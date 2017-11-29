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Сталин – самый выдающийся человек всех времен и народов

15:55. 29 ноября 2017 Просмотров - 178 2 коммент. Опубликовал:

Россияне признали Иосифа Сталина главной фигурой в истории всего человечества.

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2 коммент.»

  • 16114 10427
    Ликвидатор 29 ноября 2017 в 16:11 Ссылка Пометить
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    так. Да, и у него был своё набор ошибок, как у всех. Но без русского народа, на любом другом троне, он бы не справился с задачами такого масштаба.

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    Вячеслав 29 ноября 2017 в 16:38 Ссылка Пометить
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    Да, И.В.Сталин – хороший руководитель… Но лучший правитель нашей Державы, всё-таки был наш светлый князь Светослав… Если бы не он, то малый народец с большими присосками ещё тогда завоевал всё человечество…

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