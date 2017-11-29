Осознать ответственность и сделать шаг..

До выборов президента России — уже менее четырех месяцев. И менее месяца до полного и окончательного определения конфигурации выборов.

А именно: будет ли это типичный балаган? Может быть, чуть дополнительно приукрашенный скандальными персонами из придворного шоу-бизнеса…

Или же это будет настоящее сражение (пусть о всерьез честных выборах, без искусственных ограничений на регистрацию кандидатов и с равным доступом к СМИ говорить не приходится)? Но с внятно очерченным противостоянием кандидатов и их команд, адекватным реальным линиям раскола в обществе между созидательным большинством и паразитирующим на нас сугубым меньшинством.

Для того, чтобы реализовать типовой балаганный сценарий, никаких специальных усилий не требуется. Те же основные фигуры, что и всегда, плюс скандальный шоу-бизнес, якобы, «против всех». Но даже и для тех, кого в этот сценарий сейчас втягивают, интенсивно к нему склоняют, он, мягко говоря, не безобиден.

В частности, есть серьезная опасность, что после двух недавних масштабных поражений на выборах «стандартный кандидат» от КПРФ (даже не кто-то персонально, но, после всех публичных переговоров о широкой коалиции, кандидат узко лишь от КПРФ, да еще и ассоциирующийся лишь с партийно-политической деятельностью), с учетом массового разочарования даже и левых избирателей (включая многих членов КПРФ) в случае такого решения, может откатиться на унизительное для основной оппозиционной силы третье, а то и четвертое место. Уступив даже придворному «шоу-бизнес корпоративу».

Важно понимать, что это будет, в конечном счете, удар не только по продвигаемой нами идее сплочения широких масс анти-олигархических и анти-компрадорских сил, но и по самой КПРФ.

Альтернатива типовому балаганному сценарию — выдвижение в противовес нынешнему президенту единого кандидата от широкого спектра национально и социально ориентированных сил.

Важно не дать нынешним верхам опять изобразить успешную борьбу с якобы страшно сильной у нас (как будто, отдельной от Кремля, не пестуемой и не покрываемой им) подзападной вульгарно-либеральной «майданной» силой. Но продемонстрировать обществу истинную расстановку сил: нынешняя власть, вместе со всеми их придворными компрадорскими олигархами, Чубайсами, Кудриными и Ротенбергами — с одной стороны; а подлинно национально и социально ориентированные силы — в противовес им.

Ключевая козырная карта — право гарантированной регистрации такого единого кандидата от широкого спектра национально и социально ориентированных сил, без возможности придраться к якобы не идеально оформленным подписям за выдвижение — в руках у КПРФ.

Справедливости ради, отмечу: не то, чтобы мы их (руководство КПРФ) уговаривали, а они артачились.

Еще в 2012-м году Г. А.Зюганов, будучи выдвинут кандидатом в президенты от КПРФ, тем не менее, сразу стал создавать более широкую коалиционную команду. И первая пресс-конференция в «Росбалте» в феврале 2012-го была с участием представителей не только коммунистических сил. Участвовали С.Бабурин, Ю. Болдырев, В. Овчинский. Именно на той пресс-конференции еще почти шесть лет назад мы заявили о единой позиции по конституционно-государственному устройству (механизм ответственности власти) на переходный период.

И осенью прошлого 2016-го года тот же Председатель КПРФ Г. А.Зюганов выступил с обращением — заявил о необходимости сплочения более широких национально ориентированных сил. В том числе, назвал ряд фамилий не членов КПРФ в качестве кандидатов в единое будущее «народное правительство».

Нынешнее преддверие выборов президента — время для интенсивной консолидации всех национально и социально ориентированных сил.

Весной нынешнего 2017-го года, в рамках публичных переговоров между КПРФ и Постоянно действующим совещанием национально-патриотических сил России (ПДС НПСР), мы согласовали единую социально-экономическую платформу левых и национально ориентированных сил (см. «К единству в действии»).

