Неликвид российской власти (Познавательное ТВ, Олег Чагин)

Неликвид российской власти (Познавательное ТВ, Олег Чагин)
Олег Чагин: Неликвид российской власти. Люди подразделяются на типы в зависимости от метаболизма своего тела и развития в детстве. Управленцы – это метаболический тип.
Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017.
Содержание:
0:00:47 – обеспечение ребёнка энергией
0:03:09 – формирование речи
0:04:19 – как искусственное вскармливание влияет на ребёнка
0:08:06 – баланс глутамина и таурина
0:08:45 – северный печёночный тип человека
0:15:36 – почему люди употребляют алкоголь
0:18:07 – управленцы поневоле
0:19:38 – женский тип и мужской тип
0:21:39 – как создать управленца
0:23:29 – объяснение российской геополитики
0:26:59 – метаболический паспорт человека
0:30:09 – лужа российских управленцев
0:31:57 – кризис системы управления
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Источник: www.youtube.com