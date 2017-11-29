Выступление Ю.Ю. Болдырева в Политкафе. Полемика с А.Роджерсом ( в конце записи ).
Пожалуйста не поленитесь, посмотрите выступление Ю.Ю.Болдырева в "Политкафе". Это касается каждого из нас... всех.
Программа по объединению страны и вывода её экономики на путь устойчивого стратегического развития, в которой Ю.Ю. Болдырев является одним из координаторов.
Также он освещает своё прошлое , почему он ушёл из "Яблока" и причины, побудившие его работать в счётной палате во времена правления Б.Н.. Ельцина.
И в конце выступления присутствует полемика с А.Роджерсом (43:07) . На основании которой ( или в отместку ) А. Роджерс и написал свою "обличительную" статью.
Которую не так давно разместили на Ящике Пандоры.
loading...
Слушать того,кто в 90-е ликвидировал?Роджерс правду написал,которая вам сильно не по вкусу.Тёрся при власть имеющих,испачкался поуши,а теперь он “освещает” своё прошлое.
loading...
Т.е. ты, не послушав речь Болдырева , осуждаешь им сказанное ??? Сильно.))
Действительно … “Оно “…
Я думал, что это только анекдот такой. ” Мол, не читал, но осуждаю…”
А это – “Люсина ” реальность.)) Молодца.))
loading...
Так вот он ваш херой!Слушать?Так в 90-х так их наслушались,до тошноты от одного их вида.Что,и этот,как Явлинский,на президентское место нацелился?Цирк!
loading...
А на своего кумира ты не насмотрелась? Под уголовной статьёй ходил… Е.Б.Н. его выдернул…
На кресло.. так это ботокс опять нацелился.
Болдырев предлагает честные выборы.
loading...
Болдырев и “честные выборы”?Не смеши.
loading...
1. Недопущение самого факта обсуждения.
2. Накачка эмоций по проблеме.
3. Если не удается реализовать первые два принципа, то на помощь приходит третий – “дьявольская логика”.
Вы-троль…Статья Обличителя на ЯП от 27.11.2017 “Об особенностях человеческого мышления”.Там же все про вас и таких,как вы написано.И вы там оставляли коммент.
loading...
Тебе смешно от того , что в стране происходит ?
Вот поэтому я и спрашиваю всегда тебя. Донбасс, Россия ….
Куда дальше побежишь смеяться ?