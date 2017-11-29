2016 год был провозглашен годом отечественного кино и был ознаменован 30-летием легендарной отечественной группы "Калинов Мост".

От всего сердца поздравляем с этим событием и хотим сделать необычный подарок, а именно, документальную киноленту о группе под названием "Калинов Мост. Пьеса СРоком 30 лет".

Картина, как рассказал режиссер-постановщик Иван Нежданов, включает в себя самые редкие и не представленные широкой публике кадры.

В фильме присутствуют постановочные элементы, присутствуют какие-то художественные примочки, интервью наших легенд рока, актеров, режиссеров, которые, так или иначе, сталкивались с творчеством группы. Либо на каком-то личном поприще, либо на творческом пути.

Ну, и конечно архивы, которые мы очень трепетно собирали в Новосибирске, встречались с архивариусом Анатолием, который собирал эти материалы с самого начала существования группы.

Редчайшие материалы. Ну, и здесь в Москве – то, что у нас есть возможность доступа к архивам – мы конечно тоже использовали.

Интерес очень большой в фильме непосредственно будет в том, что материалы, которые там использованы – их нет на пространстве интернета. То есть это все-таки такая архивная история. Очень личная. Не поддаваемая огласке до сего времени.

"Калинов Мост - группа, чьи корни уходят в глубину сибирских руд. Вот уже на протяжении 30 лет мы имеем честь вкушать плоды их творчества. Они озаряют наш мир сиянием неистового света, погружая в особенное, непередаваемое состояние их внутреннего мира. Эта пьеса поведает о фактах доселе скрытых от глаз широкой общественности и сделает вас немного ближе к отечественной исконно русской музыке".

Помимо участников группы в картине приняли участие их коллеги по цеху. Своими мыслями о коллективе Дмитрия Ревякина делятся Стас Намин, Эдмунд Шклярский, Вячеслав Бутусов, Константин Кинчев, Пелагея, Гарик Сукачев, Баста, группа «25/17» и другие.

Авторский текст читает актёр Иван Охлобыстин.

источник

"Калинов Мост. Пьеса СРоком 30 лет"

Калинов Мост - Пьеса СРоком 30 лет

Год выпуска: 2016

Жанр: Документальный, биография

Выпущено: Россия, N-STUDIO COMPANY, 89pro

Режиссер: Иван Нежданов

Продюсер: Дмитрий Ананьев

P.S.

Уважаемые люди русские, друзья!

В данный момент режиссёр Иван Нежданов и звукорежиссёр Дмитрий Ананьев принимают участие в создании музыкального видео "Улетели листья" для Анастасии Сороковой, видеообращение которой я выкладывал немного ранее.

Пожелаем им всем удачного завершения проекта..

А вспомнил я о ней в связи с тем, что Анастасия записала кавер на песню "Сберегла" и исполнила его на закрытом показе фильма "Калинов Мост. Пьеса СРоком тридцать лет".

Желаю всем приятного просмотра и положительных эмоций..

С уважением - В.Л.

Отдельно выкладываю песню "Родная"..

Группа "Калинов мост" и Алена Коротаева (вокал) - "Родная"