Казни заложников Вермахтом в годы Второй Мировой войны

Известно также о казни в Италии в Ардеатинских пещерах 335 заложников 24 марта 1944 совершенной немецкими оккупационными властями Рима. Это было сделано в ответ на покушение, совершенное членами итальянского Сопротивления на ул. Разелла, в результате которого погибли 33 солдата полицейского полка СС "Боцен".

26 ноября 1943 в Греции было расстреляно в Монодентри Лаконии 118 греков заложников в ответ за гибель от рук греческих партизан 39 немецких солдат 25 ноября.

За убийство 22 мая 1942 двумя английскими парашютистами гитлеровского протектора Чехии и Моравии СС-обергруппенфюрера Гейдриха была сожжена чешская деревня Лидице, а 172 мужчины этой деревни расстреляны.

За убийство французскими партизанами СС-штурмбаннфюрера Г.Кемпфе 10 июня 1944 эсэсовцы из дивизии "Дас Райх" расстреляли в коммуне Орадур-Сюр-Глан 642 человека, а сам поселок полностью разрушили.

Однако, в российских исторических хрониках Второй Мировой войны применение метода казни заложников в ответ на акты сопротивления, связанные с гибелью солдат Вермахта, по большей части относят только к СССР. Вроде бы это практиковалось немцами лишь на нашей территории.

Возможно, это связано с тем, что советский обвинитель в Нюрнберге Руденко допрашивал Кейтеля 5-8 апреля 1946 по этому поводу. Естественно, что Руденко акцентировал внимание на применении этого приказа именно на оккупированных территориях СССР.

Вместе с тем, в действительности директива Главнокомандования Вермахта за номером 002060/41 g.Kdos от 16 сентября 1941 охватывает гораздо более широкую область как по географии, так и по предпринимаемым мерам подавления сопротивления оккупантам.

От автора. Мало кто обращает внимание (вероятнее всего просто по незнанию особенностей немецкого служебного делопроизводства) на коротенькую пометку g.Kdos после номера директивы. А зря. Расшифровка этой аббревиатуры означает "geheime Kommandosache". Словарь "Академик" переводит это как "Совершенно секретно особой важности".



Немецкие коллеги пояснили мне, что эта пометка указывает "Секретно. Только для командования".

Смею предположить, что нацистская верхушка отчетливо понимала сущность и противоправность данной директивы даже по немецким законам, и на всякий случай старалась сделать так, чтобы ее текст знало как можно меньше подчиненных.



Возможно, чтобы получше выглядеть в глазах собственного населения.



Однако, тем самым директива понуждала генералов издавать собственные распоряжения по взятию и казни заложников без возможности ссылаться на указания сверху. Т.е. гитлеровская верхушка просто подставляла генералов под потенциальное осуждение.



Впрочем, тогда те не особенно переживали за то, что тем самым они совершают военные преступления, и сами требовали от подчиненных совершать эти казни. Они верили в свою победу. А победителей, как известно, не судят.

Это уже после войны в своих мемуарах они будут выкручиваться, уверять, что их распоряжения понимались подчиненными неправильно, не так, что зверства это просто эксцессы исполнителей на местах.



А то и просто лгать как Манштейн и Гудериан, которые в своих мемуарах уверяют, что мол подобные приказы они прятали под сукно, до подчиненных не доводили, а то и вовсе якобы заявляли Гитлеру, что подобные приказы в их соединениях исполняться не будут.



Вот только следов таких возражений история до нас как то не довела.

Ниже (за текстом статьи) даны русский перевод и текст на языке оригинала, дабы любой желающий мог перевести его целиком или частично. Это я с тем, чтобы избежать обвинений российских либерал -демократов в моем предвзятом отношении к этой директиве.

Кто виноват в возникновении в оккупированных странах сопротивления немецким властям.

Прежде всего, директива отмечает, что с началом похода против СССР во всех занятых Германией странах стало развиваться повстанческое движение против немецких оккупационных властей. Указывается, что это движение включает в себя действия от распространения пропагандистских материалов, и до насильственных действий. Вплоть до "распространения бандитской войны".

И сразу же в возникновении и развитии этого движения обвиняется СССР: "…речь идет при этом о централизованном руководимом Москвой массовом движении,…".



