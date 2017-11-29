Шведское окно
06:45. 29 ноября 2017 Просмотров - 256 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Занятная история о том, как во время первой мировой войны Германия через Швецию поставляла комплектующие для российской оборонной промышленности.
Осенью 1915 года немецкий сапер Отто Мориц попал в русский плен. Отто обладал редкой для российской промышленности специальностью – формовщик в чугунолитейном производстве. Поэтому в лагере он не задержался и его почти сразу отправили на металлургический комбинат в Кыштыме, основным акционером которого был английский капиталист Лесли Уркарт.
В цеху, где работал Отто, стояла машина, изготовленная эссенской фирмой Круппа. Летом 1916 года, из-за повышенной интенсивности использования машины, у нее полетел коленчатый вал, из-за чего, в свою очередь, разлетелся на куски ее большой маховик весом в четыре тонны. Отто вызвали в дирекцию и приказали совместно с русскими инженерами составить описание поломки и заказ на новый маховик на немецком. Через три месяца Крупп прислал из Германии через Швецию полноценный запасной маховик.
У военнопленного немца от такого аццки бомбануло – фатерлянд оказался гнилым отстоем. У русских рабочих бомбануло не меньше. Они открыто говорили, что капиталисты в край оборзели, что пока солдаты убивают друг друга, эти (очень плохое русское слово) заключают друг с другом сделки и что скоро они этим кровососам устроят кирдык.
На следующий день в рабочих поселках избили казаков и полицейских, дирекция вызвала войска, кого-то шлепнули, кого-то арестовали, а уже в феврале 1917-го на производстве была создана фабричная самооборона, которая сначала защищала рабочих, а потом стала основой местной Красной Гвардии.
Отто не воевал, Отто трудился на заводах и обучал молодежь, замещая ушедших на фронт рабочих. По выходным Отто помогал грузить вагоны.
Воспоминания Отто – в книжке "Поворот мирового значения".
https://d-clarence.livejournal.com/201906.html – цинк
PS. Примечательно, но обвинения в адрес царского правительства со стороны Британии, что оно ведет сепаратные переговоры с немцами, также указывали на Швецию, как страну, через которую протекали тайные контакты.
Источник: colonelcassad.livejournal.com