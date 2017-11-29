8 вещей, которые древние египтяне умели не хуже современных людей

Давно пора забыть стереотипы о том, что люди, жившие много веков назад, были дремучими и необразованными. Говорили на странных языках, поклонялись древним идолам….Археологи доказали, что общего между древними египтянами и современными людьми больше, чем кажется. Что же подданные фараонов делали не хуже сегодняшних людей?

1. Перерабатывали метеориты

В древнеегипетской гробнице были найдены круглые шарики из металла, похожие на бусины. Они поражают воображение, поскольку, согласно данным, железа древние египтяне на тот момент ещё не знали – они научатся его выплавлять только через пару тысяч лет. Из чего тогда могли быть изготовлены шарики? Завесу тайны приоткрывает иероглиф для слова «железо» – «небесный металл». Вероятно, египтяне смогли «приручить» метеорит и выплавить из него украшение.

2. Чистили зубы пастой

Многие думают, что зубная паста – это исключительно достижение прогресса, а древние люди ухаживали за полостью рта примитивно. Однако, это далеко не так. Были найдены свидетельства, что своеобразная, но всё же зубная паста была известна в долине Нила с 5000 года до н. э. Конечно же, доступна она была не всему населению, а только знати.

3. Играли в боулинг

Египтяне умели не только работать, но и отдыхать по-современному. Так, в небольшом городе при раскопках была найдена «комната отдыха». В полу были высечены дорожки, а в углу лежали массивные каменные шары с просверленными отверстиями. Нетрудно догадаться, какую современную игру напоминает это изобретение.

4. Работали полицейскими

Древние «стражи порядка» начали свои работу в период Среднего Царства, так называемого «золотого века» египетской цивилизации.В полиции могли работать как самые лучшие местные воины, так и наёмники из соседних государств. Они охраняли покой граждан и отбивали торговые караваны от вражеских набегов, а помогали им в этом, как современным полицейским, служебные собаки. Ну и служебные обезьяны – всё же без экзотики никуда.

5. Открыли первые пивоварни

Ни для кого не секрет, что в награду за работу строителям пирамид полагался щедрый дар – несколько литров превосходного пива. Это лучшее доказательство того, насколько развито было пивоваренное производство в этой стране. Египтяне были настоящими «пионерами» древнего мира в этом вопросе.

6. Делали хирургические операции

Египтяне оставили нам в наследство лучшие образцы для изучения медицины того времени: свои знаменитые мумии. И ученые обнаружили, что при помощи сложнейших инструментов древнеегипетские эскулапы умели делать даже пересадку органов и пластически операции, не говоря уже о более простых вмешательствах.

7. Запирали двери на замок

В связи с тем, что население Древнего Египта стремительно увеличивалось, у людей возникла потребность в личном пространстве. На помощь им пришли дверные замки, которые позволяли защитить свой дом от нежелательных вторжений и визитов. Изготавливались они из дерева и были просты в исполнении.

8. Спасались антибиотиками

Всем известно, что впервые антибиотики спасли людям жизнь в прошлом столетии. Но оказалось, что это миф. Ещё в Древнем Египте доктора догадались, что если приложить к воспаленной гноящейся ране хлеб, покрытый плесенью, заживление пойдёт куда быстрее.

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https://zen.yandex.ru/media/id/595a0de5e86a9e0b9a96c5ed/8-vescei-kotorye-drevnie-egiptiane-umeli-ne-huje-sovremennyh-liudei-5a1a6ba0fd96b18ead4a379b?