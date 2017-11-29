“Страсти-мАрдасти” вокруг соды. Спекуляция на E500.

(или чем нас травят)



Алексей Орлов и Михаил Ять



В последнее время в интернете появляется большое количество роликов, где рассказывается о вреде соды.

В этой беседе мы попытались разобраться, есть ли в этой информации Правда и как обычному человеку отличить “хорошую” соду от “плохой”.



* “Страсти-мАрдасти” – так говорят дети :)



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Источник: www.youtube.com