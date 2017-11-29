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“Бесполый Бог”, или безбожная Швеция

02:27. 29 ноября 2017 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

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Казалось бы есть предел цинизму в этом мире, есть вещи и понятия настолько незыблемые, что никому и в голову не придет посягнуть на них, тем более извратить и исковеркать. Ан нет, церковь Швеции, в очередной раз опровергла сей постулат, и доказала, что для некоторых категорий "людей" святого  и неприкосновенного нет ничего. 

 

Изуверские извращения ЛГБТ-сообщества на Западе на днях дошли до самого главного и последнего института по сохранению нравственности в современном обществе – Церкви. На сей раз речь идет о покушении на самую главную святыню – Бога, которого в Швеции теперь все обязаны именовать в «гендерно-нейтральной» манере, избегая называть его в мужском роде «Он» или «Господь».

 

23 ноября постановление об этих новомодных нововведениях приняла Церковь Швеции по предложению епископа-лесбиянки Евы Брун. Мотивация отказа от гендерного имянаречения Бога сводится к тому, чтобы сделать церковь «более открытой». Поправки в церковные правила в стиле ЛГБТ приняты в новый «Справочник Церкви», пересмотренный впервые, начиная с 1986 года. Эта книга является руководством по всей обрядовой стороне Шведской Церкви, включая музыку и богослужения.

 

Несмотря на протест со стороны духовенства и Шведской королевской академии, мощному лобби удалось внедрить в консервативный институт церкви нормы интимных меньшинств. Так, комиссар церкви Микаэль Лёвегрен сказал, что это решение означает, что Шведская Церковь «перестала существовать как единое духовное сообщество». Оно привносит «новую систему поклонения, которая является антиэкуменической и антинаучной».

 

Сама инициатор скандальных поправок Ева Брун ранее уже прославилась за свое скандальное предложение отказаться от христианской символики, чтобы сделать церковь «более всеохватывающей». Когда запретить кресты не удалось, она взялась за общение человека с Богом. Показательно, что она нашла поддержку со стороны заместителя председателя Церкви экумений Швеции Софии Камнерин, которая выступила за «инклюзивный язык» церкви, основанный «на осознании различного рода дискриминации и неравенства в нашем обществе».

 

Не вдаваясь в подробности абсурдных теологических измышлений сторонников гендерной нейтральности Бога, отметим, что Швеция в данном случае выступает в качестве испытательного полигона для проведения трансгуманистических экспериментов в высшей духовной сфере. 

 

Сегодня наступает новый этап, когда Швеция должна показать миру, что в постиндустриальном расчеловечивании можно посягнуть на святая святых. Очевидно, что после шведского прецедента внедрение ЛГБТ-ценностей приобретет все более агрессивный характер. Циничные политтехнологи трасгуманизма запустили новый проект против западного христианства, ломая традицию обращения к Всевышнему более чем пятитысячелетней давности. Узаконенное святотатство – это ещё одна ступень на пути человечества к Homo satanicus, который готовится в эпоху роботизации на смену обычному человеку.

 

Показательно, что информацию об этом нововведении в шведской церкви сообщил считающийся ультраправым американский сайт Breitbart News, с которым связывают имя нового президента США Дональда Трампа. Выступая в ноябре на съезде правых движений Америки, он пообещал вернуть в обиход американцев поздравления с Рождеством и повысить моральное значение религии в американском обществе. Трамп противостоит разрушительной идеологии трансгуманизма, которую «глубинное государство» внедряет по всему миру под видом прав и свобод человека.

 

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http://gosnovosti.com/2017/11/церковь-швеции-лишила-бога-мужского-р/

Метки: Homo satanicus, бесполый бог, ЛГБТ, психология, религия, швеция
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