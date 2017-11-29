Путин таки начал потихоньку открывать “Ящик Пандоры”?! Это должно обрадовать миллионы россиян!

Российский император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей, 1905 год. Источник: РИА "Новости". Российский император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей, 1905 год. Источник: РИА "Новости".

«У нас самое серьёзное отношение к версии ритуального убийства. У значительной части церковной комиссии нет сомнений, что это убийство было ритуальным», — заявил епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), которого называют «духовником Путина», на конференции по делу об убийстве Николая II и его семьи в 1918 году.

Конференция «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и архивные материалы» была посвящена предварительным результатам экспертиз о подлинности царских останков, найденных в конце 20 века под Екатеринбургом.

Окончательное решение о том, признает ли церковь подлинность этих останков, должно быть принято Архиерейским собором, но когда именно будет принято это решение, ещё не сказано.

Открывающийся в среду собор посетит и президент России Владимир Путин, заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Следственный комитет, который сейчас проводит расследование «екатеринбургских останков», заявил, что проверит версию о ритуальности этого убийства. После этого председатель еврейских общин России Александр Борода заявил, что сожалеет о решении ведомства.

Борода отметил, что в 90-ые годы прокуратура «подтвердила бездоказательность» версии о ритуальном убийстве евреями царской семьи. «Вызывает сожаление, что его поднимают вновь, представляя клеветнический навет как достойную проверки версию», — добавил он.

Откуда взялась версия о ритуальном убийстве и почему она так важна для церкви?

О каком ритуале идет речь?

Последний русский император Николай II, его жена Александра Федоровна и пятеро детей были расстреляны в Екатеринбурге в 1918 году. Расстрелом руководил революционер Яков Юровский. Именно на его воспоминания и ссылается епископ Тихон, говоря о ритуальном убийстве семьи.

«То, что императора, пусть даже и отрекшегося, убивают таким образом, то, что жертвы были распределены по убийцам, о чем свидетельствует Юровский, и что многие хотели быть цареубийцами. Уже это говорит о том, что для многих это был особый ритуал», — сказал епископ.

Версия о том, что убийство царской семьи было неким «ритуалом», появилась во время первого следствия, которое по приказу белогвардейцев проводили Николай Соколов и Михаил Дитерихс. Впервые она была озвучена в книге Дитерихса в 1925 году, рассказал Русской службе Би-би-си историк Анатолий Степанов, который уполномочен церковной комиссией публиковать разговоры с экспертами, исследующими подлинность «екатеринбургских останков».

«В пользу этой версии свидетельствуют некоторые факты. Прежде всего — это предположение генерала Дитерихса, что головы царственных страстотерпцев — всех или только государя, наследника и царицы — были отделены от тел и увезены в Москву в заспиртованных колбах Филиппом Голощекиным, координатором этого убийства. Об этом были только косвенные свидетельства», — рассказал Степанов.

Впрочем, до сих пор у историков нет однозначных подтверждений того, что головы действительно были отделены. Так, на конференции «Дело об убийстве Царской семьи» экс-глава архивных фондов ФСБ Василий Христофоров заявил, что «нет ни одного документа, ни одного косвенного указания участников этих событий об отсечении головы».

По его словам, вряд ли головы отделили и после убийства: советские власти не использовали метод отсечения головы как «метод для собирания доказательств».

Причем тут евреи?

Есть две причины, по которым некоторые исследователи обстоятельств гибели семьи Николая II делают вывод о каббалистическом заговоре против монархии.

Первая — личности тех, кто руководил убийством. «Яков Юровский был этническим евреем, но был крещеным христианином-лютеранином. Филипп Голощекин был иудеем. Нет сведений о том, что он был крещен. Но в отношении других участников не по ведомству федерации еврейских общин этим заниматься», — говорит Степанов.

Расстрел царской семьи был осуществлён в полуподвальном помещени дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Источник: РИА "Новости"

Вторая — таинственные символы, найденные на стене подвала в доме, где была расстреляна царская семья. Знаки обнаружил следователь Соколов во время первого следствия. «Он писал, что это таинственные знаки рядом с какими-то цифрами. Он не смог их расшифровать», — рассказал Степанов.

