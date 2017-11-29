Представьте ситуацию, Вас останавливает на улице репортер какого-то местного канала, с ненавязчивым предложением — ответить на ряд простых вопросов о стране, в которой Вы живете, учитесь, работаете… Если вы сомневаетесь в себе, в своих знаниях — вы найдете тысячи причин уйти от вопросов, захотите удалится, пройти мимо, избегая тем самым весьма щекотливого положения, граничащего с позором. Одно дело — опозориться перед одним человеком и совсем другое — на всю страну.

Недавно, в эфире одного из государственных каналов показали видео именно такой ситуации — в людном месте, в центре Москвы проводился опрос на тему: «как вы знаете географию России». Задавались самые простые вопросы, и к сожалению большая часть «испытуемых» оконфузились…

В связи с этим, мы решили ввести рубрику «Все о России», разделяя статьи на вопросы — ответы по географии, истории, и так далее… Сегодня начнем с географии. Проверьте свои знания здесь и сейчас:

10 простых вопросов по географии России

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01 | Россия самая большая страна в мире по площади. Где расположена большая часть территории России?

ОТВЕТ: НА ВОСТОКЕ ЕВРОПЫ И НА СЕВЕРЕ АЗИИ

Европейская часть страны занимает около 23 % площади. Её границей являются Уральские горы, граница с Казахстаном и реки Кума и Маныч.

Азиатская часть России, занимающая около 77 % территории, лежит к востоку от Урала и называется также Сибирью (однако точное определение границ Сибири является вопросом спорным) и Дальним Востоком.

02 | Сколько субъектов в Российской федерации?

ОТВЕТ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОСТОИТ ИЗ 85 СУБЪЕКТОВ

Субъект Российской Федерации или сокращённо субъект федерации — название территориальной единицы в Российской Федерации. Согласно Конституции России 1993 года Россия является федеративным государством и состоит из равноправных субъектов Российской Федерации. Всего — 85 субъектов. Из них — 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округов.

03 | Сколько часовых поясов в России?

ОТВЕТ: 11 ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ

Время в России регулируется Федеральным законом «Об исчислении времени», в соответствии с которым с 26 октября 2014 года установлено 11 часовых зон. Любопытно, что Республика Якутия занимает целых три часовых пояса, Сахалинская область два, тогда как остальные России лежат в черте единственного часового пояса.

Часовые пояса России: нужно ли ещё что-то менять?

04 | Сколько стран граничит с Россией?

ОТВЕТ: 18 ГОСУДАРСТВ

Россия признаёт наличие границ с 18 государствами: Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией,Украиной, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, Монголией, КНДР, Японией и США, а также частично признанными Республикой Абхазией и Южной Осетией.

05 | Сколько рек и озер в России?

ОТВЕТ: БОЛЕЕ 2,8 МЛН РЕК И ∼ 2 747 997 МЛН ОЗЁР

Реки:

В России более 2,8 млн рек общей длинной 12,4 млн км. Большее количество этих рек – относительно небольшие и их длина обычно не более 100 километров. Но вот что касается больших рек, то они поистине огромны и достигают шокирующих размеров. Подробнее о самых больших реках России — читайте здесь.

Озёра:

В России 2 747 997 озёр общей площадью 408 856 км (без учёта Каспийского моря). Крупнейшее озеро — Каспийское море. Из озёр в традиционном смысле крупнейшими по площади являются Байкал (31 722 км²), Ладожское (17 872 км²), Онежское (9693 км²) и Таймыр (4560 км²), а по объёму Байкал (23 516 км³), Ладожское (838 км³), Онежское (292 км³) и Хантайское (82 км³), при этом около 96 % всех запасов озёрных вод сосредоточено лишь в восьми крупнейших озёрах, из них 95,2 % приходится только на один Байкал. О самых красивых озерах России по версии нашего журнала — читайте здесь.

06 | Сколько морей омывает Россию?

