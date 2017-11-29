Министр Здравозахоронения РФ: Полторы бутылки водки в неделю сильно не навредят

Министр здравоохранения В.И. Скворцова в интервью программе «ОК на связи!» на канале «Москва 24», сказала: «…доза, которая работает позитивно, – это доза до 90 г чистого спирта в неделю» и «90-300 граммов (1,5 бутылки водки) в неделю – доза «серой зоны», которая еще не приносит особого вреда».

Заявление министра в СМИ воспринимается как официальная позиция возглавляемого ей министерства в отношении столь важного для здоровья населения фактора. Это высказывание министра уже тиражируется многими СМИ и, несомненно, будет взято на вооружение всеми врагами трезвости.