Друг человека: редкие породы

Собака присутствовала в моем доме всегда. Первый запомнившийся пес — Алтай, “дворянских” кровей. За ним была Марта, немецкая овчарка, и, параллельно — пекинес Лорд, полюбившийся за забавные повадки и рожицу. Будучи уже взрослой, приобрела породистого “немца”, Шамана. Сейчас дома живет “дворянка” Вильма. Словом, с собаками знакома не понаслышке, но каких-то экзотических пород всегда сторонилась — лишняя головная боль в плане ухода. Однако, как оказалось, редкая порода не значит, что ее представитель меньше кошки по размеру, а злобы в нем на сотню волкодавов. Просто такие собаки действительно редкость, не только в мире, но и на своей исторической родине. Давайте знакомиться.

Лундехунд

Название этой породы, в свое время считавшейся безнадежно утраченной, состоит из двух слов. Норвежские кинологи собрались с силами, глубоко вздохнули, и бросили все ресурсы на восстановление численности лундехундов. “Хунд” здесь — “собака”, а вот “лунде” можно перевести как “тупик”. Не городской тупик, где мусорный контейнер и два бомжа у костра, а птичка такая — маленькое пернатое существо с того же севера. Лундехундов вывели (создали?) именно для этой цели — охотиться на тупиков. Кому могла помешать птица — мне неведомо, но история гласит, что мясо этого вида очень ценное, а пух просто незаменим для создания теплой одежды, необходимой для жизни на северном берегу Норвегии. Самый сок в том, что стрелять по тупику бессмысленно — мелковат (длина тела 30-35 см), собака в полете его не поймает — он хоть и низко летает, но быстро, развивая скорость до 80 км/ч. Так что для охоты оставался только один вариант — буквально собирать тупиков в их гнездах, которые прозорливая птица вила в местах, где черт ногу сломает. Отвесные скалы морского побережья оказались “домом мечты” для тупиков, но как быть людям? Мяса-то хочется. Вот и появился первый лундехунд, выносливый, ловкий пес, способный забраться по этим же скалам, притащить хозяину тупика и, если повезет — его яйца, или даже гнезда, которые некоторыми считались весьма съедобным предметом. Голод не тетка. Лундехунд считался отличным охотником, так как за ночь, в “тихий час” тупиков, мог натаскать владельцу до 70-80 теплых тушек, каждая из которых весит до полукилограмма. Это 35-40 кг мяса и пуха.

Чтобы не свалиться со скалы и не захлебнуться морскими брызгами, лундехунду пришлось малость эволюционировать, и подстроить тело и движения под обстоятельства. Во-первых, у пса шесть пальцев на каждой лапе, и он активно использует пять из них. Для сравнения — обычная собака обходится для ходьбы четырьмя, пятый “в запасе”. На каждом пальце — довольно длинный коготь, помогающий цепляться за скалы. Лундехунд — активная и игривая порода, заводчики сообщают, что в играх собаки способны пользоваться своими лапами, как кошки — например, катать мячик. Во-вторых — невероятно гибкое тело. Судите сами: много собак способны дотронуться до спины носом, просто запрокинув голову? Суставы передних лап тоже очень подвижные, и позволяют псу буквально распластаться на скале, раздвинув их под прямым углом по отношению к телу. А еще у лундехундов очень интересные уши, точнее, их строение. Треугольное ушко способно сложиться таким образом, что ушная раковина будет плотно закупорена и защищена от попадания воды. Словом — идеальная собака для охоты на морском побережье.

В XIX веке тупиков начали ловить сетями, и надобность в специальной охотничьей собаке отпала. К тому же уменьшилась и численность населения, поэтому порода начала тихо угасать: за ее чистотой никто не следил, и очень скоро вместо чистокровных лундехундов появились их метизированные потомки. Однако не все охотники одобрили сети, и вместо новинки предпочли верность традициям. Благодаря нескольким лундехундам, сохранившимся на побережье, появилась возможность восстановить породу. Были и неудачи, но в 1943 году Скандинавский клуб собаководства утвердил стандарт для лундехундов, а в 1961 году их признала Международная кинологическая федерация. На сегодняшний день представителей норвежского лундехунда всего около 2000 в мире, примерно 500 из них обитают на родине. Охоту на тупиков запретили, однако уникальной породе исчезновение не грозит — слишком она интересная.