Теперь осенью, 23 октября, согласовали (приняли за основу в совместной рабочей группе «КПРФ — ПДС НПСР») единую позицию по конституционно-государственному устройству на переходный период до созыва Конституционного Собрания (согласованный документ — на сайте ПДС НПСР, а предварявшие его предложения — см. «Ответственное государственное управление, а не «госуслуги»). Причем, не какую-то принципиально новую, написанную «с нуля», но, хотя и существенно расширенную, тем не менее, в своей базисной части преемственную совместно заявленному еще в 2012-м году.

Этим летом мы (ПДС НПСР) выдвинули свою часть будущего единого (как мы договаривались) «народного правительства». Затем на съезде национально-патриотических сил эту команду из двух десятков человек утвердили (полный список — на сайте ПДС НПСР).

И буквально неделю назад на совместном заседании ПДС НПСР и команды «народного правительства» выдвинули пятерку «кандидатов в кандидаты», то есть тех, из числа кого рассчитываем согласовать с КПРФ единую кандидатуру для выдвижения на будущие выборы президента России. Перечислю эту пятерку:

— Боглаев Владимир Николаевич — директор Череповецкого литейно-механического завода, член «Партии дела»;

— Болдырев Юрий Юрьевич — экономист, публицист (подробнее — биография на сайтах ПДС НПСР и «Свободной прессы»);

— Грудинин Павел Николаевич — директор ЗАО «Совхоз имени В.И.Ленина», председатель Городского совета города Видное Московской области, член фракции КПРФ;

— Квачков Владимир Васильевич — полковник ГРУ Генштаба ВС РФ, отбывающий необоснованное (с нашей точки зрения) наказание за национально ориентированную политическую позицию;

— Соболев Виктор Иванович — генерал-лейтенант, руководитель Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки, член КПРФ.

Таким образом, для завершающего этапа нашей совместной работы с КПРФ по подготовке к выдвижению единого кандидата в президенты России мы, со своей стороны, сделали все. Теперь дело — за КПРФ. Но пока, к сожалению, пауза в согласовании дальнейших совместных с КПРФ действий опять затягивается.

В то же время, наш проект предвыборной широкой межпартийной анти-олигархической и анти-компрадорской консолидации приобретает поддержку там, где мы ее и не ожидали.

Так, на сайте «Левого фронта» (то есть, левых, более радикальных, чем КПРФ) прошел первый тур голосования за «единого кандидата от левых сил». Обращаю внимание: мы, и я персонально, в частности, выступали и выступаем активно против инициативы по выдвижению единого кандидата именно узко от левых сил (равно как и отдельно от национально ориентированных, консервативных и т. п. сил) и настаиваем на выдвижении единого кандидата от всех национально-патриотических и левых сил (см. мою статью «Опять разбежаться по разным углам?»). Голосование на сайте «Левого фронта» проводилось без какого-либо согласования с нами и согласия кандидатов. Тем не менее: первые два места по результатам первого тура, да еще и с существенным отрывом от остальных, получили … выдвиженцы ПДС НПСР Болдырев и Грудинин. То есть, и это для нас в данном случае главное: те, кто выступает за более широкую общенациональную консолидацию.

Хотя во второй тур голосования на сайте «Левого фронта» вышли два представителя нашей команды, важно подчеркнуть: мы изначально, когда формировали команду, оговаривали, что между собой не соревнуемся, а подставляем друг другу плечо. Соответственно, и сейчас никакой избирательной кампании на тему «Я — лучше!» мы никоим образом не ведем.

В ходе второго тура впереди — П.Н.Грудинин, который, с моей точки зрения, являлся бы прекрасной объединяющей кандидатурой. И для КПРФ он совершенно «свой», и в среде левых не КПРФ-овских получает поддержку — лидирует, и от ПДС НПСР он выдвинут как человек, которого за его работу готовы поддержать широкие массы и националистов, и имперцев, и кругов национально ориентированного производительного сектора экономики.

Наконец, в условиях полной информационной блокады в СМИ всего, что мы делаем, даже эффективную избирательную кампанию за такого кандидата вести легче, чем за любого другого из перечисленной выше пятерки. Достаточно показать уровень организации работы, жизни и зарплаты, а также школу и детский сад у Грудинина и внятно спросить, почему у нынешнего президента и его приближенных ничего подобного для людей нет?

