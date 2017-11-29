10 простых вопросов по географии России
Представьте ситуацию, Вас останавливает на улице репортер какого-то местного канала, с ненавязчивым предложением — ответить на ряд простых вопросов о стране, в которой Вы живете, учитесь, работаете… Если вы сомневаетесь в себе, в своих знаниях — вы найдете тысячи причин уйти от вопросов, захотите удалится, пройти мимо, избегая тем самым весьма щекотливого положения, граничащего с позором. Одно дело — опозориться перед одним человеком и совсем другое — на всю страну.
Недавно, в эфире одного из государственных каналов показали видео именно такой ситуации — в людном месте, в центре Москвы проводился опрос на тему: «как вы знаете географию России». Задавались самые простые вопросы, и к сожалению большая часть «испытуемых» оконфузились…
В связи с этим, мы решили ввести рубрику «Все о России», разделяя статьи на вопросы — ответы по географии, истории, и так далее… Сегодня начнем с географии. Проверьте свои знания здесь и сейчас:
10 простых вопросов по географии России
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01 | Россия самая большая страна в мире по площади. Где расположена большая часть территории России?
ОТВЕТ: НА ВОСТОКЕ ЕВРОПЫ И НА СЕВЕРЕ АЗИИ
Европейская часть страны занимает около 23 % площади. Её границей являются Уральские горы, граница с Казахстаном и реки Кума и Маныч.
Азиатская часть России, занимающая около 77 % территории, лежит к востоку от Урала и называется также Сибирью (однако точное определение границ Сибири является вопросом спорным) и Дальним Востоком.
02 | Сколько субъектов в Российской федерации?
ОТВЕТ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОСТОИТ ИЗ 85 СУБЪЕКТОВ
Субъект Российской Федерации или сокращённо субъект федерации — название территориальной единицы в Российской Федерации. Согласно Конституции России 1993 года Россия является федеративным государством и состоит из равноправных субъектов Российской Федерации. Всего — 85 субъектов. Из них — 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округов.
03 | Сколько часовых поясов в России?
ОТВЕТ: 11 ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ
Время в России регулируется Федеральным законом «Об исчислении времени», в соответствии с которым с 26 октября 2014 года установлено 11 часовых зон. Любопытно, что Республика Якутия занимает целых три часовых пояса, Сахалинская область два, тогда как остальные России лежат в черте единственного часового пояса.
Часовые пояса России: нужно ли ещё что-то менять?
04 | Сколько стран граничит с Россией?
ОТВЕТ: 18 ГОСУДАРСТВ
Россия признаёт наличие границ с 18 государствами: Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией,Украиной, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, Монголией, КНДР, Японией и США, а также частично признанными Республикой Абхазией и Южной Осетией.
05 | Сколько рек и озер в России?
ОТВЕТ: БОЛЕЕ 2,8 МЛН РЕК И ∼ 2 747 997 МЛН ОЗЁР
Реки:
В России более 2,8 млн рек общей длинной 12,4 млн км. Большее количество этих рек – относительно небольшие и их длина обычно не более 100 километров. Но вот что касается больших рек, то они поистине огромны и достигают шокирующих размеров. Подробнее о самых больших реках России — читайте здесь.
Озёра:
В России 2 747 997 озёр общей площадью 408 856 км (без учёта Каспийского моря). Крупнейшее озеро — Каспийское море. Из озёр в традиционном смысле крупнейшими по площади являются Байкал (31 722 км²), Ладожское (17 872 км²), Онежское (9693 км²) и Таймыр (4560 км²), а по объёму Байкал (23 516 км³), Ладожское (838 км³), Онежское (292 км³) и Хантайское (82 км³), при этом около 96 % всех запасов озёрных вод сосредоточено лишь в восьми крупнейших озёрах, из них 95,2 % приходится только на один Байкал. О самых красивых озерах России по версии нашего журнала — читайте здесь.
06 | Сколько морей омывает Россию?
ОТВЕТ: РОССИЯ ОМЫВАЕТСЯ 1 ЗАМКНУТЫМ МОРЕМ И 13 МОРЯМИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ ТРЁМ ОКЕАНАМ
Моря Атлантического океана, омывающие Россию:
- Балтийское море
- Чёрное море
- Азовское море
Моря Северного Ледовитого океана, омывающие Россию:
- Баренцево море
- Печорское море
- Белое море
- Карское море
- Море Лаптевых
- Восточно-Сибирское море
- Чукотское море
- Берингово море
- Охотское море
- Японское море
Замкнутые моря, омывающие Россию:
- Каспийское море
Закат над Каспийским морем, съемка из Космоса
07 | Сколько людей проживает в России?
