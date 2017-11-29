Океан сознания — это источник всей материи.Материи не существует.Всё физическое вокруг нас происходит от резонансной частоты.Если увеличить частоту, структура материи изменится.Самодостаточная система является «суперголограммой», и всё содержащееся в ней — является выражением этой голограммы.Поскольку реальность – это голограмма, каждая её частица является образом целого.Другими словами, единое Целое содержится в каждой частичке.Невозможно найти одну частичку, поскольку она является отражением ВСЕХ частиц.Если мы изменим любой компонент голограммы, —Это отразится на всём.Вещество Вселенной – это Сознание.Основанное на страхе сознание — содержит принцип, что веществом Вселенной является материя.Если Вселенная есть материя, тогда верующему в этот принцип необходимы владения и ценности.Помните, что всё физическое – это частота.Страх — это медленная, плотная вибрация.Если мы удерживаем страх, наше сознание понижается — и частота нашей реальности становится плотной и медленной.В голографической реальности — вы создаёте то, во что верите.Реальность построена на мысли.Каждая мысль подобна пауку, плетущему паутину в матрице голограмм.Матрица голограмм — есть информация.Помещая информацию в личную голограмму, вы создаёте в своей матрице фракталы, бесконечные повторяющиеся рисунки.Эти фракталы меняют вашу матрицу.Когда система сильно дестабилизирована, происходят случайные сдвиги, неожиданно организующиеся в более сложные.На субатомном, квантовом уровне действительность организуется исходя из ожиданий наблюдающего.Во Вселенной всё состоит из субатомных частиц, вращающихся со скоростью молнии вокруг огромных пустых областей.Эти частицы не материальны, они являются вибрациями энергии и информации в космической воронке энергий и информации.Меняя поле, состоящее из атомов, вы меняете сами атомы.Мы созданы из этих атомов.Наши чувства меняют поле наших атомов — и буквально видоизменяют нашу физическую реальность.Наше ТЕЛО — есть биологический компьютер.Мы есть Сознание.Наш МИР есть крохотный диапазон частот внутри бесконечного частотного спектра.ЖИЗНЬ есть голографическая телевизионная станция.Наше сознание создаёт канал, частоту РЕАЛЬНОСТИ, в которой мы живём.Мы не можем вообразить реальность, существующую без нас, поскольку…Акт наблюдения позволяет нам создавать на ходу совместную Вселенную.Мы не сможем найти край Вселенной или наименьшую часть, поскольку…Куда бы ни отправилось наше сознание, ожидая что-то обнаружить, всегда будет это «что-то», ибо мы и создали его.Сознание – это язык программирования нашей голографической Вселенной.Мы — проводники сознания.Сознание проявляется через нас и исходит из нас.Когда мы ВЫКЛючаем наши мозги и зацепляемся нашим сознанием на крючок основных СМИ иллюзий, нами манипулируют таким образом, чтобы создание нашей реальности принадлежало не нам – а кому-то другому…Мир — это просто поездка, но мы об этом забыли, и решили, что поездка – это реальность».

Источник: nashaplaneta.su