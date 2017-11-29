Триалог – система принятия решений (Познавательное ТВ, Геннадий Чеурин)
00:04. 29 ноября 2017 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Геннадий Чеурин: Триалог – система принятия решений. Как избегать споров, договариваться, и вырабатывать совместные решения. Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017.
Сайт Геннадия Чеурина: http://самоспасение.рф
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Источник: www.youtube.com