Стандарт FCI №307

Под кодовой формулировкой скрывается выходец из жарких стран, азавак, он же — африканская борзая афро-азиатского типа. Полная противоположность предыдущего героя, как минимум по тому, что в холодном норвежском климате азаваку пришлось бы очень туго. Этот пес рожден в пустыне, и его организм полностью настроен на жизнь в песках. У азавака очень тонкая кожа, жировых накоплений нет от слова “совсем”, а шерсть — короткая, ровно той длины, чтобы не мешать функционировать теплообменной системе организма. Вообще, все тело борзой предназначено для жаркого климата, так, чтобы в самый солнцепек можно было продолжать гнать какого-нибудь зайца.

Малая родина борзой — бассейн реки Нигер, в котором находится одноименная долина Азавак, подарившая породе свое название. Порода изучена слабо, потому что ее первоначальные владельцы — кочевники-туареги, и у них множество более важных занятий, нежели выгуливание питомца по выставкам и ветврачам. Предназначение азавака — охрана жилья и помощь в охоте, а не получение стопки медалей, абсолютно бесполезных как с точки зрения самой собаки, так и ее хозяина. В характере пса очень часто мелькают дикие нотки, — сказывается пустынная жизнь. Это собака одного хозяина: чужаков не любит, не признает ни под каким соусом, и последнее слово остается только за тем, кого когда-то выбрал азавак.

В качестве собаки-компаньона для городской квартиры он не подойдет, потому что не получится обеспечить необходимую для полноценной жизнедеятельности активность и нагрузку. Нет в городе нужного простора, вот пустыня — другое дело!

Дрессировка — не для азавака. Нет, конечно, это не означает, что пёсий интеллект сравним с винной пробкой, даже наоборот. Туарегская борзая — умное и самодостаточное животное, которое способно оценивать приказы хозяина и, возможно, их последствия. Забавно, когда азавак мечется между двух огней — командой владельца и собственным мнением, а результат этого метания предсказать практически невозможно. Всякого рода телячьи нежности независимая псина не принимает, поэтому попытка погладить или почесать за ушком может дать весьма плачевный результат. Это не значит, что азавак чрезмерно агрессивен — просто он не позволяет посторонним пересекать черту, за которой начинается его собственная зона комфорта.

Воду не любит. Сколько помню своих собак, так не было большего счастья, чем плюхнуться с разбегу в ближайшую речку, лужу в крайнем случае. Шаман — так тот вообще устраивал себе “озеро” в палисаднике, выкапывая средних размеров котлован и перетаскивая туда шланг для полива. Как его потом отмывали — отдельная история. Но то немецкая овчарка, а пустынный житель терпеть не может купаться. Отчасти потому, что это вредит теплообмену пса, организм азавака не приспособлен к водным процедурам. Ну а то, что непривычно, вызывает негативную реакцию, поэтому для тонкой шерстки туарегской борзой предпочительна сухая чистка жесткой щеткой.

Монастырский сторож

Характер представителей этой породы полностью соответствует распространенным на Тибете религиям. Спокойный и достаточно дружелюбный, тибетский мастиф считается одной из самых древних пород, и ведет свою историю уже почти 3000 лет. Серьезный срок, не правда ли? Увидев его воочию, можно влюбиться: огромный, до 80 кг весом, невероятно пушистый (шерсть мастифа длинная и плотная, так что ему даже в лютый мороз не нужна конура), преданный хозяину, непревзойденный сторож. Очень сложно удержать себя в рамках непредвзятости, и составить объективное мнение о породе: очень уж он мне нравится.

Первые упоминания о тибетском мастифе относятся еще к античным временам. О нем писали Аристотель и Марко Поло, им были очарованы именитые кинологи всех времен. Пес воспевался в легендах, и многие исследователи склоняются к мнению, что именно тибетский мастиф — родоначальник молоссов.

