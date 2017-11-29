Выступление Ю.Ю. Болдырева в Политкафе. Полемика с А.Роджерсом ( в конце записи ).

Пожалуйста не поленитесь, посмотрите выступление Ю.Ю.Болдырева в "Политкафе". Это касается каждого из нас... всех.

Программа по объединению страны и вывода её экономики на путь устойчивого стратегического развития, в которой Ю.Ю. Болдырев является одним из координаторов.

Также он освещает своё прошлое , почему он ушёл из "Яблока" и причины, побудившие его работать в счётной палате во времена правления Б.Н.. Ельцина.

И в конце выступления присутствует полемика с А.Роджерсом (43:07) . На основании которой ( или в отместку ) А. Роджерс и написал свою "обличительную" статью.

Которую не так давно разместили на Ящике Пандоры.