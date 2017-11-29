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“Страсти-мАрдасти” вокруг соды. Спекуляция на E500 (или чем нас травят)

09:36. 29 ноября 2017 Просмотров - 386 Нет комментариев Опубликовал:

“Страсти-мАрдасти” вокруг соды. Спекуляция на E500.
(или чем нас травят)

Алексей Орлов и Михаил Ять

В последнее время в интернете появляется большое количество роликов, где рассказывается о вреде соды.
В этой беседе мы попытались разобраться, есть ли в этой информации Правда и как обычному человеку отличить “хорошую” соду от “плохой”.

* “Страсти-мАрдасти” – так говорят дети :)

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Источник: www.youtube.com

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