Для справки:

Молоссы (canis epiroticus) — группа пород собак, в которую входят пастушьи собаки, догообразные (потомки боевых и травильных собак) и гуртовые собаки. Самой древней группой среди молоссов считаются пастушьи собаки.

А тибетский мастиф — праотец их всех!

В Европу представитель породы впервые попал в 1847 году, по крайней мере, это первый документально зафиксированный случай. Пса в подарок королеве Виктории привез будущий вице-король Индии, лорд Хардинг. Уже в 80-х годах XIX века Эдуард VII привез еще пару собак, а в 1898 году в зоопарке Берлина появилось первое тибето-мастифье потомство.

Отличительная черта характера — независимость. Если вы завели себе тибетского мастифа, и не сумели донести до него, кто тут папа, то пес вас ни в грош не будет ставить. Недюжинное упрямство собаки придется переламывать, стараясь занять позицию лидера, иначе это за вас сделает мохнатый охранник. Желательно, чтобы у вас уже был опыт обращения с собаками, а еще лучше, если вы отлично понимаете четвероногих — это сильно поможет в плане социализации пса.

Тибетские мастифы весьма умны. Сдержанный характер и адекватная реакция на агрессию, а также сама причина появления породы делают его изумительным охранником. С другими животными в конфликты не вступает, днем отсыпается, ночью сторожит. Но нужно помнить, что, как и любая другая порода, при отсутствии дрессировки и должного воспитания мастиф может стать опасен и непредсказуем, особенно из-за своих охранных качеств, которые делают его подозрительным к незнакомцам.

Китайская экзотика

Порода чунцин не намного младше тибетского мастифа — изображения ее представителей, как и статуэтки, были найдены в гробницах китайской знати. Дело в том, что эта порода считалась своеобразной привилегией, и держать дома чунцина могли только аристократы высших кругов, приближенных к императору.

Первые представители породы появились в одноименной провинции на юго-западе Китая. Примечательно, что для выведения породы и улучшения ее качеств не применялось скрещивание с представителями других пород, то есть чунцины сформировались абсолютно естественным путем. Длительная изоляция позволила чунцинам обрести уникальный экстерьер, а вместе с ним — некоторые мутации, передающиеся по наследству, что затрудняет содержание собак в домашних условиях. Но кого и когда это останавливало?

Изначально чунцин был неизменным спутником во время охоты на лис или барсуков, а то и птиц — с воды он тоже прекрасно берет цель. Кроме того, эти собаки очень преданные, поэтому считаются отличными сторожами. Но увы — жизнь в холе и неге закончилась, когда в Китае прогремела революция. Чунцина сочли “предателем родины” за связь с аристократической верхушкой, и подвергли массовым репрессиям, что значительно сказалось на количестве представителей породы. В итоге даже в самом Китае чунцин находится на грани исчезновения, а в других странах зарегистрированных собак можно счесть на пальцах.

В качестве домашнего питомца можно останавливать выбор на чунцине, если у вас нет других животных — во-первых, это охотничьи инстинкты, благодаря которым крыски и хомячки будут сочтены за добычу, во-вторых, нетерпимость к другим собакам. В остальном чунцин весьма дружелюбное и терпеливое создание, готовое стойко переносить даже детские игры, которые не всегда проходят для домашних любимцев безболезненно.

Конечно, свои плюсы и минусы есть в каждой породе, независимо от ее редкости или популярности. Существует расхожее мнение, что у животных нет ни характера, ни эмоций: “Это же просто кошка/собака!”. Вранье. Стоит только чуть внимательнее понаблюдать за питомцами, и открывается невероятный мир кошачье-собачьей жизни, доступный для исследования. Любая, даже самая добрая и преданная собака, превратится в чудовище при жестоком, наплевательском отношении. И наоборот — пес, чья “породность” предполагает поедание младенцев на завтрак, окажется добрейшим созданием. Все зависит от того, кто окажется рядом, и от его отношения.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru