Министр Здравозахоронения РФ: Полторы бутылки водки в неделю сильно не навредят
Министр здравоохранения В.И. Скворцова в интервью программе «ОК на связи!» на канале «Москва 24», сказала: «…доза, которая работает позитивно, – это доза до 90 г чистого спирта в неделю» и «90-300 граммов (1,5 бутылки водки) в неделю – доза «серой зоны», которая еще не приносит особого вреда».
Заявление министра в СМИ воспринимается как официальная позиция возглавляемого ей министерства в отношении столь важного для здоровья населения фактора. Это высказывание министра уже тиражируется многими СМИ и, несомненно, будет взято на вооружение всеми врагами трезвости.
Источник: www.kramola.info
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Чтобы не сказала Скворцова,нужно понимать,что это говорится не для нас. Ибо давным давно известно уже, еще с советских времен,что спирт – это яд для организма,если поступил в него извне. Они говорят,а мы пропускаем мимо ушей – ибо авторитетнее Бог,чем Скворцова. Кроме того,если бы скворцовы периодически не делали подобные заявления,то в нашем небе уже давно бы летали натовские самолёты…
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За такие слова Скворцову надо гнать ссаными тряпками из министров и из медицины .
Это всё равно , что сказать , мол , ширнуться пятнадцать раз в неделю героином большого вреда не принесёт !
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Отличный ролик!Кратко и понятно.Именно культурное питиё с её красными винами держало Францию 200 лет на первом месте по количеству алкоголиков на 1000 человек населения!
А сколько от них рождено умственно неполноценных мы видим сегодня.
https://www.youtube.com/watch?v=btlVwfEX90k
В удовольствие мне смотреть с какими каменными лицами сидит вся эта братия на совещаниях,которые проводит с членами правительства Путин,как они его ненавидят,а сделать ничего не могут,только гадить исподтишка.