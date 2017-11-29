Сталин – самый выдающийся человек всех времен и народов
15:55. 29 ноября 2017 Просмотров - 178 2 коммент. Опубликовал: brahman
Россияне признали Иосифа Сталина главной фигурой в истории всего человечества.
Россияне признали Иосифа Сталина главной фигурой в истории всего человечества.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Окт
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
loading...
так. Да, и у него был своё набор ошибок, как у всех. Но без русского народа, на любом другом троне, он бы не справился с задачами такого масштаба.
loading...
Да, И.В.Сталин – хороший руководитель… Но лучший правитель нашей Державы, всё-таки был наш светлый князь Светослав… Если бы не он, то малый народец с большими присосками ещё тогда завоевал всё человечество…