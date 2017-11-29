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12 малоизвестных законов кармы, которые изменят ваше отношение к жизни

10:44. 29 ноября 2017 Просмотров - 337 2 коммент. Опубликовал:
Что такое «карма»? На санскрите это слово означает «действие»
На Западе закону кармы эквивалентен закон Ньютона: «Сила действия равна силе противодействия».

 

12 малоизвестных законов кармы, которые изменят ваше отношение к жизни

 

Когда мы думаем, говорим или действуем, то используем для этого собственную силу воли. И хотя мы можем этого не осознавать, любое действие так или иначе заставляет нас страдать.

Избежать этого страдания, как вы понимаете, нельзя. Но вот как его минимизировать, как сохранить в себе способность радоваться жизни — об этом и рассказывают законы кармы. Фактрум публикует 12 самых интересных из них.

1. Великий Закон

 «Что посеешь, то и пожнешь». Также известен как «Закон причины и следствия».

— Если мы хотим добиться счастья, мира, любви и дружбы, то сами при этом должны нести другим счастье, мир, любовь и быть верным другом.

— Что бы мы ни сотворили во Вселенной, она всегда нам это вернет.

2. Закон Творения

— Жизнь — это не просто так. Она требует нашего участия и наших усилий.

— Мы — часть единого организма Вселенной. У нашей сущности есть не только внешняя сторона, но и внутренняя.

— Ключ к «правильному» внутреннему состоянию — независимость от окружающего мира.

— Будьте самим собой и окружайте себя теми людьми и теми вещами, которые вы действительно любите. И сознательно хотите, чтобы они были в вашей жизни.

3. Закон Смирения

— Вы не сможете изменить ситуацию до тех пор, пока сначала не примете ее.

— Если у нас есть враги, а в наших близких — черты или привычки, которые мы ненавидим, то лучшее, что мы можем сделать — сосредоточиться на чем-то другом. Чаще думайте не о врагах, а о друзьях. И не о том, что муж ругается матом, а о том, что вы любите его за его жизнерадостность.

4. Закон Роста

— Дорога важнее пункта назначения.

— Главное для вас — это чтобы изменились и выросли вы, а не люди, города или технологии вокруг вас.

— Наша жизнь и время, отпущенное нам, — это все, что у нас на самом деле есть.

— Если мы изменим что-то в себе и своих сердцах, наша жизнь изменится таким же образом.

5. Закон Ответственности

— Всякий раз, когда в моей жизни что-то происходит неправильно, причина кроется во мне.

— Мы — зеркало того, что нас окружает. А то, что нас окружает — это наше зеркало.

6. Закон Всеобщей взаимосвязи

— Даже когда мы делаем то, что нам кажется несущественным, это очень важно. Потому что все вещи и явления во Вселенной взаимосвязаны.

— Каждый шаг провоцирует последующий. Так формируются привычки.

— Чтобы работа была сделана, ее кто-то должен начать.

— Ваши шаги в прошлом не имеют значения и не достойны анализа. Вы поступали так, как нужно, исходя из тех данных, что у вас на тот момент были.

— Прошлое, настоящее и будущее всегда связаны между собой. Нельзя так просто взять и начать все «с чистого листа».

7. Закон Фокуса

— Вы не можете думать о двух вещах одновременно.

— Если мысли в вашей голове сосредоточены на поиске чего-то важного или духовных ценностей, в ней не остается места для жадности или гнева.

8. Закон Дарения и гостеприимства

— Если вы считаете что-то правдой, то должны быть готовы продемонстрировать ее на собственном опыте. Если вы не готовы — значит, у вас есть всего лишь мнение, а не знание.

— Мы знаем только то, что узнали на практике.

9. Закон «Здесь и сейчас»

— Анализ прошлого и планы на будущее отвлекают вас от того, что происходит прямо здесь и сейчас.

— Старые мысли, старые модели поведения и старые мечты мешают вам находить что-то новое.

10. Закон Перемен

— История будет повторяться до тех пор, пока вы не извлечете из нее уроки, которые заставят вас изменить свой путь.

— Глупо каждый раз делать одно и то же и ожидать разных результатов.

11. Закон Терпения и вознаграждения

— Любая награда требует вложения труда.

— Непреходящую ценность имеют только те награды, которые требуют постоянного труда.

— Истинная радость жизни — в том, чтобы делать то, что ты должен делать, и знать, что рано или поздно добьешься своего.

12. Закон Вдохновения

— Вы получите только то, что заслужили.

— Истинная ценность чего-либо равна энергии и сил, которые вы в него вложили.

— Любой вклад в собственное благополучие — это вклад и в общее благополучие.

— Только тот, кто любит дарить, способен получить что-то вдохновляющее.

Источник

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО..

It all comes back to you. Все возвращается к тебе. 

О карме наглядно за несколько секунд..

 

Добро всегда возвращается... (композиция "One day" - Matisyahu)

 

 

 

Открытие Буддизма. Все о карме Discovering Buddhism (00.26.41) (2012)   https://www.youtube.com/watch?...

 

Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится. (Воланд)
Цитата из "Мастера и Маргариты" М.Булгакова

 

Случайность - визитная карточка Бога, а он такими вещами не разбрасывается. Цитата из книги В.Головачёва "Бес предела".

 

Карма Человека  там, где ему неприятно...(с)

 

 

Сегодня уже многие ученые приходят к пониманию, что наш физический мир – это сплошной поток энергии, который формируется в реальные объекты и события только благодаря нашей мысли.

Вот почему духовные люди, эзотерики говорят, что практически у каждого человека - свой физический мир, в котором он бог и господин.

Однако неумение управлять своими мыслями и эмоциями приводит к тому, что человек создает убогий, а то и просто ужасный мир для себя, в котором он уже не то что бог, скорее самый последний раб. (источник)

 

 

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Метки: 12 малоизвестных законов кармы которые изменят ваше отношение к жизни
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2 коммент.»

  • 2 2
    Ваня 29 ноября 2017 в 11:21 Ссылка Пометить
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    Дело в том,что большинство людей в России не живут,а беду ПЕРЕЖИВАЮТ.А все эти байки про всякие кармы для те,кто сытно живет.

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  • 2108 930
    Oblichitel 29 ноября 2017 в 12:11 Ссылка Пометить
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    Если воспринимать каждое воплощение души на земле, как попытку этой души чему-то научиться, используя возможности тварного мироздании, то нет смысла третировать душу кармой – неким негативным наследием, как эффект «невыученного урока» прошлого воплощения, которую душа «притащила» с собой в воплощение нынешнее, ибо каждый раз душе даётся новый шанс пройти тот же предложенный путь, но уже в новых исторических декорациях.

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