Триалог – система принятия решений (Познавательное ТВ, Геннадий Чеурин)

Геннадий Чеурин: Триалог – система принятия решений. Как избегать споров, договариваться, и вырабатывать совместные решения. Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017.

Сайт Геннадия Чеурина: http://самоспасение.рф

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Источник: www.youtube.com