После этого, в 1922 году, в эмиграции известный любитель востока и оккультизма Михаил Скарятин опубликовал брошюру, в которой предложил свою расшифровку надписи — «Здесь, по приказу тайных сил, Царь был принесён в жертву для разрушения России. О сем извещаются все народы».

«Скарятин назвал знаки на стене каббалистическими. Отсюда и появилась версия о каббалистах (приверженцах эзотерического иудейского течения)», — сообщил Степанов.

Кто поставит точку в споре?

Со стороны светских властей проверкой версии о ритуальном убийстве займётся Следственный комитет. Для этого будет проведена психолого-историческая экспертиза с участием российских ученых, архивистов и представителей церкви, рассказала следователь Марина Молодцова, которая ведёт дело об убийстве царской семьи. Сколько будет длиться следствие, неясно: до сих пор СК не закончил экспертизы по исследованию подлинности «екатеринбургских останков». Проверка следственным комитетом версии о ритуале — часть большого расследования об останках.

Историк Анатолий Степанов считает, что следствие должно рассмотреть все версии убийства царской семьи. «Ритуальная версия обсуждается, потому что не опровергнуты и не подтверждены эти факты», — сказал он.

Научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко, который принимал участие в расследовании дела об убийстве царской семьи, назвал версию о ритуальном убийстве «заведомо ложной». «Вы что верите, что евреи на крови младенцев мацу замешивают?» — сказал он.

Церковь уже исследовала этот вопрос 20 лет назад: Священный синод поручил богословской комиссии изучить предположения о ритуальном убийстве царской семьи, и ответ был получен отрицательный, рассказал Русской службе Би-би-си протодиакон Андрей Кураев.

«Сами церковные эксперты сказали, что нет никаких оснований предполагать такого рода страшные сюжеты. Я думаю, что сейчас документы не дают оснований для таких экзотических версий», — сообщил он.

Почему это важно церкви?

«Император, даже отрекшись, оставался безусловно фигурой символической, сакральной. Убийство царя и его семьи, ставящее последнюю точку в существовании ненавистной для новой власти трехсотлетней династии Романовых, было делом совершенно особым, несущим для многих ритуальное, символическое наполнение», — сказал епископ Тихон Шевкунов.

Вопрос о признании останков «болезненный для патриархии», говорит Кураев. По его словам, по вчерашней конференции становится понятно, что и патриах, и епископ Тихон считают останки подлинными, но встаёт вопрос о том, как «наименее безболезненно это убеждение сделать общецерковным».

Вопрос о признании церковью останков был поднят ещё 20 лет назад: в 1998 году после пяти лет экспертиз правительственная комиссия по изучению подлинности «екатеринбургских останков» заявила, что они подлинные. Останки Николая II и членов его семьи были захоронены в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

РПЦ отказалась признавать «екатеринбургские останки» и заявила о возможной фальсификации результатов исследований. Патриарх Алексий II говорил, что РПЦ не признаёт останки из-за того, что представители церкви не были допущены до расследования дела. Могила царской семьи в Петропавловской крепости до сих пор не почитается православными, хотя император и его семья были признаны святыми ещё в начале 2000-х годов.

Дело о подлинности останков царской семьи было возобновлено в 2015 году по просьбе Русской Православной Церкви. Делом занялся следственный комитет, также была создана церковная комиссия, куда вошёл в том числе и епископ Тихон. В рамках нового расследования были эксгумированы тела Николая II и царицы Александры для установления подлинности других останков, найденных в 2007 году.

На конференции по «екатеринбургским» останкам патриарх Кирилл заявил, что обсуждал этот вопрос признания останков с президентом Путиным. «Я сформулировал наши условия. Весь процесс нужно повторить заново и с самого начала церковь не должна только наблюдать, она должна быть включена в него», — заявил патриарх.

«Тут явный конфликт между этой историей и трендом нынешнего понтификата объявлять патриаршую позицию непогрешимой», — считает Андрей Кураев.

