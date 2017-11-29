Похищена база личных данных, у(о)краинских карателей из “зоны АЧО”

Хваленая "кибернетическая безопасность" "нэзалэжной" в очередной раз дала трещину. И снова, в самом, как говорится, интересном месте. Неизвестные хакеры умудрились похитить интереснейшую базу данных - со всеми личными данными украинских карателей - "участников АЧО"

Скандал случился в конце прошлой недели, когда 16 ноября в Твиттер неизвестными было размещено сообщение о том, что им удалось взломать сервере министерства внутренних дел У(о)краины и скачать оттуда 210 мегабайт "личных данных участников АЧО"*. более того - ловкие наглецы в самом скором времени пообещали еще и "порадовать общественность" данными, как они выразились "убийц из Правого сектора"*.

Самое интересное, что озвученная информация не оказалась ни фейком, ни пустой похвальбой. Буквально на следующий день в МВД "нэзалэжной" начался нешуточный переполох. Факт похищения базы атошников подтвердил не кто-нибудь, а лично начальник тамошнего департамента киберполиции Сергей Демедюк. Правда, он при этом заявил, что буквально за сутки его доблестные подчиненные "...нашли компьютер, с помощью которого хакеры получили доступ к базе данных с анкетами ветеранов АЧО, а также его владельца..."

Найти-то нашли, а толку?! Да и вообще в слова киберполицейского верится с большим трудом - поскольку главной его задачей является обеление "мундира" родного ведомства. Демидюк утверждает, что база "ушла" не из МВД, а из регионального подразделения Государственной службы У(о)краины по делам ветеранов войны и участников АЧО, входящей структурно в Минсоцполитики. Виртуальная оборона аваковского ведомства крепка!

Так это или нет - сегодня определить сложно. В киберполиции утверждают, что "злоумышленники получили доступ ко всей информации, которая была размещена не только на одном устройстве, но и во всей локальной сети подразделения". Значит, скорее всего, работали профи, и найти их у(о)краинским "копам"-недоучкам будет более, чем проблематично.

Остается дождаться ответа на главный вопрос - кем и с какой целью была похищена база. Понятно ведь, что не для того, чтобы отправлять карателям поздравительные открытки к дню рождения! Но ясно также и то, что просто публиковать ее сегодня на У(о)краине смысла не имеет - "высоким" званием "ветерана АЧО" там сейчас козыряют, а не стыдятся такового. Пока козыряют...

Если с упомянутыми в списках "ачошниками" начнут вдруг приключаться... скажем так, разные нехорошие вещи, то это будет доказательством того, что данные попали в правильные руки. Впрочем, есть и еще один вариант - пропажа может "выстрелить" далеко не сразу, а лишь после настоящей смены власти на У(о)краине. Для тех, кому придется наводить в "нэзалэжной" порядок после правления нынешней хунты, они, конечно, станут бесценным подспорьем - в деле очистки страны от тех. кто погрузил ее в кровавый ад.

Так или иначе, но тот переполох. которых сегодня поднялся на У(о)краине по поводу случившегося, доказывает - и "ачошные" каратели, и их хозяева прекрасно понимают, что ничего хорошего в будущем им данный инцидент не сулит.

* АЧО - античеловеческая операция

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Александр Неукропный

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http://planet-today.ru/krizis-na-ukraine/item/78678-a-teper-bojtes-pokhishchena-baza-lichnykh-dannykh-ukrainskikh-karatelej