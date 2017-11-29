В США обнаружили связь империи Ротшильдов с терактами 11 сентября

Современный кризис американской экономики стал результатом 15-летнего курса интервенций на Ближнем Востоке, начатых после терактов 11 сентября. К такому выводу пришел председатель правления ассоциации Veterans Today Гордон Даф, рассмотрев экономические спады и трансформацию американского общества в течение этого периода. В результате теракты 9/11 приобрели ещё более зловещий характер, связанный с выгодой для бизнес-модели мировой банковской системы, возглавляемой Ротшильдами.

Атака на Нью-Йоркские башни-близнецы 11 сентября 2001 года с самого начала имела под собой экономический аспект. Прежде всего, потому что атакован был Всемирный торговый центр, символ эпохи американского глобализма. Однако Гордон Даф открыл ещё один важный и неизвестный ранее факт. Оказывается, за несколько дней до терактов в военном бюджете США была выявлена дыра в 2,4 трлн долларов, а общие потери казны составили 10 трлн долларов. Этой суммы достаточно для того, чтобы купить всю Европу.

Показательно, что именно в день атаки на башни ВТЦ в Пентагоне погибла группа офицеров, которая занималась расследованием хищения военной части бюджетных средств. По мнению военного американского эксперта, военнослужащие были ликвидированы, когда один из самолетов-смертников якобы был направлен на левое наружное крыло Пентагона. Произошло это в бытность военного министра Дональда Рамсфелда, который возглавил «крестовый поход» США в Ирак и Афганистан.

После терактов 9/11 Америка начала целенаправленно скатываться в ипотечный кризис 2008 года. Стремительная девальвация доллара привела к сгоранию сбережений простых американцев, заставив население подписаться на ипотечное кредитование. Однако к концу 2007 года пять ведущих инвестиционных банков США стали банкротами, «потеряв» триллионы активов. Переформатированный промышленный индекс Down Jones вывел на первое место ключевые отрасли промышленности, такие как оружие, нефть и фармацевтика, которые добились рекордной прибыли.

Беспрецедентный финансовый кризис 2008 года обрушил цены на рынке недвижимости на 60%, оставив многих американцев без средств к существованию. Пенсионные накопления потеряли в цене 72%. 1,401 млн долларов, обеспечивающих 5 тыс. долларов в месяц по ставкам эпохи Клинтона, теперь стоили чуть более 200 тыс. долларов с потенциалом дохода в 200 долларов в месяц. Средний класс Америки зарабатывал их, начиная с середины 70-х годов, однако теперь квалифицированные пенсионеры были приговорены к десятилетнему труду. При этом безработица в период с 2008 по 2010 год выросла более чем на 10%.

Спровоцированная политикой ФРС финансово-экономическая катастрофа позволила быстро решить проблему с кадрами для «горячих точек» на Ближнем Востоке, поскольку большинство молодежи подалось на военное довольствование в армию. Военная зарплата была самой высокой с гарантией развертывания в Ираке и Афганистане из года в год. Тем не менее, сегодня полмиллиона отслуживших в армии отставников не могут найти работу и пройти полноценную социальную реабилитацию после калечащей службы на Ближнем Востоке.

Ситуацию осложняет также национальное предательство армии, которое устроили пришедшие к власти после терактов 11 сентября корпорации нефтянки, ВПК и фармацевтики. Усилившиеся в результате кризиса 2008 года, они развязали войну против собственного народа на чужой территории.

Речь идет о продаже оружия террористическому подполью Ближнего Востока, включая «Аль-Каиду»* и «Исламское государство»*, против которого Вашингтон объявил войну в ответ на теракты 9/11. На войне в Сирии США заработали 137 млрд долларов, продавая оружие Саудовской Аравии для последующих поставок боевикам, а борьба с ИГИЛ обходится Пентагону в 10 млн долларов в день. Война в Ираке обогатила ВПК на 2 трлн долларов, а в Афганистане – на 1 триллион. При этом на восстановлении Ирака американские подрядчики заработали 40 млрд долларов, из которых 8,7 млрд бесследно исчезли.

Приведенные цифры доказывают прямой материальный интерес американских корпораций из «Синдиката 9/11», как называет это преступное бизнес-сообщество Гордон Даф, в разжигании войн и поддержании постоянной зоны нестабильности на Ближнем Востоке. Для того чтобы эту разрушительную политику приняло американское общество, воспитанное на ценностях свободы и демократии, авторам проекта пришлось пойти на беспрецедентные меры, устроив теракты и крупнейший в истории финансовый кризис, последствия которого ощутил на себе весь мир.

*«Аль-Каида», «Исламское государство» – террористические группировки, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда РФ

Илья Новицкий

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http://gosnovosti.com/2017/11/в-сша-обнаружили-связь-империи-ротшил/