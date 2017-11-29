Главная » История, Мировоззрение, Образование, События прошлого

8 вещей, которые древние египтяне умели не хуже современных людей

23:31. 29 ноября 2017 Просмотров - 97 Один комментарий Опубликовал:

Давно пора забыть стереотипы о том, что люди, жившие много веков назад, были дремучими и необразованными. Говорили на странных языках, поклонялись древним идолам….Археологи доказали, что общего между древними египтянами и современными людьми больше, чем кажется. Что же подданные фараонов делали не хуже сегодняшних людей?

 

 

1. Перерабатывали метеориты

В древнеегипетской гробнице были найдены круглые шарики из металла, похожие на бусины. Они поражают воображение, поскольку, согласно данным, железа древние египтяне на тот момент ещё не знали – они научатся его выплавлять только через пару тысяч лет. Из чего тогда могли быть изготовлены шарики? Завесу тайны приоткрывает иероглиф для слова «железо» – «небесный металл». Вероятно, египтяне смогли «приручить» метеорит и выплавить из него украшение.

 

2. Чистили зубы пастой

Многие думают, что зубная паста – это исключительно достижение прогресса, а древние люди ухаживали за полостью рта примитивно. Однако, это далеко не так. Были найдены свидетельства, что своеобразная, но всё же зубная паста была известна в долине Нила с 5000 года до н. э. Конечно же, доступна она была не всему населению, а только знати.

 

3. Играли в боулинг

Египтяне умели не только работать, но и отдыхать по-современному. Так, в небольшом городе при раскопках была найдена «комната отдыха». В полу были высечены дорожки, а в углу лежали массивные каменные шары с просверленными отверстиями. Нетрудно догадаться, какую современную игру напоминает это изобретение.

 

4. Работали полицейскими

Древние «стражи порядка» начали свои работу в период Среднего Царства, так называемого «золотого века» египетской цивилизации.В полиции могли работать как самые лучшие местные воины, так и наёмники из соседних государств. Они охраняли покой граждан и отбивали торговые караваны от вражеских набегов, а помогали им в этом, как современным полицейским, служебные собаки. Ну и служебные обезьяны – всё же без экзотики никуда.

 

 

 

5. Открыли первые пивоварни

Ни для кого не секрет, что в награду за работу строителям пирамид полагался щедрый дар – несколько литров превосходного пива. Это лучшее доказательство того, насколько развито было пивоваренное производство в этой стране. Египтяне были настоящими «пионерами» древнего мира в этом вопросе.

 

6. Делали хирургические операции

Египтяне оставили нам в наследство лучшие образцы для изучения медицины того времени: свои знаменитые мумии. И ученые обнаружили, что при помощи сложнейших инструментов древнеегипетские эскулапы умели делать даже пересадку органов и пластически операции, не говоря уже о более простых вмешательствах.

 

7. Запирали двери на замок

В связи с тем, что население Древнего Египта стремительно увеличивалось, у людей возникла потребность в личном пространстве. На помощь им пришли дверные замки, которые позволяли защитить свой дом от нежелательных вторжений и визитов. Изготавливались они из дерева и были просты в исполнении.

 

8. Спасались антибиотиками

Всем известно, что впервые антибиотики спасли людям жизнь в прошлом столетии. Но оказалось, что это миф. Ещё в Древнем Египте доктора догадались, что если приложить к воспаленной гноящейся ране хлеб, покрытый плесенью, заживление пойдёт куда быстрее.

 

---

https://zen.yandex.ru/media/id/595a0de5e86a9e0b9a96c5ed/8-vescei-kotorye-drevnie-egiptiane-umeli-ne-huje-sovremennyh-liudei-5a1a6ba0fd96b18ead4a379b?

Метки: археология, древний Египет, история
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
... том, что Человек умелый умел изготовлять орудия. Мысль,... вернулись домой, любая вещь, до которой я дотрагивалась, казалось...из бортовых компьютеров, который хуже справился с задачей, ...аналоге Прометея. На языке древних египтян фраза, обозначающая «письменный ...
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
...головы не прыгнешь – что умели мастера в то время, ... можно, но двигатель работает хуже, да и вообще запороть его...в интервью журналистам, что древние египтяне изобразили боевую технику с удивительной... собрания и все священные вещи, которые были в скинии; и...
Языковые доказательства древности русской цивилизации
... коренного значения слов ещё хуже испортит наш язык, чем... изображена на щите Олега Вещего, который он прибил к воротам Царьграда....э. в Белуджистане люди умели делать посуду из глины,...территорию Древнего Египта. До этого и во время уничтожения египтян ...
УДАР ЕВРЕЙСКИХ БОГОВ
...египтяне в своих мифах, говорят о белых Богах, которые... для тех, кто умел летать. Были найдены ...«о Сивке-Бурке вещей каурке» и у...внеземных цивилизаций рептилоидов, которых древние приняли за богов...земных атмосферных условиях хуже транспортирует углекислый газа...
Поразительные находки исследователя истории Руси
...и 11-размерной геометрии. Пользуясь древнейшими чертежами и символикой, Зоран ...и других не менее важных вещах, но это заняло бы ...и египтяне называли греков не эллинами, а «дикими данайцами», которые только и умели... их предки, было оно хуже или лучше. И очень ...
Борьба Светлых и Тёмных сил в период наступления новой эры
...и в древнем документе из Индии, который использовала ... и тем, что умели распознавать, где ложная ...Израильтянам) милость в глазах Египтян; и когда пойдёте ... у Египтянок) вещей серебряных и вещей золотых, и ...Несчастье таких заблудших людей хуже смерти, так как...

Один комментарий»

  • 18626 8780
    Степаныч 29 ноября 2017 в 23:52 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Интересно все это.А могло быть и так,высокоразвитая цивилизация разрушилась от каких то глобальных причин связанных с катастрофами планетарного масштаба,поэтому и остались некоторые остатки “былой роскоши”,возможно даже какие то технологии,но с повальным разрушением морали и нравственности,они были утеряны,потому и наступил каменный век после железного,а не наоборот.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>