ОТВЕТ: БОЛЕЕ 146 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК
Россия считается самой большой страной в мире по размерам собственной территории, а вот что касается численности населения, то здесь наша страна расположилась только на 9 строчке планеты.
- Китай 1 339 450 000
- Индия 1 187 550 000
- США 310 241 000
- Индонезия 237 556 000
- Бразилия 193 467 000
- Пакистан 170 532 000
- Бангладеш 164 425 000
- Нигерия 158 259 000
- Россия 143 300 000
По данным Росстата, на 1 января 2017 года общая численность населения России составляет 146 804 372 человек.
И все же, РФ является наиболее населенным государством Европы. Средняя плотность составляет 8,36 человека на один квадратный километр, однако дело в том, что плотность населения распределена крайне неравномерно. Так, около 80 процентов наших соотечественников в европейской части страны, которая составляет всего лишь 23% всей территории РФ. Если плотность населения, скажем, в Чукотке составляет 0,07 жителя на квадратный км, то в Москве, столице нашей родины, цифры совершенно иные — около 4700 человек на квадратный км!
08 | Сколько федеральных округов в России?
ОТВЕТ: 8 ОКРУГОВ
Все субъекты Российской Федерации объединены в 8 федеральных округов.
Правовой основой создания федеральных округов Российской Федерации является Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе.
В соответствии с этим Указом было образовано семь федеральных округов:
- Центральный (административный центр — Москва)
- Южный (административный центр — Ростов-на-Дону)
- Северо-Западный (административный центр — Санкт-Петербург)
- Дальневосточный (административный центр — Хабаровск)
- Сибирский (административный центр — Новосибирск)
- Уральский (административный центр — Екатеринбург)
- Приволжский (административный центр — Нижний Новгород)
- В 2010 году из Южного федерального округа был выделен Северо-Кавказский федеральный округ. Он стал восьмым (административный центр — Пятигорск).
- Указом президента Владимира Путина от 21 марта 2014 г. образован девятый федеральный округ – Крымский. (административный центр — Симферополь), однако позднее, в 2016 году, Владимир Путин включил Крымский федеральный округ в состав Южного федерального округа.
На карте округов отсутствует Крымский округ — старая карта.
09 | Сколько городов в России?
ОТВЕТ: 1113 ГОРОДОВ
По состоянию на 10 октября 2015 года число городов РФ увеличилось до 1113, так как посёлок городского типа Углегорск Амурской области, преобразовывается в город Циолковский.
Тем не менее, он относится к так называемым закрытым городам России (ЗАТО). Ведь именно здесь ведется полномасштабное строительство космодрома «Восточный».
Космодром «Восточный» будет располагаться недалеко от расформированного в 2007 году космодрома «Свободный». О закрытых городах России — читайте здесь.
Крупнейшими городами России являются:
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Волгоград, Воронеж.
Президент России Владимир Путин на космодроме Восточный, 14 октября 2015 года∇
10 | Самая высокая / низкая точка России
ОТВЕТ: ЭЛЬБРУС / КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы, входящая в список высочайших вершин планеты «Семь вершин». (5642 метра над уровнем моря) О том, что нужно знать о Эльбрусе — читайте здесь. Также, рекомендуем статью — «5 самых высоких гор России»
Каспийское море — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро, либо как полноценное море, из-за своих размеров, а также из-за того, что его ложе сложено земной корой океанического типа. Расположено на стыке Европы и Азии.
Самая низкая точка России расположена далеко на юге – у самого Каспийского моря, где на Прикаспийской низменности абсолютные отметки достигают -28 метров! Другими словами, эта территория располагается почти на тридцать метров ниже уровня Мирового океана.
Конечно, ей далеко до абсолютного чемпиона – Мёртвого моря, которое лежит ещё на 400 метров ниже океанских берегов, но и высота девятиэтажного дома – это тоже немало.
Прикаспийская низменность когда-то была дном огромного моря, на память о котором нам остался необъятный Каспий.
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https://zen.yandex.ru/media/id/59eebc107ddde8c43d0151f0/10-prostyh-voprosov-po-geografii-rossii-5a16c76e7ddde8d4f7026218?