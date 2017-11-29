Путеводитель по ошибкам мышления
00:17. 29 ноября 2017 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал: brahman
КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ
Если пытаться самостоятельно разобраться в когнитивных искажениях, число которых только в «Википедии» – более 175, то можно навсегда погрязнуть в расплывчатых определениях, взаимозаменяемых понятиях, повторах. Как же быть? Обратиться к чудесному мастерству обобщения и упорядочивания.
Специалист по потребительскому поведению Бастер Бенсон наконец вычистил дубликаты и объединил похожие (например, эффект запоминания странного и эффект запоминания смешного) и дополняющие друг друга искажения (например, отклонения, связанные с оптимизмом и пессимизмом). Таким образом, он уменьшил список примерно до 20 уникальных мыслительных стратегий, которые мы используем по очень конкретным причинам. На более высоком уровне эти мыслительные стратегии можно сгруппировать по четырем главным когнитивным проблемам, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Вот эти группы.
ПРОБЛЕМА 1: ПЕРЕИЗБЫТОК ИНФОРМАЦИИ
В окружающем мире слишком много информации. У нас есть единственный выбор – отсекать в восприятии «лишнее». Мозг использует ряд приемов, чтобы выбрать только ту информацию, которая с большей вероятностью как-то нам пригодится.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Важно не только не утонуть в переизбытке информации, но и не отказаться полностью от ее восприятия, не начать отсекать все и вся достаточно агрессивно. Хорошим знаком опасности может быть появление ощущения постоянного «информационного шума», от которого хочется отгородиться полностью.
ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ
Мы не увидим всего. Часть информации, которую мы отсекаем, на самом деле оказывается ценной и важной.
КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ
КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА ОШИБКУ, НО НЕ КАЖДОМУ ПОЗВОЛЕНО ВОВРЕМЯ ЗАМЕТИТЬ ЕЕ.
ПРОБЛЕМА 2: СЛОЖНОСТЬ ПОНИМАНИЯ
Окружающий мир очень сложный, и мы видим только его маленький кусочек. Нам нужно делать какие-то выводы о нем, чтобы выживать. Как только в нас попадает прореженный органами чувств поток информации, мы соединяем точки и заполняем пустоты тем, что мы думаем, что знаем. Это позволяет нам обновлять модели окружающего мира, создавать смыслы.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Чтобы создавать смыслы из разрозненных кусочков информации, надо заполнять пустые места не бессистемно и интуитивно, а в соотношении с собственными ментальными моделями окружающего мира и самих себя, а также с аналогичными ментальными моделями окружающих людей. Системность поможет по возможности контролировать информацию и события (по крайней мере, те, что относительно устойчивы и непротиворечивы).
ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ
Иногда поиск смыслов приводит нас к галлюцинациям. Порой мы придумываем несуществующие детали только из-за предположений и предубежденности, а также достраиваем смыслы и истории, которых не было в реальности.
КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ
ПРОБЛЕМА 3: НЕОБХОДИМОСТЬ БЫСТРОЙ РЕАКЦИИ
Мы ограничены доступным временем и количеством информации для принятия решения. Нам приходится за доли секунды принимать решения, которые могут повлиять (или нам кажется, что могут повлиять) на наши шансы выжить, оказаться в безопасности, добиться успеха или почувствовать уверенность в своих силах.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Чтобы действовать быстро, надо помнить: если бы мы не умели быстро реагировать перед лицом неопределенности, мы вряд ли долго протянули бы как вид. Каждый раз при поступлении новой информации надо просто искать способ повлиять на ситуацию к лучшему, смоделировать будущее для предсказания дальнейшего развития событий, не бояться действовать поновому при возникновении новых идей.
ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ
Быстрые решения могут быть плохими. Некоторые из быстрых реакций и решений оказываются нечестными, корыстными и непродуктивными.
КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ
КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ СВОЙСТВЕННО ЗАБЛУЖДАТЬСЯ, НО УПОРСТВОВАТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЯХ СВОЙСТВЕННО ТОЛЬКО ГЛУПЦУ.
ПРОБЛЕМА 4: ЧТО НУЖНО БУДЕТ ВСПОМНИТЬ?
Информации во вселенной слишком много. Мы можем себе позволить помнить только то, что, вероятнее всего, пригодится нам в будущем. Нам приходится постоянно торговаться с самими собой и прогнозировать, что выгоднее помнить, а что забыть.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Чтобы это происходило наиболее эффективным образом, мозг должен запоминать самое важное из новой информации и информировать об этом другие системы организма. Ровно настолько, чтобы они могли адаптироваться и усилиться со временем, но не больше. Например, обобщения выгоднее конкретных примеров, потому что занимают меньше места в мозгу.
ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ
Память усиливает ошибки. Некоторые вещи, которые мы запоминаем, усиливают когнитивные искажения и обусловленность, ухудшая мыслительные процессы.
КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ
Вопросы авторам-психологам вы можете задать по адресу info@psyh.ru.
Если пытаться самостоятельно разобраться в когнитивных искажениях, число которых только в «Википедии» – более 175, то можно навсегда погрязнуть в расплывчатых определениях, взаимозаменяемых понятиях, повторах. Как же быть? Обратиться к чудесному мастерству обобщения и упорядочивания.
Специалист по потребительскому поведению Бастер Бенсон наконец вычистил дубликаты и объединил похожие (например, эффект запоминания странного и эффект запоминания смешного) и дополняющие друг друга искажения (например, отклонения, связанные с оптимизмом и пессимизмом). Таким образом, он уменьшил список примерно до 20 уникальных мыслительных стратегий, которые мы используем по очень конкретным причинам. На более высоком уровне эти мыслительные стратегии можно сгруппировать по четырем главным когнитивным проблемам, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Вот эти группы.
