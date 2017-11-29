Украина во власти библейских жидов, и только этим всё плохое объясняется!

Ниже вы прочтёте очень эмоциональную статью Олёны Ксантопулос (Olena Ksantopulos) "Гневный виток истории". То, что она описывает, это действительно виток истории. Похожее уже было на Украине после 1917 года, когда была разрушена Российская империя, но ещё раньше это было описано в Библии.

Несчастья и разруха приходят в каждую страну, где власть захватывают ...нет не евреи (я не антисемит!), но жиды! Те самые, библейские жиды, которым ещё Христос сказал: "ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8: 44).



В центре держит иудейскую "Тору" Беня Коломойский, украинский олигарх.

Можно тысячу раз прочесть в Библии об ужасах иудейского ига, но иногда людям не хватает смелости для того, чтобы поверить и признать, что их сегодня постигла та же участь, которая постигла многие "ветхозаветные" народы, которых жиды уже стёрли с лица земли.

После такого моего предисловия, думаю, читателю будет намного проще понять рассказ Олёны Ксантопулос:

Гневный виток истории

После моей последней статьи «Серьезный и злой разговор», мне говорят – попридержи эмоции. Согласна. Иногда глубокое разочарование и неслыханная несправедливость, свиваясь в клубок, вызывают ярость. Хочется правильных, точных и быстрых действий, направленных против тех, кто творит беззаконие. Нынешняя власть уничтожает державу, государственность, население и природу Украины. Казалось бы, всё должно быть на нашей стороне – праведный народный гнев, поддержка международной общественности, поддержка церквей и даже самого Бога, который, якобы, не терпит, но позволяет несправедливости править бал в Украине. Твердое «НЕТ» должно быть ясно и понятно каждому. Протест должен был магнитом притягивать недовольных и разъярённых. Но нет, несдерживаемый народный гнев не сотрясает столицу и окраины.

Я бьюсь, стараясь понять – почему?

Отбросим мантру о том, что народу не понятны требования Людей. Как я уже писала, приди и прокричи своё требование. У всех разные требования, но они имеют один корень – теперешнюю власть, засевшую на Печёрских холмах. Разве нас не приводит в бешенство принудительная нищета, принудительная эмиграция, принудительное повышение пенсионного стажа, принудительный отказ от медицинского обслуживания, которое большинству украинцев станет не по карману, принудительное понижение уровня образования до такого, что может удовлетворять рабов и батраков, но не современного человека? Разве нас не приводит в отчаяние бесконечная война, которая продолжает уносить человеческие жизни, но, в то же время, не перестает обогащать президента?

За время войны, чистая прибыль от деятельности российского «Рошена» Петра Порошенко составила 1 380 600 584,32 грн. Жизнь чьего-то сына или отца в обмен на пухлую пачку банкнот на счетах нашего президента. Мародер (президент Порошенко, после того, как продал населению уголёк на пару с Ахметовым по подложным документам и броневички со своего завода с трёхкратной накруткой) для меня является мародером, собрался на второй срок.

Мы хотим иметь президента-мародера?! Это не вызывает у нас гнев и отторжение?!

Так почему же мы молчим? Организаторы протеста говорят, что момент не вызрел. Я понимаю, что они осторожничают, ведь на кону человеческие жизни. Я понимаю, что Саакашвили, батальон «Донбасс», активисты и ветераны войны делают всё возможное, чтобы протест был мирным, массовым, но все же результативным.

Но, правильно ли они все просчитали? Перечислю несколько причин, как я их понимаю, почему огонёк бежит по бикфордову шнуру, но гаснет на пути к большому взрыву.

Прежде всего, я, прибрав эмоции, тем не менее, настаиваю на том, что протесты, а, тем более, окончание неоконченных революций, надо тщательно готовить загодя. Без внутреннего материального, финансового, людского и идеологического ресурса революции невозможны. Об этом хорошо знали кукловоды предыдущих майданов.