По его словам, представители РПЦ не рассчитывают на то, что следственный комитет подтвердит версию о ритуальном убийстве царской семьи. «Это нужно все, чтобы сказать: мы слышим чаяния и недоумения нашего народа и поэтому защищаем ваши интересы и отвечаем на все вопросы», — сказал Кураев.

Анастасия Голубева,

Русская служба Би-би-си.

Следом я хочу привести информацию, которую я опубликовал 10 мая 2015 года в ЖЖ:

"ПО ЗАКОНУ ИСТОРИЧЕСКОГО ВОЗМЕЗДИЯ"

Среди взрослой части населения России, наверное, нет никого, кто не знал бы об Октябрьской революции в России 1917 года и об убийстве в 1918 году в Екатеринбурге последнего Российского императора — Николая II и его близких. Но лишь немногие знают о том факте, что Царь был обезглавлен революционерами-большевиками, а его голова, помещённая в стеклянный сосуд со спиртом, была привезена в Москву в качестве вещественного доказательства казни монарха. Впервые я узнал об этом в 1998 году из книги Владимира Большакова "По закону исторического возмездия", которая хранится у меня с авторской дарственной надписью!

Владимир Большаков не один год изучал советские архивы, и то, что он там нашёл, произвело на меня неизгладимое впечатление. В том числе мне стало понятно, почему город Екатеринбург был переименован в 1924 году — в Свердловск.

Предлагаю всем прочесть самую короткую главу из книги В. Большакова "По закону исторического возмездия", и вы тоже поймёте, почему город, где состоялось убийство царя, с 1924 года по 1991 год носил имя Якова Свердлова.

Это свежая информация. Как видим, столица Урала сегодня вновь называется Екатеринбургом, но область осталась Свердловской. Примечательно и то, что в столице Урала 100% еврейское руководство!

ОТ ОКАЯНИЯ К ПОКАЯНИЮ

Уже 4/17 июля (1918), в день совершения преступления, после 9 часов вечера Яков Свердлов — один из главных его организаторов — получил зашифрованную телеграмму такого содержания:

"Москва, Кремль Секретарю Совнаркома Горбунову

обратной проверкой

Передайте Свердлову, что всё семейство постигла та же участь что и главу.

Официально семья погибнет при эвакуации".

Уже на следующий день , 5/18 июля, в Москве Свердлов сообщил Президиуму ЦИКа об убийстве царя. Вечером 18 июля Ленин председательствовал на заседании Совнаркома. В тот момент, когда народный комиссар Семашко делал доклад о проекте новой системы здравоохранения, неожиданно появился Свердлов и что-то тихо сказал Ленину. Тогда Ленин прервал оратора, а Свердлов сообщил, что Николай II убит и что Президиум ВЦИК признал решения и действия Уралсовета правильными.

Ни единого слова об остальных членах Императорской семьи, о свите, ни единого пояснения. В зале воцарилась полная тишина, но Ленин с невозмутимым видом сразу же предложил возобновить прерванный доклад и вернуться в область здравоохранения.

Официальное сообщение от центральных властей Российской Федерации об убийстве Императора Николая II увидело свет 19 июля 1918 года в правительственной газете "Известия".

Примечательно, что в том же номере "Известий" была опубликована первая Конституция РФСФР.

Та же самая картина и в Екатеринбурге: 20 июля Голощёкин впервые сообщил об убийстве президиуму областного совета, а 21 июля в городе были расклеены в разных местах печатные сообщения следующего содержания: "Постановление Президиума Областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Урала. Ввиду того, что чехословацкие банды угрожают красной столице Урала — Екатеринбургу, ввиду того, что коронованный палач может избежать народного суда (раскрыт заговор белогвардейцев с целью похищения всей романовской семьи), Президиум Областного Совета, выполняя волю революции, постановил: бывшего царя Николая Романова, виновного в бесчисленных кровавых преступлениях перед народом, расстрелять. В ночь с 16-го на 17-е июля постановление Президиума Областного Совета было приведено в исполнение. Семья Романова перевезена из Екатеринбурга в другое, более безопасное место. Президиум Областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Урала".

