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Глобальный мониторинг стихийных бедствий в режиме реального времени

23:53. 29 ноября 2017 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

www.ecoviews.org

 

 

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Карта планеты

 

Трансляция слежения за глобальной обстановкой на планете Земля. Здесь осуществляется мониторинг за возможными ураганами, цунами, штормами, температурой планеты, слежение за возможными землетрясениями. То есть появление какого, то природного катаклизма, будет показано в данной трансляции, где оно началось и какова его мощность. А, так же в трансляции показываются вероятные районы стихийных бедствий на планете Земля.

 

Глобальный мониторинг:

 

онлайн - Новости, землетрясения, космическая погода, штормовые предупреждения, наводнения

 

онлайн - Калифорния, Йеллоустоун, Япония, Исландия - мониторинг землетрясений

 

онлайн - Извержение Вулкана Агунг Бали, Индонезия

Метки: Видео, глобальные катастрофы, глобальный мониторинг, онлайн
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