Теперь поговорим о поводах для восстания. На самом деле, поводов хоть отбавляй! Я уже перечислила некоторые из них. Но вот ещё один, казалось бы, больной. Деньги! У нас каждый день воруют деньги. Воруют из бюджета, из нашей складчины, куда мы прилежно отдаём кровно заработанное в виде налогов. Куда же идут наши деньги? Банку Коломойскому – 168 млрд. гривен. Юрию Косюку – 809 млн. гривен или половина всех субсидий, которые были выделены аграриям. Ахметову 1,5 млрд. гривен компенсации за то, что его угольным предприятиям задолжало госпредприятие «Энергорынок», которому сам Ахметов задолжал 12.4 млрд. гривен. Я не буду говорить уже о том, как суды выпускают коррупционеров, ограбивших не государство, а нас с вами на миллионы и миллиарды.

Совковый чип.

Так, почему же мы не кричим «Караул! Грабят!»? Почему все вместе не ловим воров? Почему не объявляем народную операцию «Перехват»?! Не потому ли, что мы все родом из совка? Из уравниловки, оттуда, где нас приучили к гарантированному минимуму и отучили бунтовать и требовать? Оттуда, где из нас напрочь вытравили собственника, который считает каждое госпредприятие своим, и каждую пядь украинской земли своей. Пост-совковое поколение имеет уже своих детей и, говорят, молодые родители другие. Они свободны духом, они уже родились без совкового чипа, власть для них не является непререкаемым авторитетом. Они уже не бояться. Так почему же они молчат?

Истребление украинцев.

Нас физически стало меньше. Говорят, нас осталось всего лишь 26 миллионов, что означает, что на протяжении четверти века, шло систематическое истребление украинцев. Все недавно принятые реформы были приняты не просто так. Они направлены на дальнейшее истребление населения. Война продолжается, на фронте убивают лучших сынов Украины. Тех, кто не откупился, и не отмазался, а пошёл защищать Украину. Несколько тысяч мотивированных добровольцев и активистов заперты по тюрьмам. Сотни тысяч уехали. Кто уехал? Средний класс. Те, у кого есть мозги, деньги, а главное, у которых было, что защищать. Им надоело защищать. Им просто хочется жить. Уезжает молодежь – надежда нации. Власть, таким образом, нас лишила цвета и надежды нашей нации. Про приговорённых пенсионеров и больных повторяться не буду. Они скоро все вымрут. Власть, ведущая войну против собственного народа, сбросит балласт.

Последний Майдан.

Далее, хочу вернуть вас на четыре года назад, на Майдан. Прежде всего, все наши Майданы были не чем иным, как желанием власти воспроизвести самую себя в новых лицах. А последний Майдан был событием не только с двойным дном, когда очень мастерски народу разрешали требовать «новой Украины», а за кулисами тихо осуществили государственный переворот.

Сотворить жертву, заставить народ выйти на Майдан, потом использовать его для того, чтобы снести существующую власть – это была только часть плана.

Другая часть плана касалась Путина... (Библейские жиды захватывали Украину в феврале 2014 года исключительно затем, чтобы превратить её буквально в детонатор для подрыва России! Западным руководителям очень хотелось ещё 4 года назад буквально взорвать Россию с её 142 миллионным населением. И 45 миллионное население Украины вполне подходило для того, чтобы нанести по России нокаутирующий удар с кратчайшего расстояния. Ради этой "великой" цели Президент России Путин и был тогда объявлен на весь мир украинским журналистом Савиком Шустером "новым Адольфом Гитлером", – комментарий А. Благина).

Вглядитесь в лицо Савика Шустера, в его мёртвые глаза! Так обычно и выглядят библейские жиды!

крещение в крови, чтобы он принял религию новой власти. Народ надо было испугать. Навсегда. Чтобы уже никаких майданов. И это сработало. А третья часть плана была поистине изуверской. Народу надо было устроить, чтобы он принял. Народ надо было испугать. Навсегда. Чтобы уже никаких майданов. И это сработало. Промежуточный характер. Теперь пару слов о нашем украинском характере. Каждому из нас не хватает настоящего индивидуализма. «Моя хата с краю» - это не индивидуализм, это пофигизм! Пятьсот лет тому назад, один монах решился на невиданный поступок – он бросил вызов, казалось бы, святая святых - Римско-католической церкви. Мартин Лютер обнародовал свои 95 тезисов, среди которых были и такие: человек спасается только СВОЕЙ верой, между Богом и человеком не нужен посредник. Не нужен весь этот раздувшийся от богатства поповский институт, превратившийся в господствующую церковь. Главным в его тезисах был не порабощенный и приниженный церковью испуганный индивидуум, а свободный человек, чье спасение зависело исключительно от его действий. Очень важно понимать то, что когда твой ум не отдан попу, или пропагандистам от власти, или политической партии, а когда твой ум принадлежит только тебе, когда он развит и независим, когда ты всё видишь и понимаешь, когда твоя совесть ещё не стала атавизмом и когда ты сражаешься бок о бок с такими же свободными людьми, ты сам свободен!