Основная идея и Москвы, и Екатеринбурга была одна и та же: "царь казнён по воле народа", жизнь семьи сохранена. И Свердлов, и Голощёкин лгали одинаково. Этой общей ложью они связали себя, как соучастники преступления.

Когда большевики в панике бежали из Екатеринбурга, опасаясь возмездия со стороны чехословаков, (которые действовали совместно с Русской Армией), они оставили на телеграфе и свои телеграммы, и свои телеграфные ленты. Одна из них содержала переговоры Свердлова, которые он вёл 20 июля 1918 года из Москвы с не указанным в ленте лицом из Екатеринбурга, предположительно Белобородовым.

В ней на вопрос Якова Свердлова: "Что у вас слышно?" — неизвестный отвечает: "Положение на фронте несколько лучше, чем казалось вчера. Выясняется, что противник оголил все фронты и бросил все силы на Екатеринбург, удержим ли долго Екатеринбург, трудно сказать. Предпринимаем все меры к удержанию. Все лишнее из Екатеринбурга эвакуировались. Вчера выехал к вам курьер с интересующими вас документами. Сообщи решение ЦИК, и можем ли мы оповестить население известным вам текстом?" Свердлов отвечает: "В заседании Президиума ЦИК от 18-го постановлено признать решение Уральского областного Совдепа правильным. Можете публиковать свой текст. У нас вчера во всех газетах было помещено соответствующее сообщение. Сейчас послал за точным текстом и передам его тебе. Пока же сообщаю следующее: 1) держитесь во что бы то ни стало, посылаем подкрепление, во все районы отправляем значительные отряды, надеемся при их посредстве сломить чехов. 2) Посылаем на все фронты сразу несколько сот надёжной партийной публики из питерских и московских рабочих специально для постановки широкой агитационной работы среди армии и среди населения. 3) Ещё раз напоминаю о необходимости обеспечить тыл. 4) Сообщу о немцах. После убийства Мирбаха немцы потребовали ввода батальона в Москву. Мы категорически отказали, были на волосок от войны. Немцы теперь отказались от этого требования. По-видимому войны сейчас не будет, больше пока сообщить нечего. Сейчас передам точно текст нашей публикации".

Другая телеграфная лента, как сообщал журнал "Царский вестник", была расшифрована следователем Соколовым уже в Париже в 1922 году, согласно которой приказ ликвидировать всю Царскую семью, в случае опасности захвата её белогвардейцами, был передан Свердлову от американского банкира Якова Шиффа через американскую миссию, находившуюся тогда в Вологде.

23 июля 1918 года в газете "Уральский рабочий" была помещена статья некоего Сафарова, который сообщал: "Хотя при этом и были нарушены многие формальные стороны буржуазного судопроизводства и не был соблюдён традиционно-исторический церемониал казни "коронованных особ"... но рабоче-крестьянская власть и в этом случае проявила крайний гуманизм: она не сделала исключения для всероссийского убийцы и расстреляла его наравне с обыкновенным разбойником..."

Заявление циничное, но, по крайней мере, откровенное.

6/19 июля кучер Елькин отвёз на вокзал из дома Ипатьева семь мест багажа. В тот же вечер Голощёкин выехал из Екатеринбурга в отдельном вагоне-салоне - прямо в Москву. Он и был тем специальным курьером, который вёз "документы", интересовавшие Свердлова. Он вёз с собой три очень тяжёлые ящика. Это не были сундуки или чемоданы из числа тех царских, в которые Юровский с Никулиным после совершения убийства упаковали разграбленные и похищенные ими из дома Ипатьева вещи Царской семьи. Это были обыкновенные дощатые упаковочные ящики, забитые гвоздями и увязанные верёвками, которым по внешнему виду, совсем было не место в салоне. Они, конечно, бросались в глаза и не могли не привлечь к себе внимания спутников Голощёкина. Заметив это, Голощёкин поспешил пояснить, что везёт образцы артиллерийских снарядов для Путиловского завода.

