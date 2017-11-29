Письмо. Ловкость рук и повышение собираемости налогов

Про налоги. У меня есть личный кабинет. Я вошел и сильно удивился. Мне насчитали 105000 руб (за квартиру и а/м), в то время, как я больше 50000 обычно не плачу. Оказывается мною не оплачены 13 и 14 года. Притом, что платежка высвечивает общий долг 105000руб.

Я поднял бумажные платежи и обнаружил, что я все оплатил вовремя. Тогда начал самостоятельно разбираться и вот что установил.

Мне на оплату за текущий год пришло два платежных документа. Один в марте, а другой в конце октября этого года. Причем тот мартовский большими цифрами -ДОЛГ и пр. А вот платежка за октябрь…, которую чудом обнаружил в ворохе непонятных функций своего личного кабинета. В этой платежке повторилась мартовская, но с маленькой оговоркой, что платежи за 13 и 14 год учтены.

Но там так хитро и таким мелким шрифтом, что все-же предпочтение хочется отдать платежке от марта. Я заподозрил что-то неладное: как могло быть, что в марте 2017 г. платежи за 13-14 г не были учтены, а в октябре учтены?

А раз учтены, то почему снова долг 105 000 руб?

И после двух часов поисков на ответ понял: это разводилово.

То есть, если я зайду в свой баланс платежей, то там 13и14 год не учтены. А если я зайду в совершенно в другой раздел под наименованием ДОКУМЕНТЫ, то там уже стоит нормальная платежка на суму в два с лишним раза меньше.

Даю 100%, что мало кто будет два часа сидеть и разбираться. Если бы у меня не было такой большой суммы и были деньги на оплату, то я, чертыхаясь, оплатил бы все. И в налоговую не пошел бы разбираться, поскольку надо отстоять целый день. А ведь те, у которых суммы меньше просто платят (особенно, если у них электронный банк).

Мало кто понимает, что в личном кабинете нажимать и вообще боятся, неведомые опции не нажимают. Что происходит дальше? А дальше на следующий год превышение оплаты фигурирует в виде слова – ПЕРЕПЛАТА. А тонкости: за что, когда и кто переплатил, нет.

Тогда я захожу в раздел ПЕРЕПЛАТА нажимаю кнопку и мне предлагают либо вернуть, либо зачесть переплату, но для этого я должен послать специальный запрос в налоговую.

Налоговая принимает запрос и назначает КАМЕРАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ, поскольку без заключения ревизора нельзя выплачивать либо засчитывать мои же деньги. Я, понимая, что фиг знает, что там у меня там накопают, плюю на возврат и переношу это на более поздний период, пока «просвещенные челы» мне не дадут приватную консультацию. И так раз за разом.

Потом я беру выходной и посвящаю день налоговой. Но так тыхенько и нызенько без накатов и наездов, а ради интересу. И, простояв полдня в очереди, получаю ответ инспектора, что да, переплата есть, но прошло три года и по закону деньги они не возвращают никак!

Я, почесывая свою дурью башку, бреду домой, осознавая, что я полное ничтожество, поскольку нихрена не понимаю в этих хитросплетениях. Но шестое чувство мне подсказывает, что меня все же нагрели, а каким образом не понимаю. И от этого мои ощущения ничтожества усиливаются десятикратно. Вот такой маленький экстраполированный рассказик про быдло, у которого перед выборами идет разрыв шаблона при одной только мысли: «ЕСЛИ НЕ ОН, ТО КТО?»

И тут вспоминается плакатик на митинге на Болотной, когда оппозиция там выступала. Там все-же были написаны мудрые слова, которые я тогда никак не мог понять. А сейчас еще и понимаю, что не только я ничтожество, но и доходит, как до жирафа, поскольку на том митинговом плакате было написано: «ЕСЛИ НЕ ОН, ТО КТО? ЕСЛИ НЕ ОН, ТО КОТ!….вот такой компот!

С нашими “рационализаторами” в правительстве, скоро по каждому их “улучшайзингу”, можно будет через день маленькие рассказики писать, типа Шукшина. Но тогда я точно буду голосовать за любого «кота», которого мне подсунут и который обещает сие безобразие прекратить!»