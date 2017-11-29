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КНДР объявила о завершении создания «государственных ядерных сил»

15:40. 29 ноября 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: kcna.kp

Пхеньян, 29 ноября. /Центральное Телеграфное Агентство Кореи — ЦТАК/— Правительство КНДР опубликовало 29-го ноября заявление в связи с успешным испытательным запуском межконтинентальной баллистической ракеты нового типа.

По политическому и стратегическому решению Трудовой партии Кореи успешно проведен испытательный запуск по-новому разработанной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

Новая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15» оснащается системой оружия, способной нагрузить сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США. «Хвасон-15» превосходит по тактическим и техническим характеристикам систему «Хвасон-14», испытательный запуск которой был проведен в июле, и представляет собой самую мощную межконтинентальную баллистическую ракету, достигнувшую окончательного этапа разработки системы ракетного оружия.

По поручению ТПК и правительства Республики под руководством товарища Ким Чен Ына в 2 часа 48 минут на рассвете 29-го ноября 106-го года чучхе (2017) был проведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15» в окрестностях Пхеньяна.

Продолжительность полёта — 53 минуты по намеченной полетной траектории и точно попала в указанный район в открытой акватории Корейского восточного моря.

Испытательный запуск проведен под максимально высоким углом и не оказал никакого отрицательного воздействия на безопасность окружающих стран.

Межконтинентальная баллистическая ракета поднялась на максимальную высоту в 4,475 км и преодолела расстояние в 950 км

Товарищ Ким Чен Ын, наблюдая успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15» нового типа, с гордостью объявил, что сегодня, и только сейчас историческое великое дело усовершенствования государственных ядерных сил, великое дело ракетной державы осуществилось.

Большой успех испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15» является бесценной победой великого и героического корейского народа, который, невзирая на злые вызовы США и их сателлитов, на складывающиеся испытания, без малейшего колебания преданно выполнял параллельную линию нашей партии.

Разработка и развитие стратегических оружий КНДР вполне нацелены на защиту суверенитета страны и территориальной целостности от политики ядерного шантажа и ядерной угрозы со стороны США и обеспечение мирной жизни народа. Мы ещё раз торжественно заявляем, что это не будет представлять собой угрозу для любых стран и регионов, пока не нарушены будут интересы нашего государства.

КНДР – как ответственная ядерная держава, миролюбивое государство, приложит все свои силы к осуществлению благородной цели за защиту мира и безопасности в мире.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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