Параллельно, уже после выдвижения ПДС НПСР группы «кандидатов в кандидаты», ко мне, в связи с нашей инициативой, обратились представители другой левой силы, позиционирующие себя как более радикальные, чем КПРФ — «Рот-фронта». Ведем и с ними переговоры — пока по переписке. Наш подход: все реальные национально и социально ориентированные силы (кроме провокаторов, задача которых не сплотить народ, а, напротив, растащить голоса — в угоду нынешней власти) могут участвовать в переговорном процессе для выдвижения единой команды и единого кандидата, которые смогли бы собрать максимальную поддержку всего общества, всех здоровых сил.

Наконец, 27 ноября выступал с приветствием на съезде «Партии дела». Вынужден был посетовать на то, что, несмотря на общую предысторию в последние шесть лет - Оргкомитет по референдуму против ВТО (2012 год), Московский экономический форум (2013−2017 гг.), изначальная совместная организация ПДС НПСР (в 2012-м) — Партия дела, хотя формально и участник ПДС НПСР, но во всем том, что я здесь описываю, активного участия не принимала. Но это — воля ее руководства. Мы, со своей стороны, одного из достойных представителей этой партии — В.Н.Боглаева — выдвинули в команду «народного правительства» и даже в группу «кандидатов в кандидаты» в президенты. Ряд членов этой партии в нашем общем деле участие принимают самостоятельно, на общее дело (на широкую межпартийную консолидацию) работают. И многие участники съезда, надеюсь, будут работать на такую консолидацию в своих регионах. А один из членов руководства этой партии, известный экономист и писатель А.П.Паршев (автор книги «Почему Россия — не Америка?») сегодня дал согласие войти в состав экспертного совета при команде «народного правительства».

Возвращаюсь к КПРФ, в руках которой сейчас, буквально, ключи к успеху всего нашего общего дела (как минимум, в рамках конкретной кампании 2018-го года). Внутри этой партии — тоже непростые процессы. Есть, разумеется, те, кто против широкого объединения, в том числе, из соображений «идейной чистоты». Тем более что это совпадает и с волей всей нынешней власти и олигархата, так искренне заботящихся о чистоте идей марксизма и рядов левых сил аж на экранах государственного ТВ «Россия-24»…

Но множество членов КПРФ обращается и к нам, и к руководству КПРФ с поддержкой того процесса, который мы вместе начали. Есть и формализованные резолюции, в частности, Иркутского городского комитета КПРФ — с предложением не идти по стандартному сценарию и прислушаться к предложениям ПДС НПСР по более широкой общенациональной консолидации.

Важно обратить внимание: в отстаиваемом нами процессе широкой общенациональной консолидации для КПРФ нет опасности «раствориться» среди других политических сил, предоставив им свои возможности легальной оппозиции. Мы публично декларируем, что задача всего нашего и переговорного процесса, и будущей избирательной кампании, и всей последующей совместной работы — не только добиться общего успеха, но и дать возможность каждой составляющей общего движения, каждой партии и организации в этом процессе «нарастить мускулы», приобрести новых сторонников и активистов, укрепить региональные организации, возможно, сделать те или иные из них центром координации общих усилий, а значит, и всей политической жизни в своих регионах.

Для КПРФ же и ее руководства, с моей точки зрения, выдвижение на нынешнем этапе не отдельно своего, но согласованного с национально-патриотическими силами единого взаимоприемлемого и объединяющего общенационального кандидата (тем более, из числа вовсе не чужих для КПРФ, таких как П.Н.Грудинин и В.И.Соболев) и совместная работа в команде «Правительства народного доверия» — возможность вновь подняться после серии тяжелых поражений и встать в центре общенационального объединительного политического процесса.

В общем, не уговариваем, но обращаемся с призывом осознать всю остроту момента для страны, а также ценность нами совместно уже пройденного пути (выработанное в сложнейших переговорах единство позиций по ключевым содержательным вопросам и фактическое уже единство команды) и ответственность за тот шаг, который предстоит сделать в самое ближайшее время.