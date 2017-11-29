Российское общество постепенно приходит в себя после десятилетий либероидного диктата

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Телевидение и радио потеряли половину аудитории

Процесс осознанного или не совсем, но осмысления современной буржуазной либеральной реальности приобретает размах.Сколько лет СМИ и телевидение кормили народ откровенной чернухой, мерзкими сериалами, дебильными дебатами! И результат закономерен: см. заголовок ниже.Также отрадно, что хотя бы четверть россиян читает книги. Маловато, по сравнению с великой советской эпохой, но что ж тут сделаешь: четвертьвековая дебилизация населения средствами массовой информации сделала своё подлое дело в опускании человека до уровня потребителя.А самое отрадное – число слушающих т.н. современную музыку резко сократилось, в 2,4 раза. Т.е. и здесь люди разобрались в истинной ценности западной музыкальной „культуры”.Итак, социологический портрет нынешних жителей России.

За семь лет аудитория телезрителей и радиослушателей в России сократилась вдвое, показали результаты опроса ВЦИОМ, 29 ноября сообщает РИА Новости.

Социологи отметили существенные изменения предпочтений видов досуга россиян. Наряду с падением популярности СМИ возросла доля тех, кто проводит свободное время на природе или занимается домашними делами. Респондентам предлагали выбрать из предложенного списка вариантов времяпрепровождения не более пяти пунктов.

Более актуальными стали домашнее и дачное хозяйство, семья и дети (60% сегодня против 47% в 2010 году).