Причем, даже если акты сопротивления совершаются не коммунистами, то "…что националистические и другие круги используют такие факты чтобы вызывать трудности для немецкой оккупационной власти развитием в коммунистическое волнение.



Иначе говоря, по директиве неважно кто написал листовку или совершил диверсию или теракт, и в какой стране это происходит, везде это дело рук коммунистов, руководимых Москвой.



В директиве (пункт 2) четко и однозначно указано:

"a) В любом инциденте сопротивления немецким оккупационным властям, безразлично какие обстоятельства могут лежать в частности, следует находить коммунистические истоки".

Так это или не так, действительно ли всем сопротивлением во всех оккупированных странах руководила Москва, или нет, это не тема настоящей статьи. В конце концов известно, что в той же Польше значительная часть подполья (Армия Крайова) состояла отнюдь не из коммунистов, а из националистов, руководимых из Лондона эмигрантским правительством.



А во во Франции движением Сопротивления руководил генерал де Голль и тоже из Лондона. А уж Сикорского или де Голля коммунистами полагать никак невозможно.

От автора. А в общем то жупел "во всем виноваты коммунисты" сиречь русские, далеко не новый. Он в широчайшем ходу в Европе со времен чуть ли не Крестовых походов и по сей день. И у либералов, и у демократов, и у националистов, и у нацистов, и у американистов (неофашистов XXI века).

Что следует делать для подавления сопротивления немецким оккупационным властям

Пункт 3 подпункт "b" указывает, что сразу же следует применять самые крайние средства для пресечения сопротивления и поддержания авторитета немецких властей.



При этом указывается, что человеческая жизнь совершенно ничего не стоит в затронутых странах.

От автора. Именно "в затронутых странах" , не только в СССР или "на Востоке", как это мы находим в многочисленных публикациях и исторических трудах выходивших как и в СССР, так и сегодня.

Ай-я-яй, господа профессиональные историки! Как не стыдно! Вместо того, чтобы переписывать друг у друга кем-то и когда-то запущенную ошибку, взяли бы и почитали первоисточники, поискали бы в Бундесархиве, двери которого открыты едва ли не шире, чем в российские архивы. Во всяком случае цены там намного ниже.



Это вроде бы мне позволительно заблуждаться, опираясь на ваши авторитетные труды. Ан нет. Выходит, что любознательный доморощенный историк здесь знает куда больше, нежели профессора истфака Уральского государственного педагогического университета.

В этом же подпункте и указано, что достаточным сдерживающим средством является казнь 50-100 заложников за смерть каждого германского солдата. Причем отмечается, что казнь должна производится методами, которые устрашали бы местное население.

От автора. Предполагаю, что под понятием "методы" здесь имеется в виду не сама техника казни (расстрел, повешенье или отсечение головы и т.п.) а то, что видеть эту казнь должны как можно больше людей. И этим устрашаться.

Особо подчеркивается, что не следует сначала применять мягкие способы наказания, сопровождаемые угрозами перейти к более строгим. Это, мол, не соответствует принципам подавления сопротивления.

Подпункт "с" подчеркивает, что отношения между немецкими оккупационными властями и правительством оккупированной страны не могут влиять на немецкие методы умиротворения . Лишь указывается, что казни следует сопровождать пропагандистскими мероприятиями направленными на убеждение населения в том, что это помогает избавиться от происков коммунистов, которые, мол, и виноваты в том, что немцы вынуждены прибегать к жестокостям.

От автора. Заметим, что только на оккупированных территориях СССР, да частично в Польше были разрушены и ликвидированы органы государственной власти. В остальных странах немцы сохраняли все государственные структуры, включая полицию, суд, прокуратуру, места заключения и т.п. И даже в некоторых случаях вооруженные силы (Франция). Т.е. государства, как таковые, сохранялись. Просто госструктуры работали под присмотром немецких оккупационных властей

Любопытно, что подпунктом d не рекомендуется использовать местные силовые структуры (полицию, прокуратуру, администрацию тюрем и т.п.) для казней заложников. Мол, это потребует увеличения их численности, что в общем опасно для немецких властей.

