Явлинский,на президентское место нацелился?Цирк!

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  • 16954 11362
    Серый 29 ноября 2017 в 16:49 Ссылка Пометить
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    А на своего кумира ты не насмотрелась? Под уголовной статьёй ходил… Е.Б.Н. его выдернул…
    На кресло.. так это ботокс опять нацелился.
    Болдырев предлагает честные выборы.

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      Люся Серый 29 ноября 2017 в 17:00 Ссылка Пометить
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      Болдырев и “честные выборы”?Не смеши.

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        Ъ Люся 29 ноября 2017 в 17:12 Ссылка Пометить
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        1. Недопущение самого факта обсуждения.
        2. Накачка эмоций по проблеме.
        3. Если не удается реализовать первые два принципа, то на помощь приходит третий – “дьявольская логика”.
        Вы-троль…Статья Обличителя на ЯП от 27.11.2017 “Об особенностях человеческого мышления”.Там же все про вас и таких,как вы написано.И вы там оставляли коммент.

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  • 16956 11364
    Серый 29 ноября 2017 в 17:12 Ссылка Пометить
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    Тебе смешно от того , что в стране происходит ?
    Вот поэтому я и спрашиваю всегда тебя. Донбасс, Россия ….
    Куда дальше побежишь смеяться ?

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