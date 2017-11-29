Дорога в Бундестаг
10:53. 29 ноября 2017 Просмотров - 227 Один комментарий Опубликовал: brahman
О тех, кто прячется за "мальчиком Колей".
Как я понял, это будет серия роликов, так что ждем продолжения. Чем эта история хороша, что частная история с "мальчиком Колей" высветила куда как более глубинные проблемы, поэтому эту историю сейчас столь топорно пытаются замять, дабы не волновать серьезных людей, которые допустили столь неожиданный для них прокол.
Плюс еще на тему немецкого Фонда Фридриха Эберта https://colonelcassad.livejournal.com/3834704.html, который организовывал поездку.
В Казахстане при помощи Фонда Эберта прошла презентация книги про казахстанских военнопленных https://centre1.com/kazakhstan/fond-fridriha-eberta-ne-nado-styditsya-plena-vo-vtoroj-mirovoj-vojne/ с упором на то, что особой разницы между нацистской Германией и СССР не было.
Делается это через призму известного фейка про то, что практически всех освобожденных из нацистского плена отправили в ГУЛАГ.
Автор пишет, что утверждения о том, что советские граждане, в той или иной форме сотрудничавшие с немцами, делали это сознательно по политическим соображениям, далеки от исторических реальностей.
Спасение от голода и зверств, чинимых немцами, страх быть расстрелянным и надежда на бегство были основными мотивами, повлиявшими на решение военнопленных служить в немецких формированиях, продолжает она.
Из 1,836 млн военнопленных, вернувшихся в СССР по окончании войны, всего 300 тысяч были отпущены домой, а остальные – осуждены или сосланы в спецпоселения или трудовые лагеря.
И только в 1956 году правительство СССР сделало попытку амнистировать некоторых из них, но юридически они до сих пор реабилитированы не были, заключает Игсатова.
На самом деле, из числа военнопленных, в лагеря попало куда как меньше лиц (причем основная масса отправленных в лагеря обвинялась в добровольном пособничестве немцам, что конечно не отменяет случаев ошибок и оговоров), которые не смогли пройти фильтрацию после освобождения, что подтверждено обнародованными еще в нулевые документами отчетности ГУЛАГа. Наглядный разбор данного мифа вот здесь https://goo.gl/MK2Jpr
Так же сей миф достаточно наглядно был давным-давно разобран у Пыхалова http://militera.lib.ru/research/pyhalov_i/12.html
Но кого и когда реальные факты факты останавливали. Ну а здесь при помощи фонда Эберта тиражируется известный миф, призванный уравнять СССР и нацистскую Германию. Авторы прекрасно понимают, что они делают и прикидываются непонимающими (мол, мы ничего такого не хотим), но на деле, именно этого они и хотят, последовательно реализуя свою программу как на территории РФ, так и на территории других бывших республик СССР. И это только одно из направлений деятельности. Можно вспомнить "исследования сибирской идентичности" http://zaimka.ru/anisimova-echevskaya-identity/, которые проводились при помощи Фонда Эберта, направленные на актуализацию формирования "сибирской национальности". Так что естественно, что вся текущая шумиха вокруг Коли, оказалась крайне невыгодной тем, кто куда как менее заметно, ведет работу по фальсификации отечественной истории и деструкции России как государства.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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“Русские цари” Романовы это немцы Это правда
https://www.youtube.com/watch?v=kl7BoC6fWdk