Подпункт "е" касается репрессивных мер в отношении тех людей, которые непосредственно обвиняются в участии в действиях против немецких оккупационных властей. Прежде всего, даже военно-судебные меры могут применяться лишь в исключительных случаях.



А в целом можно обходиться без них. При этом предписывается безусловно применять смертную казнь по обвинениям в шпионаже, саботаже, хранении оружия, попытках вступить в вооруженные силы другой страны.

Завершается директива пунктом 4 которым предписано чтобы эти принципы были безотлагательно доведены до всех немецких военных и гражданских административных инстанций.

Итак, текст директивы на немецком:

—————————————- —————————————- —————————————- —————————————- —–

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

WFST/Abt. L (IVQu) Nr. 002 060/41 g. Kdos.

Geheime Kommandosache



Betr.: Kommunistische Aufstandsbewegung in den besetzten Gebieten.

Weisungen

FHQu., 16. September 1941

40 Ausfertigungen

25. Ausfertigung

1. Seit Beginn des Feldzuges gegen Sowjetrußland sind in den von Deutschland besetzten Gebieten allenthalben kommunistische Aufstandsbewegungen ausgebrochen. Die Formen des Vorgehens steigern sich von propagandistischen Maßnahmen und Anschlägen gegen einzelne Wehrmachtsangehörige bis zu offenem Aufruhr und verbreitetem Bandenkrieg.



Es ist festzustellen, daß es sich hierbei um eine von Moskau einheitlich geleitete Massenbewegung handelt, der auch die geringfügig erscheinenden Einzelvorfälle in bisher sonst ruhigen Gebieten zur Last zu legen sind. Angesichts der vielfachen politischen und wirtschaftlichen Spannungen in den besetzten Gebieten muß außerdem damit gerechnet werden, daß nationalistische und andere Kreise diese Gelegenheit ausnutzen, um durch Anschluß an den kommunistischen Aufruhr Schwierigkeiten für die deutsche Besatzungsmacht hervorzurufen.



Auf diese Weise entsteht in zunehmendem Maße eine »Gefahr für die deutsche Kriegführung«, die sich zunächst in einer allgemeinen Unsicherheit für die Besatzungstruppen zeigt und auch bereits zum Abzug von Kräften nach den hauptsächlichen Unruheherden geführt hat.



2. die bisherigen Maßnahmen, um dieser allgemeinen kommunistischen Aufstandsbewegung zu begegnen, haben sich als unzureichend erwiesen.

Der Führer hat nunmehr angeordnet, daß überall mit den schärfsten Mitteln einzugreifen ist, um die Bewegung in kürzester Zeit niederzuschlagen. Nur auf diese Weise, die in der Geschichte der Machterweiterung großer Völker immer mit Erfolg angewandt worden ist, kann die Ruhe wieder hergestellt werden.



3. Hierbei ist nach folgenden Richtlinien zu verfahren:



a) Bei jedem Vorfall der Auflehnung gegen die deutsche Besatzungsmacht, gleichgültig wie die Umstände im einzelnen liegen mögen, muß auf kommunistische Ursprünge geschlossen werden.



b) Um die Umtriebe im Keime zu ersticken, sind beim ersten Anlaß unverzüglich die schärfsten Mittel anzuwenden, um die Autorität der Besatzungsmacht durchzusetzen und einem weiteren Umsichgreifen vorzubeugen. Dabei ist zu bedenken, daß ein Menschenleben in den betroffenen Ländern vielfach nichts gilt und eine abschreckende Wirkung nur durch ungewöhnliche Härte erreicht werden kann.



Als Sühne für ein deutsches Soldatenlebenmuß in diesen Fällen im allgemeinen die Todesstrafe für 50-100 Kommunisten als angemessen gelten. Die Art der Vollstreckung muß die abschreckende Wirkung noch erhöhen. Das umgekehrte Verfahren, zunächst mit verhältnismäßig milden Strafen vorzugehen und zur Abschreckung sich mit Androhung verschärfter Maßnahmen zu begnügen, entspricht diesen Grundsätzen nicht und ist daher nicht anzuwenden.