В Москве Голощёкин, забрав ящики, уехал к Свердлову и пять дней жил у него. Тогда же среди мелких служащих Совнаркома распространился слух, что Голощёкин привёз с собой заспиртованную голову бывшего Царя.

Через пять дней Голощёкин с четырьмя новыми спутниками вернулся в салон-вагон и поехал с ними в Петроград. Ящиков при нём уже не было. В пути были разговоры и о Царской семье, причём Голощёкин говорил спутникам, что "теперь дело с Царицей улажено", но особенно по этому поводу не распространялся.

Здесь уместно напомнить, что в статье Сафарова, опубликованной 21 июля в газете "Уральский рабочий", одновременно с официальным объявлением властей об убийстве Царя в заключении есть такие слова: "Нет больше Николая Кровавого, и рабочие, и крестьяне с полным правом могут сказать своим врагам: вы поставили ставку на императорскую корону? Она бита. Получите сдачи — одну пустую коронованную голову..."

В журнале "Двуглавый орёл" было напечатано сообщение пастора И. Купч-Ризенбурга "Участь царской главы". Сообщение это записано было пастором со слов очевидца и свидетельствует, что 26 июля 1918 года был получен запечатанный кожаный чемодан, в котором находилась голова Государя. Более серьёзных вещественных доказательств прислать было невозможно.

27 июля по приказу Ленина были собраны верхи большевистской диктатуры, которым была показана "посылка" из Екатеринбурга. На этом собрании было установлено, что в кожаном чемодане в стеклянном сосуде находится голова Императора Николая II, о чём был составлен протокол за подписью всех присутствующих большевиков: Ленина, Троцкого, Зиновьева, Бухарина, Дзержинского, Каменева, Калинина и Петерса.

На этом собрании Каменевым был поднят вопрос о том, что делать с головою убитого Императора?

Большинство присутствующих было того мнения, что нужно уничтожить эту голову, только Зиновьев и Бухарин предложили сохранить её в спирте оставить в музее в назидание будущим поколениями. Это предложение было отвергнуто, и решено было голову Государя уничтожить, дабы, по выражению Петерса, нежелательные элементы не поклонялись ей как святыне и не вносили бы в простые умы смуту. Исполнение этого решения было поручено Троцкому.

В ночь на 28 июля 1918 года, то есть спустя 10 дней после убийства Царской семьи, было запланировано сожжение головы Государя. Это происходило, согласно газетному сообщению, в одном из флигелей, в котором была когда-то кухня, у старого монастырского здания рядом с Архангельским собором.

Присутствующих было человек 20. Среди них Эйдук, Смирнов, Бухарин, Радек с сестрой и несколько других. немного погодя появились Петерс с Балабановой, за ними Коллонтай, Лацис, Дзержинский и Каменев. Последним пришёл Троцкий. При его появлении на стол ставят чемодан. Троцкий здоровается, с присутствующими, испытующе смотрит на них и, переговорив с Дзержинским и Бухариным, приказывает открыть чемодан. В нём оказался толстый стеклянный сосуд с красноватой жидкостью, в жидкости — голова Императора Николая II. Слышаться замечания. Бухарин и Лацис удивляются тому, что Царь так рано поседел, и действительно, волосы на голове и в бороде белые.

Троцкий требует от присутствующих расписаться в том, что они были свидетелями виденного. Составляется протокол. Коллонтай исчезла, но её место заняли ещё несколько любопытных. Среди них Крестинский, Поляков и несколько матросов.О заспиртованной голове Николая II, увиденной им в помещении Московского Кремля, сообщил иеромонах Илиодор в румынской газете "Наша речь" за 1934 год.

Такие же факты приводит французский историк Марк Ферро. Причём события, о которых рассказывал Илиодор, относятся к 1919 году, то есть к тому времени, когда, согласно первому сообщению, голова Императора уже должна быть сожжена.

Ушкуйник (псевдоним генерала Ю. Ларикова) в своей "Памятке русскому человеку" сообщает: "Существует документ, подписанный Лениным, Троцким, Зиновьевым, Бухариным, Дзержинским, Каменевым и Петерсоном, датированный 27 июля 1918 года, о получении головы Императора и её опознании".

