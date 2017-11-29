Неликвид российской власти (Познавательное ТВ, Олег Чагин)

Олег Чагин: Неликвид российской власти. Люди подразделяются на типы в зависимости от метаболизма своего тела и развития в детстве. Управленцы – это метаболический тип.

Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017.

Содержание:

0:00:47 – обеспечение ребёнка энергией

0:03:09 – формирование речи

0:04:19 – как искусственное вскармливание влияет на ребёнка

0:08:06 – баланс глутамина и таурина

0:08:45 – северный печёночный тип человека

0:15:36 – почему люди употребляют алкоголь

0:18:07 – управленцы поневоле

0:19:38 – женский тип и мужской тип

0:21:39 – как создать управленца

0:23:29 – объяснение российской геополитики

0:26:59 – метаболический паспорт человека

0:30:09 – лужа российских управленцев

0:31:57 – кризис системы управления

Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com