c) Die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und dem betroffenen Lande sind für das Verhalten der militärischen Besatzungsbehörde nicht maßgebend. Es ist vielmehr zu bedenken und auch propagandistisch herauszustellen, daß scharfes Zugreifen auch die einheimische Bevölkerung von den kommunistischen Verbrechern befreit und ihr damit selbst zugute kommt. Eine geschickte Propaganda dieser Art wird infolgedessen auch nicht dazu führen, daß sich aus den scharfen Maßnahmen gegen die Kommunisten unerwünschte Rückwirkungen in den gutgesinnten Teilen der Bevölkerung ergeben.



d) Landeseigene Kräfte werden im allgemeinen zur Durchsetzung solcher Gewaltmaßnahmen versagen. Ihre Verstärkung bringt erhöhte Gefahren für die eigene Truppe mit sich und muß daher unterbleiben.

Dagegen kann von Prämien und Belohnungen für die Bevölkerung in reichem Maße Gebrauch gemacht werden, um ihre Mithilfe in geeigneter Form zu sichern.



e) Soweit ausnahmsweise kriegsgerichtliche Verfahren in Verbindung mit kommunistischem Aufruhr oder mit sonstigen Verstößen gegen die deutsche Besatzungsmacht anhängig gemacht werden sollten, sind die schärfsten Strafen geboten. Ein wirkliches Mittel der Abschreckung kann hierbei nur die Todesstrafe sein. Insbesondere müssen Spionagehandlungen, Sabotageakte und Versuche, in eine fremde Wehrmacht einzutreten, grundsätzlich mit dem Tode bestraft werden. Auch bei Fällen des unerlaubten Waffenbesitzes ist im allgemeinen die Todesstrafe zu verhängen.



4. Die Befehlshaber in den besetzten Gebieten sorgen dafür, daß diese Grundsätze allen militärischen Dienststellen, die mit der Behandlung kommunistischer Aufruhrmaßnahmen befaßt werden, unverzüglich bekanntgegeben werden.



[folgt Verteiler]

—————————————- —————————————- —————————————- —————————————- ——

Ну и мой перевод на русский этой директивы. Кто владеет немецким, сам может сделать перевод и не согласиться со мной. Впрочем, это возможно лишь в деталях и трактовании того или иного выражения, как это делал Кейтель в Нюрнберге, пытаясь хоть как-то выкрутиться.

—————————————- —————————————- —————————————- —————————————- —–

Шеф

Главномандования Вермахта

Глав.штаб Верм./Упр. обороны страны (IV отдел штаб-квартиры)

№ 002 060/41 сов.секр.

Секретно. Только для командования.



Указания

Штаб-квартира Фюрера , 16 сентября 1941

40 экземпляров



Содержание: Коммунистическое повстанческое движение движение в оккупированных местностях



1. С началом похода против Советской России коммунистические повстанческие движения начались в занятых Германией территориях повсюду. Формы образа действия разрастаются от пропагандистских мероприятий и нападений на отдельных членов вермахта до открытых выступлений и распространения бандитской войны.



Следует отметить, что речь идет при этом о централизованном руководимом Москвой массовомдвижении, к которому также нужно причислять незначительно появляющиеся отдельные инциденты в до сих пор обычно спокойных местностях.



Ввиду многократных политических и экономических напряжений в занятых местностях следует отмечать, что кроме того, что националистические и другие круги используют такие случаи чтобы вызывать трудности для немецкой оккупационной власти развитием в коммунистическое волнение. Таким образом возникает в возрастающей степени "опасность для немецкого ведения войны", которое оказывается сначала в общей неопределенности для оккупационных войск, а также привело уже к отходу войск из главных главных очагов волнений.



2. Прежние мероприятия, чтобы подавлять это общее повстанческое коммунистическое движение, оказались недостаточными. Теперь Фюрер предписал, чтобы всюду самыми крайними средствами нужно вмешиваться, чтобы подавлять движение в самое короткое время. Только таким способом, который был основным в истории укрепления власти больших народов и всегда с успехом, спокойствие может быть восстановлено.



3. При этом нужно руководствоваться следующими указаниями:



a) В любом инциденте сопротивления немецким оккупационным властям, безразлично какие обстоятельства могут лежать в частности, следует находить коммунистические истоки.



b) Чтобы душить происки в зародыше, нужно применять сразу же безотлагательно самые крайние средства, чтобы поддерживать авторитет оккупационных властей и предотвращать дальнейшее распространение. При этом нужно понимать, что человеческая жизнь совершенно не ценится в затронутых странах и устрашающего воздействия возможно достигать только необычайной твердостью.