В 17 веке в Европе началась Реформация. У нас же, после высокой цивилизации Киевской Руси, началась деградация.

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Возвращаясь в настоящее...

Порошенковский режим уже опробовал нас на развитость нашей индивидуальности. Мы не поднялись против смертей на фронте, против торговли на крови и против античеловеческих реформ. Сейчас, когда власть уже поняла, что мы не поднимемся, они готовятся проголосовать "Закон о реинтеграции временно оккупированных территорий". А это начало раздела Украины...

<...>

Почему сегодня уже свершившиеся преступления и надвигающиеся угрозы у нас не вызывают гнева? Или мы уже затаили и приголубили внутри нас радость, готовясь раскрыть свои объятия будущим завоевателям и захватчикам, поскольку неволя нам кажется слаще нищеты?

Если настало время очередного передела Европы, мы должны встретить этот вызов сильными и готовыми. Но, не кажется ли вам, что этот передел спровоцировала слабая Украина? И дело не только в коррумпированной власти, которая, вот уже четверть века, не способна вывести Украину из провала третьего мира.

Дело здесь, прежде всего, в неспособном, бездеятельном и тупом народе, который сидит на самых лучших землях в Европе. Народ, который напрочь лишен чувства собственности, государственности и ответственности! Народ, который предпочитает класть кирпичи в России и паковать колбасу в Польше, лишь бы не бороться за свою Украину.

1 января 2018 года, появится ещё один повод для нашего гнева – земля. С первого дня нового года заканчивается мораторий на продажу сельскохозяйственной земли. Сату Кахконен, директор Всемирного Банка по делам Украины, Белоруссии и Молдовы заявила: «Эта та реформа, которая действительно пойдёт на пользу всем гражданам Украины, поэтому, мы считаем, что она является неотложной». Речь идёт о 42 млн. гектаров земли сельскохозяйственного назначения или 60% мировых запасов чернозёма. Понимаем ли мы, каким богатством обладаем? Подождите понимать, у нас это богатство вот-вот отберут!

Популярно об этом в статье "Завидовать удачливым евреям — равносильно тому, что завидовать удачливым мошенникам!"

Клан Ротшильдов, владеющий мировыми активами на сумму 3.2 триллиона долларов, у всех на слуху также благодаря президенту Порошенко, который на словах что-то там передал в управление «слепого траста».

Между прочим, в Уставе НАЗК, которым руководит яценюковская училка Корчак, записано, что президент Украины, во-первых, не имеет иммунитета против проверок со стороны НАЗК, а, во-вторых, он имеет право передавать свои бизнес-компании исключительно украинскому трасту или любой другой украинской юридической структуре. Порошенко в очередной раз попёр против закона, но НАЗК ничего предосудительного в этом не нашла.

Но, вернемся к нашему ближайшему невесёлому будущему. Ни для кого не секрет, что клан Ротшильдов – это «финансовые стервятники», являющиеся крупнейшим держателем украинских долгов! Их инвестиционный фонд Franklin Templton, в августе 2013 года, на мировом финансовом рынке приобрёл государственные долговые бумаги Украины на номинальную сумму в 5 млрд. долларов, а сегодня этот фонд объединил держателей 50% украинских еврооблигаций. Сами Ротшильды на сегодняшний день контролируют более трети внешнего долга Украины. Они уже заявили о своём желании помочь нам реструктуризировать наши долги, а, на самом деле, они стремятся стать главным распорядителем внешних обязательств Украины!