Уже в наше время, когда разгорелись страсти вокруг останков, обнаруженных в так называемом екатеринбургском могильнике, Информационное агентство еженедельника "Аргументы и факты" в статье под названием "Сенсация о Царских останках" сообщило следующее: "Как стало известно информационному агентству "Аргументы и факты-Новости" из информированного источника, буквально на днях в одном из самых секретных государственных сейфов была обнаружена опись вещей, находившихся когда-то в "ленинских комнатах" Кремля. Одним из пунктов этой описи значится: "Банка с заспиртованной головой Царя Николая Второго". Где сейчас находится голова Самодержца? Вообще какое-то странное отношение большевистских вождей к черепам. Хранился же в одном из сейфов ЦК КПСС привезенный в 1945 году из Берлина череп Гитлера. Неровен час, быть может, отыщется сохраняемый тысячу лет потомками разгромленных хазар в каком-нибудь потаённом месте череп Святослава Великого..."

<...>

Вторая часть этой главы книги В. Большакова рассказывает о том, как первое Советское правительство, состоящее на 80-85% из евреев, выкручивалось перед руководством Германии, с которой Россия в ту пору воевала в ходе Первой мировой войны 1914-1918 годов.

<...>

Летом 1918 года в Москве продолжались немецко-советские переговоры. В июне немецкому представителю, барону Ритцлеру, было официально сообщено, что супруга царя Николая II — Александра Фёдоровна с детьми перевезена в Пермь и что "немецким принцессам" ничего не угрожает.

В начале августа того же года с Чичериным, а потом и с Радеком вёл переговоры о судьбе Царской семьи немецкий консул Гаушильд. Речь шла в основном об условиях освобождения Александры Фёдоровны и её дочерей: за разрешение им выезда в Германию большевистские вожди запрашивали у немцев различные "компенсации".

10 сентября советский представитель в Берлине Иоффе официально обратился к германскому министерству иностранных дел с предложением обменять Царицу на Карла Либкнехта. В Москве переговоры об этом продолжались до 15 сентября, до того дня, когда германские представители с изумлением выяснили, что Советское правительство не может указать точное местопребывание Царской семьи.

Р.Вильтон сообщал, что 4/17 сентября 1918 года в Перми, в помещении местного Совета, начался судебный процесс: импровизированный суд должен был решить судьбу двадцати восьми левых эсеров, обвиняемых в убийстве членов Императорской семьи и их свиты. На скамье подсудимых оказались трое членов Екатеринбургского Совета: Грузинов, Малютин и Яхонтов. Последний даже взял на себя вину за совершённое убийство: он утверждал, что сам всё организовал, чтобы бросить тень на Советское правительство и на большевиков, которых считал своими злейшими врагами.

Это заявление обернулось для Яхонтова самым трагическим образом: его признали виновным и приговорили к смертной казни. Та же участь постигла Грузинова, Малютина и двух женщин, Марию Апраксину и Елизавету Миронову, за то, что они присвоили принадлежавшие Царской семье ценности.

Царские вещи были найдены у одного вора, Кирического, который утверждал, что ему их дал некий Зорин, председатель исполнительного комитета, бывший во время убийства Государя командиром Красного батальона. Зорин был близким другом Белобородова.

Из всех 164 имён, упоминаемых в деле, как оказалось, только одно, а именно имя Белобородова, имеет прямое отношение к убийству. Но к тому времени в качестве награды за услужливость Свердлов сделал Белобородова членом ЦИКа.

Тех же, кто нёс персональную ответственность за убийство — членов президиума Уралсовета: Голощёкина, Юровского, Сафарова, Войкова, московских покровителей последних — Свердлова, Ленина, Троцкого и их нынешних идейных последователей, правящая власть России не осмеливается осудить по сей день.

Источник: книга В.И. Большакова "По закону исторического ВОЗМЕЗДИЯ", (М.: Москва, 1998. - 704 с.).

29 ноября 2017 года. Мурманск. Антон Благин