Как искупление за каждую потерянную жизнь немецкого солдата в этих случаях, в общем, смертная казнь 50-100 коммунистов считается уместной. Вид приведения казни в исполнение должен еще усиливать устрашающее воздействие.



Напротив противоположный метод, сначала относительно мягкие наказания и угрозы репрессивных мероприятий как удовлетворительные для охлаждения меры, не соответствует этим принципам и поэтому его не следует применять.



c) Политические отношения между Германией и затронутой страной не служат мерилом для характеристики военных оккупационных органов власти. Скорее нужно продумывать а также пропагандировать, что решительные меры освобождают также местное население от коммунистических преступников и вы помогаете вместе с тем сами. Умная пропаганда такого рода, следовательно, не вызывают, вытекающие из решительных мер против коммунистов нежелательные последствия среди лояльного населения.



d) Местные силы в общем нежелательны для проведения таких насильственных мер. Их усиление влечет за собой повышенные опасности для наших войск и поэтому это не следует делать. Напротив могут использоваться премии и вознаграждения для населения в изобилии, чтобы гарантировать его помощь в подходящей форме.



e) Если в виде исключения военно-судебные методы в связи с коммунистическим волнением или при прочих нарушениях против немецких оккупационных властей должны применяться в суде, предписываются самые самые строгие наказания. Настоящим средством устрашения может быть при этом только смертная казнь. В частности, принципиально должны наказываться смертью шпионские действия, саботаж и попытки вступать в чужие вооруженные силы. Также в случаях недозволенного хранения оружия нужно назначать, в общем, смертную казнь.



4. Командующие в занятых зонах заботятся о том, чтобы эти принципы объявлялись всем военным служебным инстанциям, которые занимаются пресечением коммунистических мероприятий волнения, безотлагательно.



(список распределения)

—————————————- —————————————- —————————————- —————————————- ——

P.S. Если просматривать директивные документы органов высшего военного управления Вермахта (OKW, OKH) то обнаруживается, что этими инстанциями было издано весьма много распоряжений, на основании которых Вермахтом совершалось множество военных преступлений.



Среди и директива о военной подсудности в зоне Барбаросса, и приказ о комиссарах, и директивы о порядке содержания военнопленных и множество других. Таким образом Генеральный Штаб Вермахта и Генеральный штаб Армии можно с полным основанием характеризовать как организаторов военных преступлений и признать их преступными организациями.

Но завершался Нюрнбергский процесс в условиях начинавшейся Холодной войны и нашим бывшим союзникам уже не нужен был Советский Союз в качестве партнера. А вот планы США и Великобритании возрождения враждебной СССР Германии и ее вооруженных сил уже существовали. Вот и выскочили OKW и OKH из под Нюрнберга чистенькими, белыми и пушистыми.

Это я к тому, что для стран Запада, которых до сих пор наш президент пытается называть партнерами, наша страна всегда будет врагом №1. И они всегда будут пытаться тем или иным способом уничтожить Россию, расчленить ее.



Вроде бы дружелюбное отношение Запада к России в девяностые- двухтысячные годы это была лишь тактика удушения в объятиях. Они нам улыбались, но продвигали НАТО к нашим границам, подчиняли наши финансовые структуры своим, держали цены на нефть высокими с тем, чтобы в подходящий момент резким падением цен обрушить российскую экономику.



Сегодня они вернулись к привычной тактике открытой конфронтации поскольку полагают, что она им обеспечила победу в Холодной войне. А вот тактика удушения в объятиях, выходит не сработала.

Так что введенные Западом санкции против России это навсегда. И не надо тешить себя иллюзиями.

Август 2017

Источник и литература

1. Bundesarchiv/Militärarchiv, Freiburg i. Br. WFST/Abt. L (IVQu) Nr. 002 060/41 g. Kdos. 16. September 1941

2. В.Кейтель. Размышления перед казнью. Русич. Смоленск. 2000 г.







***







Источник.