В своё время их «помощь в реструктуризации» через суды приговорила Аргентину к дефолту. В 2012 году, компания «Blackstone» («чёрный камень»), которую фонд нанял в качестве консультанта, подготовила соглашение с греческим правительством о продаже в счёт долгов ряда островов в Ионическом, Эгейском и Средиземноморском морях.

Украину намереваются объявить банкротом, поскольку долговые обязательства нашей страны перед иностранными кредиторами достигли 94% от ВВП. После чего, нам начнут предъявлять имущественные требования. После чего, будет назначен внешний управляющий имуществом, который, вероятнее, всего, будет из клана Ротшильдов!

Далее имущество (земли) будут разыграны на аукционе между компаниями, которым мы задолжали, и, в результате, мы утратим 40% нашей земли. Что это будет означать на политическом уровне?

Полную утрату суверенности. Сами понимаете, на востоке – Россия, на западе – Польша и Венгрия, а на оставшейся части, в лучшем случае, марионеточное правительство новых собственников украинских земель и другой недвижимости.

Хочу еще раз подчеркнуть, что наши дети и внуки будут отдавать долги за кредиты, которые, на самом деле, были украдены у их родителей. Почему подобная несправедливость не вызывает у нас гнев?!

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Комментарий А.Благина:

Украинцы, вы и вправду настолько тупые, что не понимаете и не осознаёте, что вами сейчас правят не евреи, а библейские жиды, "сборище сатанинское"?!

Вглядитесь в эти лица, о которых в Библии сказано: "хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твоё отмечено предо Мною, говорит Господь Бог" (Иеремия, 2: 22).



На фото Пётр Порошенко, Арсений Яценюк, Владимир Гройсман.

Olena Ksantopulos:

Я не знаю, может быть, оставшийся в Украине народ – это божество, которому надо обязательно принести жертву?

Тринадцать лет тому назад этой жертвой стал журналист Гонгадзе, а четыре года назад зверски избитые студенты. Возможно, когда украинскому народу кричишь, что его грабят и убивают, он чувствует насилие над своим сознанием, так сказать, мирное принуждение и, поэтому, не выходит протестовать?

Возможно, без жертвы нет и мотивации? Может быть, наше сознание уже до такой степени отупело от власти, пиарящейся на собственных скандалах, что мы отсекли от себя всё сложное и многогранное?

Может, для нас вместо жертвы, подойдёт имитация массовости, чтобы мы просто присоединились к стаду? Ну что-то же надо делать с нашим сознанием!

Вообще, странная сложилась ситуация. Народ говорит, что лидеров нет. Лидеры жалуются на отсутствие народа. Так кто тут первичен перед глыбой ещё живой, но уже нежизнеспособной системой – лидер или народ?

Если этой власти удалось кастрировать народ, то какой бы харизматичный лидер не был, если некого поднимать, то и поднять тоже некого. Вот такие пироги!

Думаем! До воскресенья ещё есть время мозгами пораскинуть и всё как следует взвесить. Не будем забывать, что праведный гнев – сильное чувство, которое очищает…

Говорят, что люди, которые не способны гневаться на несправедливость, потеряли совесть. Если мы не наполним наш теперешний виток истории гневом, следующий станет для нас очень чёрным и страшным…

Має відбутися злам.

Ми маємо зрозуміти:

Україна належить нам

І нам тут жити!!!! (Олег Побережний).

Источник.

Я, Антон Благин, лишь добавлю то, что говорил ещё года 3-4 назад: проблема освобождения человечества от власти жидов, каковая во всей красе установилась на Украине, не может быть решена в политической плоскости, поскольку эта проблема находится "этажом выше", т.е. она пребывает в религиозной плоскости!



"Сборище сатанинское", ряженое под христиан!

Эту проблему в достаточной мере я раскрыл в статье "Кто спасёт евреев, когда мир узнает, что они сделали?", а её решение, как это ни удивительно, дано прямо в Библии!

Просто, чтобы увидеть это решение, подсказанное самим Христом-Спасителем, надо быть не слепо-верующим человеком, а прежде всего думающим! Вот рецепт от Христа, как освободить сегодня Украину и весь мир от жидов!

"Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет при кончине века сего: пошлёт СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в ПЕЧЬ ОГНЕННУЮ; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как Солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!" (Мф. 13: 37-43).

Напомню всем, что "вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом" (Евр. 1: 1). Для всех правильных (не тупых и не ложных) христиан ожидаемое — как раз то, что написано выше — это спасение от библейских жидов!

Чтобы однажды ожидаемое стало реальностью и праведники "воссияли как Солнце", народу Украины, наверное, не остаётся ничего иного, как собраться с духом и совершить коллективный подвиг во спасение своего Отечества, причём подвиг ничуть не меньший, чем тот, который был совершён украинским народом в 1941-1945 годах, когда Украина была ещё в составе СССР, а русский и украинские народы были народами-братьями...

28 ноября 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Оne_versus_al: А Россия, США и Израиль разве не во власти библейских жидов?

Psmirnova1: в РФ точно так же!

Антон Благин: отвечаю: в России власть находится преимущественно в руках евреев советского воспитания, которых, кстати, в Израиле считают "людьми второго сорта". Там называют их "русскими евреями", и чаще всего ограничивают в правах! Прочтите "О русских евреях в Израиле": https://cont.ws/@grigmironov/579019 На Украине же власть находится в руках библейских жидов. Это принципиальная разница! И она очевидна, если сравнивать "плоды" деятельности тех и других!

Babas10: Антон, вы чего фигню несёте? Жиды, они и есть жиды, без каких-либо оттенков!

Антон Благин: жиды да, без оттенков. А вот так называемые "евреи" — это целая гамма оттенков! Ведь это генетика, а не идеология!

Grafa555: "проблемы Украины": С 2014 я пропагандировала, пытаясь объяснить фактами народу Украины, кто и для чего создал Украину! — жиды для дальнейшего захвата всей России, опираясь на архивные источники исследователей В.Хребта, английского разведчика Д.Клемана, проработавшего в тесной связи с ФБР и ЦРУ, который опубликовал серию статей о тайных планах сионистов по истреблению человечества и книгу: «КОМИТЕТ 300 – тайны мирового правительства». Когда тайное стало явным, «Римским клубом» (созданным в 1968 году Рокфеллером, как научный, информационно-методический и диверсионный центр сионизма) было поручено «научно обосновать оптимальную численность» населения планеты в условиях ограниченности ресурсов супружеской чете Медоуз. Результаты «их работы» изложены в двух книгах: «Пределы роста» и «За пределами роста». Если же первая из них, ещё может быть отнесена к научным трудам, то вторая – только план истребления человечества в разрезе стран до численности Планеты = 1 миллиард человек («золотой миллиард»). Украинцев лимит в нем — 5 млн. чел. Но, закончилось тем, что я исчезла со всех сайтов, даже с одноклассников, вызвали и провели серьезную психологическую работу со мной и мужем в СБУ. Слава богу, этим обошлось, да и то, потому, что одной ногой я стою в могиле. А вот двух журналистов у нас посадили на 5 лет с полной конфискацией имущества. Молодые ребята организовывались и пытались давать отпор, но, увы! Их быстро распознали, арестовали. И теперь таких кого убивают, а кто просто бесследно пропадает! Так это в маленьком городке на юге Украины!



СиоНацисты Запада годами готовили нациков и укрофашистов. Хаотично организованные партизаны ничего сделать с ними не смогут! У каждого есть семья, дети, родители, больные. А значит, необходимо финансирование, оружие и внешняя поддержка. По другому никак! Только если нацики придут к власти и уберут жидов. Будет, видимо, большая война.



Igor Ivanovich: Есть интуитивное предположение, что когда-то эти "веселые бородачи" заключили сделку с дьяволом, получив лицензию на уничтожение всех народов (преимущественно славянских), не присягнувших им, и что срок лицензии давно закончился. А эти "весёлые ребята" ни как не угомонятся, начав с хананеев, они продолжают по инерции своё беззаконие, не гнушаясь ради дела приносить в жертву и своих полукровок. И Антон прав, время Жатвы или "Сожжения змей" скоро придёт, и придёт намного быстрей, чем думают "бородачи". Я уверен, что им тогда будет не до веселья.