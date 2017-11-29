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Крым “неразграбленный”, или как Украину понесло…

17:36. 29 ноября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

анонс укр

Каюсь. Периодически заглядываю на украинские сайты, в числе которых и юродствующий «Обозреватель». Любопытные там персонажи собираются, планы интересные строят, фантазийными прогнозами делятся: по России и ее упадку/развалу/завоеванию и возвращению Крыма. Очередная статейка порадовала заявлениями нардепа Дмитрия Тымчука.

Тымчук заверил украинцев, что когда «аннексированный Крым» в состав Украины вернется, то станет для украинского государства серьезным вызовом. Далее аргументы нардепа. Смотрите, не расплачьтесь от умиления.

Аргумент № 1: Крым превратился в «не столько разочарование, сколько боль, ведь оккупанты высасывают из полуострова все, что можно».

Так называемые «оккупанты» после возвращения Крыма на родину были в ужасе от того, до какой разрухи и нищеты его довели украинские олигархи. И я даже не про археологический разбой сейчас говорю и практически уничтожение инфраструктуры полуострова, а в целом про экономике.

Крымские активы Киев не интересовали, пока они вдруг российскими не стали. Тот же «Черноморнефтегаз», якобы наиболее ценный актив в Крыму, за который Киев хочет получить с России денег, по итогам 2013 года добыл 1,6 млрд. кубометров газа и около 9 млн. тонн нефти. Добыча просто стала падать. Никто ведь не инвестировал в предприятие.

Только Россия стала крупно инвестировать в эти активы, заодно вложив средства в ремонт скважин морских и сухопутных месторождений, проведя работы по капремонту технологического оборудования Глебовского ПХГ и повышению надежности и бесперебойной работы крымской ГТС.

Аргумент № 2: водная блокада негативно сказывается на состоянии грунтовых вод Крыма

Интересно, Тымчук, а кто устроил эту блокаду? Сама же Украина решила крымчанам подгадить. Вот только сельское хозяйство на полуострове в упадок не придет, не надейся. «Убитый» полуостров останется в составе России. Да и самостоятельность Крыма в финансово-экономическом плане никем под сомнение не ставится. Страдания потому бесполезны. Не дождется Украина возвращения полуострова под свой контроль.

Аргумент № 3: проводить в жизнь сценарии «деоккупации и реинтеграции»

Здесь еще интересней. Народные республики на Донбассе Киев не смог себе подчинить, натолкнувшись на яростное сопротивление. Ничего не изменилось и на сегодняшний день. Разве что в Киеве стали чаще говорить о том, чтобы отказаться от взятых обязательств по минским соглашениям. Впрочем, никого не удивили: ВСУ и нацбаты их не выполняют.

Что касается «сценариев», Тымчук призывает «доносить украинский взгляд на оккупированную территорию, проводить информационную работу, с другой – ждать. Потому что при президентстве Путина без полномасштабной открытой войны с Россией Крым Украина не освободит».

По сути, ничего не изменилось: силой Крым вернуть не можем, значит, будем лгать, причем всем: и крымчанам, и украинцам, и западным союзникам. В том же духе Тымчуку подпевает и Алексей Никифоров, бывший замкомандира Керченского батальона морской пехоты. Он уверяет, что вернется в Крым «на белых БТРах». У меня своя версия «про тапочки», но Никифоров уверен, что напугал бывших сослуживцев своим заявлением.

Крым уже четвертый год в составе России живет, развивается, строит планы на будущее, а Киев до сих пор локти кусает, подсчитывая выгоду от чужих вложений в полуостров. Все хохлам кажется, что это законное их добро. А войди они в Крым, что сделали бы? Ограбили снова, разрушили, подобно саранче, оставив только пустошь для будущих американских военных баз.

 

Метки: Будущее Украины, возвращение крыма на родину, депутат, крым
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