ПРОБЛЕМА 1: ПЕРЕИЗБЫТОК ИНФОРМАЦИИ
В окружающем мире слишком много информации. У нас есть единственный выбор – отсекать в восприятии «лишнее». Мозг использует ряд приемов, чтобы выбрать только ту информацию, которая с большей вероятностью как-то нам пригодится.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Важно не только не утонуть в переизбытке информации, но и не отказаться полностью от ее восприятия, не начать отсекать все и вся достаточно агрессивно. Хорошим знаком опасности может быть появление ощущения постоянного «информационного шума», от которого хочется отгородиться полностью.
ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ
Мы не увидим всего. Часть информации, которую мы отсекаем, на самом деле оказывается ценной и важной.
КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ
- Мы охотнее замечаем то, что ранее запоминали либо часто встречали.
- Странные / смешные / внешне привлекательные / антропоморфные вещи привлекают внимание больше, чем привычные / несмешные.
- Мы замечаем, когда что-то меняется.
- Нас привлекают частности, подтверждающие наши существующие убеждения.
- Мы гораздо легче замечаем изъяны в других, чем в себе.
КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА ОШИБКУ, НО НЕ КАЖДОМУ ПОЗВОЛЕНО ВОВРЕМЯ ЗАМЕТИТЬ ЕЕ.
Юзеф Йотем
ПРОБЛЕМА 2: СЛОЖНОСТЬ ПОНИМАНИЯ
Окружающий мир очень сложный, и мы видим только его маленький кусочек. Нам нужно делать какие-то выводы о нем, чтобы выживать. Как только в нас попадает прореженный органами чувств поток информации, мы соединяем точки и заполняем пустоты тем, что мы думаем, что знаем. Это позволяет нам обновлять модели окружающего мира, создавать смыслы.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Чтобы создавать смыслы из разрозненных кусочков информации, надо заполнять пустые места не бессистемно и интуитивно, а в соотношении с собственными ментальными моделями окружающего мира и самих себя, а также с аналогичными ментальными моделями окружающих людей. Системность поможет по возможности контролировать информацию и события (по крайней мере, те, что относительно устойчивы и непротиворечивы).
ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ
Иногда поиск смыслов приводит нас к галлюцинациям. Порой мы придумываем несуществующие детали только из-за предположений и предубежденности, а также достраиваем смыслы и истории, которых не было в реальности.
КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ
- Мы обнаруживаем истории и закономерности даже в скудных данных.
- Мы дополняем пробелы в информации или новые наблюдения известными признаками из стереотипов, обобщений и прошлого опыта.
- Мы больше ценим знакомые / симпатичные вещи и людей, чем незнакомые / несимпатичные.
- Мы упрощаем числа и вероятности, чтобы о них было легче думать.
- Мы думаем, что знаем, о чем думают другие.
- Мы проецируем наш текущий образ мыслей в прошлое и будущее.
ПРОБЛЕМА 3: НЕОБХОДИМОСТЬ БЫСТРОЙ РЕАКЦИИ
Мы ограничены доступным временем и количеством информации для принятия решения. Нам приходится за доли секунды принимать решения, которые могут повлиять (или нам кажется, что могут повлиять) на наши шансы выжить, оказаться в безопасности, добиться успеха или почувствовать уверенность в своих силах.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Чтобы действовать быстро, надо помнить: если бы мы не умели быстро реагировать перед лицом неопределенности, мы вряд ли долго протянули бы как вид. Каждый раз при поступлении новой информации надо просто искать способ повлиять на ситуацию к лучшему, смоделировать будущее для предсказания дальнейшего развития событий, не бояться действовать поновому при возникновении новых идей.
ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ
Быстрые решения могут быть плохими. Некоторые из быстрых реакций и решений оказываются нечестными, корыстными и непродуктивными.
КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ
- Чтобы действовать, мы должны быть уверены в способности что-то изменить и чувствовать важность своих поступков.
- Мы предпочитаем фокусироваться на немедленных и близких результатах вместо отложенных во времени и пространстве.
- Мы предпочитаем завершать то, во что ранее уже вложили время и усилия.
- Мы склонны сохранять личную автономию и текущий статус в группе, избегая необратимых решений.
- Мы предпочитаем просто выглядящие и однозначные варианты выбора более сложным и неопределенным.
КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ СВОЙСТВЕННО ЗАБЛУЖДАТЬСЯ, НО УПОРСТВОВАТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЯХ СВОЙСТВЕННО ТОЛЬКО ГЛУПЦУ.
Цицерон
ПРОБЛЕМА 4: ЧТО НУЖНО БУДЕТ ВСПОМНИТЬ?
Информации во вселенной слишком много. Мы можем себе позволить помнить только то, что, вероятнее всего, пригодится нам в будущем. Нам приходится постоянно торговаться с самими собой и прогнозировать, что выгоднее помнить, а что забыть.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Чтобы это происходило наиболее эффективным образом, мозг должен запоминать самое важное из новой информации и информировать об этом другие системы организма. Ровно настолько, чтобы они могли адаптироваться и усилиться со временем, но не больше. Например, обобщения выгоднее конкретных примеров, потому что занимают меньше места в мозгу.
ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ
Память усиливает ошибки. Некоторые вещи, которые мы запоминаем, усиливают когнитивные искажения и обусловленность, ухудшая мыслительные процессы.
КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ
- Мы редактируем и усиливаем воспоминания после случившихся событий.
- Мы отбрасываем частности для построения и закрепления обобщений.
- Мы упрощаем события и списки до отдельных ключевых моментов и элементов.
- Мы по-разному храним воспоминания в зависимости от ситуации получения опыта.
Вопросы авторам-психологам вы можете задать по адресу info@psyh.ru.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com