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Перестаньте надеяться на производство в создании рабочих мест

15:23. 29 ноября 2017 Просмотров - 182 Нет комментариев Опубликовал:
Глава Alibaba Group Джек Ма, выступая на форуме Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорке, обратился к проблемам экономического роста в будущем. По его мнению, правительствам и бизнесу нужно перестать полагаться на производство в том, что касается создания рабочих мест, и обратить внимание на инновационные отрасли — вроде разработок в сфере искусственного интеллекта. Редакция AIN.UA публикует выдержки из его выступления.



Мы все очень недооцениваем крупнейшую технологическую революцию, которая происходит прямо сейчас. Подобные переходные эры в истории человечества случались нечасто. Думаю, не более трех раз за последние 3000 лет. Вызов, стоящий сейчас перед нами, настолько огромен, что ни одно правительство, ни один бизнес сам по себе с ним справиться не способен. Нам нужно работать сообща.

Мир движется от IT к DT. Многие не понимают, что такое DT (так же, как многие не знают, что такое IT). Информационные технологии (IT) постепенно сдвигаются к технологиям данных (data technology, DT). Речь уже не идет об очередном технологическом апгрейде, речь о философии, о нашем подходе к выполнению задач.

За последние 200 лет люди обращались к знаниям чтобы предсказывать будущее, но сейчас мы стоим на пороге нового мира. И этот новый мир крайне сложно предсказать, поэтому все испытывают беспокойство о будущем. Люди, которые говорят о будущем с уверенностью и верой, со стороны кажутся сумасшедшими.


Люди беспокоятся о Big Data, искусственном интеллекте, облачных вычислениях. Мне кажется, это беспокойство — вполне нормально. Сотни лет назад, когда появились паровые двигатели, люди также думали о том, что машины на паровой тяге уничтожат множество рабочих мест. Но мне кажется, у человечества как всегда найдется решение. Если не у нас, так у наших детей.

Новые технологии смогут уничтожить множество рабочих мест, но также и создать новые. Мне кажется, потеряв видение будущего, мы сейчас начали слишком беспокоиться о нем. Сегодня мы можем видеть, как в прошлом экономика паровых машин создала множество рабочих мест, то же будет и с DT. Это создаст множество рабочих мест. Вопрос в том, готовы ли мы к этому и достаточно ли мы квалифицированы?

Многие люди, говоря об увеличении количества рабочих мест, имеют в виду производство. Думаю, производство уже никогда не создаст множество рабочих мест. Это работало в прошлом. Но в современном мире из-за новых технологий вроде искусственного интеллекта, роботов, производство уже никогда не вернет себе эту роль. Основным драйвером создания новых рабочих мест станет сервисная индустрия.

Говоря о производстве, мы должны прекращать использовать фразы «сделано в Китае» или «сделано в США». В будущем это будет «сделано в интернете». Значимую роль начнет играть малый бизнес, большинство компаний из этой ниши станут глобальными. За последние 30 лет около 6% компаний пользовались преимуществами глобализации. В следующие 30 лет как минимум 60% малых бизнесов станут глобальными. В глобализации ничего плохого нет. Нам нужно работать над тем, чтобы развивать ее далее.

Мне не нравится, как ученые, инженеры и предприниматели запугивают человечество возможностями технологий. Кто-то беспокоится о том, что машины будут контролировать человека (Джек Ма скорее всего имеет в виду высказывания Илона Маска об ИИ — ред.). Но мне кажется, человечеству нужно больше верить в себя. Технологии не остановить. Лучше пользоваться ими чтобы решать проблемы, стоящие перед нами, чем пытаться остановить развитие технологий.

Обращайте особенное внимание на систему образования. То, чему мы сегодня учим наших детей, завтра может привести к тому, что они потеряют работу. Все, чему мы учимся по старой схеме обучения, запоминая знания, обучаясь вычислениям — все это машинам удается лучше. Мы должны перестроить систему образования. Мы должны обучать наших детей быть инновационными и творческими. В новом мире, чтобы достичь успеха, вам понадобятся IQ, EQ и LQ. EQ — это эмоциональный коэффициент, а LQ — «коэффициент любви», кое-что, чего у машин никогда не будет.

Первая технологическая революция привела к Первой мировой войне, вторая — ко Второй. Третья технологическая революция происходит сейчас и Третья мировая война должна идти против болезней, бедности и загрязнения окружающей среды. Иначе у человечества будут проблемы.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: бизнес, будущее, глобализация, новые технологии, образование, экономика
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