Правозащитники на съезде в Москве обратились к властям с лозунгом советских диссидентов
Источник: www.interfax.ru
Российские правозащитники требуют обеспечения соблюдения Конституции властями страны, отмены ряда законов, которые, по их мнению, являются репрессивными, а также ликвидации главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ.
«Мы полагаем, что надо объединять усилия вокруг сохранения главного достижения начала 90-х годов, Конституции Российской Федерации, которая является стержнем сохранения прав и свобод граждан», — сказал лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, выступая на съезде в защиту прав человека с докладом, подготовленным им совместно с главой «Московской хельсинкской группы» Людмилой Алексеевой .
Он отметил, что лозунг советских диссидентов «Соблюдайте Конституцию» актуален и в настоящее время, так как первые три главы Конституции написаны по лучшим мировым образцам и являются гарантией соблюдение прав человека и гражданина в России.
«Мы полагаем, что главными нарушителями конституции, ответственными за массовые нарушения прав человека, сейчас являются силовые структуры. Главная задача гражданского общества — противостоять их разрушительной деятельности», — подчеркнул Пономарев.
По мнению правозащитников, центр «Э» МВД РФ «фактически выполняет функции пятого управления КГБ СССР, которое следило за диссидентами и преследовало их».
«Мы полагаем что центр «Э» в своем нынешнем виде должен быть ликвидирован», — сказал Пономарев.
В докладе отмечается, что некоторые из принимаемых Госдумой РФ законов противоречат Конституции и нормам международного права и должны быть отменены. Среди них законы об оскорблении чувств верующих, закон «о нежелательных организациях», закон «об иностранных агентах», закон о запрете усыновления детей из России гражданами США, а также статьи УК РФ об ответственности за экстремизм (282 УК РФ), сепаратизм (280.1 УК РФ) и неоднократное нарушения правил проведения массовых мероприятий (212.1 УК РФ).
Кроме того, по мнению правозащитников, репрессиями являются преследования религиозной организации «Свидетели Иеговы» и партии «Хизб ут-Тахрир» (обе организации запрещены в РФ).
Съезд в защиту прав человека проходит в Москве 26-27 ноября. Съезд созван по решению Правозащитного совета России, в Оргкомитет мероприятия входят руководители и представители «Московской хельсинкской группы», движения «За права человека», «Гражданского содействия», правозащитного центра «Мемориал», фонда «Общественный вердикт» и движения «Голос».
Источник: nstarikov.ru
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Эти пГавозащитники уже всех просто ушатали…
Порядок и правда – смертельные враги еврея. Нельзя понять роль еврея в современной европейской истории, если сначала не усвоить этот принцип.
Он объясняет, почему Еврей вечный большевик: при монархизме он республиканец, в корпоративном обществе – капиталист, при капитализме – коммунист, при коммунизме – либеральный «диссидент», и всегда и везде в однородном обществе – космополит и поборник расового смешения.
Иудеи-рабовладельцы предписали иудеям-рабам руководствоваться в своей жизни исключительно законами «священной Торы», диавольскую суть которой можно изложить одной строчкой писания «и человеков одолевать будешь…» (Бытие. 32: 28).
Где бы иудеи-жиды ни оказывались, они обязаны были во исполнение этого «завета бога» быть создателями борделей, содержателями питейных заведений, скупщиками краденного и т.д., и т.п. Им так же вменялось в обязанность склонение юношей из числа неевреев к мужеложству, а также создание закрытых гомо-сексуальных обществ по типу масонских лож.
Автором закона «Закон о противодействии экстремизму» в России считается еврейский «правозащитник» Эмиль АбГамович Пайн, директор Центра этнологических исследований. Русских правозащитников в России не бывает…
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Знаете когда кто то в чем то обвиняет евреев , у меня появляется вопрос – так ведь можно обвинить кого угодно … даже мух которые садятся на гуано ..Евреи не виноваты , что они родились евреями – они просто есть …и у них свои взгляды на жизнь и своя религия . С другой стороны они такие же создания божьи как все остальные , не зависимо, что они заявляют о своей исключительности .Я могу ошибаться , но на мой взгляд дело в другом , в тех людях благодаря которым некоторые из евреев ( прошу заметить не все ) осуществляют свои корыстные планы .Если мы забудем об их исключительности , а еще лучше помножим на ноль , то все что нам останется так это не давать им возможности проявить свои негативные таланты .Есть у них возможность – они могут воспользоваться , нет – так знаете ли ..вполне приличные люди .Даже тот же закон об экстремизме – за него же , не в синагоге голосовали и подписывали …мало ли какой автор чего придумает – а своя то голова – зачем ..Проще всего свалить , что либо на кого то, так всегда проще перевести ответственность на кого то ..С этой точки зрения , евреи даже необходимы . В противном случае пришлось бы обвинять американцев или скажем марсиан .С евреями проще , чем без них ….просто всегда нужно учитывать особенности человека с которым имеешь дело .