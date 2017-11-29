7 причин уже сегодня заняться ходьбой

Скоро Новый год, и это хорошее время, чтобы завести как минимум одну полезную привычку. Например, заняться ходьбой. Именно ходьба (а не бег!) – лучшее, что вы можете сделать для вашего тела, разума и духа. Разберёмся, почему.

Ходьба увеличивает продолжительность жизни. В центре исследований Гонолулу провели эксперимент, с целью понять, как ходьба влияет на качество жизни. В нём приняли участие 8000 человек. Результат удивил: если в день проходить не менее 3 километров, риск смерти снижается в полтора раза!

Помогает худеть. Ходьба является важной частью любой программы по снижению веса. Это не значит, что, начав интенсивно ходить пешком, вы сможете есть всё, что угодно. Подсчёт калорий не отменяется. Но ходьба – особенно в быстром темпе – поможет в строительстве мышц, улучшит метаболизм, ускорит сжигание жира.

Уменьшает риск возникновения рака. Исследования показали, что регулярные занятия ходьбой снижают риск развития рака молочной железы и толстой кишки. Она хороша и для тех, кто проходит лечение от рака, повышая шансы на выздоровление и выживание.

Снижает вероятность инфаркта, инсульта и диабета второго типа. Болезни сердечно-сосудистой системы – одна из основных причин смертности. Проходя в день по 30-60 минут, вы «разгоняете» кровь, поддерживаете тонус сосудов – и существенно снижаете риск инфаркта или инсульта. Ко всему прочему, это лучший способ профилактики диабета второго типа, причиной которого, как правило, становятся нездоровые привычки.

Делает нас умнее. Существует немало исследований о влиянии физической активности на мозг. Например, доказано, что ежедневные 45-минутные прогулки в быстром темпе (5,5-6 км в час) существенно улучшают когнитивные способности пожилых людей старше 60 лет. Ну а для более молодых – это прекрасный способ надолго сохранить остроту ума. Как это работает? Во время тренировок кровь активнее насыщается кислородом, соответственно, интенсивнее начинают работать мозг и центральная нервная система.

Улучшает настроение и снимает стресс. Ходьба, как и другие физические упражнения, приводит к выбросу эндорфина – гормона счастья. Так что те, кто завёл себе привычку ежедневно проходить несколько километров, имеют более низкий уровень стресса, чем домоседы или любители передвигаться исключительно на транспорте. И депрессиям «ходоки» подвержены меньше.

Ходьба – самая бюджетная из здоровых привычек. Все, что вам нужно, чтобы заняться ходьбой, – пара удобной обуви и комфортная одежда. Установите в своем смартфоне одно из многочисленных приложений, которые помогут вам контролировать пройденное расстояние, скорость, пульс – и хорошей прогулки!