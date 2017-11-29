Российское общество постепенно приходит в себя после десятилетий либероидного диктата
Сколько лет СМИ и телевидение кормили народ откровенной чернухой, мерзкими сериалами, дебильными дебатами! И результат закономерен: см. заголовок ниже.
Также отрадно, что хотя бы четверть россиян читает книги. Маловато, по сравнению с великой советской эпохой, но что ж тут сделаешь: четвертьвековая дебилизация населения средствами массовой информации сделала своё подлое дело в опускании человека до уровня потребителя.
А самое отрадное – число слушающих т.н. современную музыку резко сократилось, в 2,4 раза. Т.е. и здесь люди разобрались в истинной ценности западной музыкальной „культуры”.
Итак, социологический портрет нынешних жителей России.
*
Телевидение и радио потеряли половину аудитории
За семь лет аудитория телезрителей и радиослушателей в России сократилась вдвое, показали результаты опроса ВЦИОМ, 29 ноября сообщает РИА Новости.
Социологи отметили существенные изменения предпочтений видов досуга россиян. Наряду с падением популярности СМИ возросла доля тех, кто проводит свободное время на природе или занимается домашними делами. Респондентам предлагали выбрать из предложенного списка вариантов времяпрепровождения не более пяти пунктов.
Более актуальными стали домашнее и дачное хозяйство, семья и дети (60% сегодня против 47% в 2010 году).
«Вдвое выросло число любителей отдыха на природе: с 17% в 2010 году до 34% в 2017 году, домашних хобби (рукоделие, фотография и другие) — с 11% до 26% соответственно», — сообщается в материалах опроса.
Около 30% россиян посвящают свободное время встречам с друзьями, чтению книг — 23%, просмотру материалов в интернете — 21% против 5% в 2010 году.
«В то же время телевидение и радио сдают позиции: если еще семь лет назад им посвящали часть досуга 63% граждан, то сегодня — 29% (56% в группе людей пенсионного возраста против 8% среди опрошенных от 18 до 24 лет)», — сообщает ВЦИОМ.
Газеты и журналы сегодня читают лишь 9% граждан (25% в 2010 году), столько же слушают музыку (22% в 2010 году), посещают кинотеатры 13% респондентов, занимаются спортом — 12%, ходят в театры — 8%, на концерты — 6%. Образованию и повышению квалификации посвящают свободное время 8% опрошенных.
«Занимать досуг телесмотрением и радиослушанием стали заметно реже. С одной стороны, это может быть связано с ростом распространенности интернета и снижением популярности традиционных СМИ, с другой — с использованием телевизора, радио как попутной практики: многие россияне включают телевизор в качестве фона для какой-то своей деятельности. Например, для тех же домашних хлопот по хозяйству», — заявил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.
Также эксперт отметил, что рост популярности досуга на природе может быть связан как с ростом популярности здорового образа жизни, так и с условной бесплатностью этих видов досуга.
Напомним, что опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 20–21 ноября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет по всей стране. Методом опроса выступало телефонное интервью. По заявлению организаторов опроса, статистическая погрешность не превышает 3,5%. В 2005–2012 годах проводились квартирные опросы.
ИА Красная Весна
***
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Представьте себе, что какой-нибудь варвар вламывается в ваше жилище.
Он разорвёт дорогие для вас фотографии ваших родных и друзей, исполосует ножом передававшиеся из поколения в поколение фамильные картины, выколет глаза святым иконам и наплюет на них (точно так поступили жиды в 1903 году в Кишинёве в христианской церкви, за что разъярившееся молдаване с кольями и вилами совершенно заслуженно стали крушить им черепа).
Добравшись же до книжного шкафа, разбойник станет разрывать самые лучшие и честные книги, а в конце концов, обольёт бензином весь ваш дом и чиркнет спичкой… Именно такие страшные опустошения учиняют жиды в людских душах.
У иудеев никогда не было, нет и не будет своей культуры.
Да и какая духовность могла быть у дикого кочевого бедуина, жившего в пустыне примитивной жизнью наравне с верблюдами и промышлявшего кровавым разбоем на больших дорогах?
Хоть потомки тех варваров пустыни одевают сегодня смокинги – их дикое нутро, бережно предохраняемое талмудами и торами, нисколько не изменилось.
Кто сможет назвать самые яркие образцы еврейской культуры? Ничего, кроме заунывного и вульгарного мотивчика “Семь сорок”, под который хасиды так быстро впадают в эпилептическую трясучку, на память не приходит.
Собственных духовных потребностей у жидов не наблюдается и в упор. Потому, что в нутре иудея совершенно не предусмотрено место для культуры и морали.
Цадики с меламедами сызмальства закладывают туда только науку ненавидеть всех гоев и убивать их, самые изощрённые способы обмана людей и паразитирования на их трудах.
А вот, даже зачатки духовности и совести оттуда изгоняются беспощадно.
Миллионами пиявок приклеившись к человеческому организму, иудеи всячески высасывают из нас не только кровь и плоть, но и нашу духовную энергию.
Культура – неотъемлемая часть жизни любого развитого общества. Не поразив её, не сломав людской дух, невозможно поставить страну на колени.
Люди культуры – не только цвет и интеллектуальный уровень нации. Интеллигенция – это и защитная оболочка общества. Её низложение неизбежно ведёт к краху государства.
loading...
Судя по нашей культуре – государство давно потерпело крах и народ стоит на коленях! Русская культура иногда мелькнет как отсвет отдаленной молнии среди черных туч “культуры” жидовской!
loading...
Государство – да… Но не народ. Уже поднимаемся с колен и наша культура потихоньку начинает возрождаться… Ответка будет короткой и жёсткой… И не только у нас… Это – дело времени…
loading...
Зайдите в самые крупные музеи страны,какие картины наиболее ценны,на какие сюжеты?Авторов эпохи возрождения и на библейские сюжеты.Чья это культура?Разве не еврейская?Всё из Ветхого завета сюжеты и таких картин полно.
loading...
Да, это так… Иудо-христианство долгое время довлело над умами и настроениями людей… Если бы те художники отказывались рисовать навязываемые сцены они умерли бы с голоду или их бы просто сожгли… Но вечного ничего не бывает. Иудохристианские и мусульманские (арабо-иудейские) религии, в том числе и сам иудаизм, исчезнут, так как они исчерпали свою миссию. А картины художников так и останутся историческими ценностями. Никто их уничтожать не будет. До сих пор же в Испании стоит памятник фашисту Франко. Когда у них спрашивают туристы: «А почему у вас памятник фашисту?» Они отвечают: «Так это наша история. Почему мы должны уничтожать?»