ОТВЕТ: РОССИЯ ОМЫВАЕТСЯ 1 ЗАМКНУТЫМ МОРЕМ И 13 МОРЯМИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ ТРЁМ ОКЕАНАМ

Моря Атлантического океана, омывающие Россию:

Балтийское море

Чёрное море

Азовское море

Моря Северного Ледовитого океана, омывающие Россию:

Баренцево море

Печорское море

Белое море

Карское море

Море Лаптевых

Восточно-Сибирское море

Чукотское море

Моря Тихого океана, омывающие Россию:

Берингово море

Охотское море

Японское море

Замкнутые моря, омывающие Россию:

Каспийское море

Закат над Каспийским морем, съемка из Космоса

07 | Сколько людей проживает в России?

ОТВЕТ: БОЛЕЕ 146 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК

Россия считается самой большой страной в мире по размерам собственной территории, а вот что касается численности населения, то здесь наша страна расположилась только на 9 строчке планеты.

Китай 1 339 450 000

Индия 1 187 550 000

США 310 241 000

Индонезия 237 556 000

Бразилия 193 467 000

Пакистан 170 532 000

Бангладеш 164 425 000

Нигерия 158 259 000

Россия 143 300 000

По данным Росстата, на 1 января 2017 года общая численность населения России составляет 146 804 372 человек.

И все же, РФ является наиболее населенным государством Европы. Средняя плотность составляет 8,36 человека на один квадратный километр, однако дело в том, что плотность населения распределена крайне неравномерно. Так, около 80 процентов наших соотечественников в европейской части страны, которая составляет всего лишь 23% всей территории РФ. Если плотность населения, скажем, в Чукотке составляет 0,07 жителя на квадратный км, то в Москве, столице нашей родины, цифры совершенно иные — около 4700 человек на квадратный км!

08 | Сколько федеральных округов в России?

ОТВЕТ: 8 ОКРУГОВ

Все субъекты Российской Федерации объединены в 8 федеральных округов.

Правовой основой создания федеральных округов Российской Федерации является Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе.

В соответствии с этим Указом было образовано семь федеральных округов:

Центральный (административный центр — Москва)

Южный (административный центр — Ростов-на-Дону)

Северо-Западный (административный центр — Санкт-Петербург)

Дальневосточный (административный центр — Хабаровск)

Сибирский (административный центр — Новосибирск)

Уральский (административный центр — Екатеринбург)

Приволжский (административный центр — Нижний Новгород)

В 2010 году из Южного федерального округа был выделен Северо-Кавказский федеральный округ. Он стал восьмым (административный центр — Пятигорск).

Указом президента Владимира Путина от 21 марта 2014 г. образован девятый федеральный округ – Крымский. (административный центр — Симферополь), однако позднее, в 2016 году, Владимир Путин включил Крымский федеральный округ в состав Южного федерального округа.

На карте округов отсутствует Крымский округ — старая карта.

09 | Сколько городов в России?

ОТВЕТ: 1113 ГОРОДОВ

По состоянию на 10 октября 2015 года число городов РФ увеличилось до 1113, так как посёлок городского типа Углегорск Амурской области, преобразовывается в город Циолковский.

Тем не менее, он относится к так называемым закрытым городам России (ЗАТО). Ведь именно здесь ведется полномасштабное строительство космодрома «Восточный».

Космодром «Восточный» будет располагаться недалеко от расформированного в 2007 году космодрома «Свободный». О закрытых городах России — читайте здесь.

Крупнейшими городами России являются:

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Волгоград, Воронеж.

Президент России Владимир Путин на космодроме Восточный, 14 октября 2015 года∇

10 | Самая высокая / низкая точка России

ОТВЕТ: ЭЛЬБРУС / КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы, входящая в список высочайших вершин планеты «Семь вершин». (5642 метра над уровнем моря) О том, что нужно знать о Эльбрусе — читайте здесь. Также, рекомендуем статью — «5 самых высоких гор России»

Каспийское море — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро, либо как полноценное море, из-за своих размеров, а также из-за того, что его ложе сложено земной корой океанического типа. Расположено на стыке Европы и Азии.

Самая низкая точка России расположена далеко на юге – у самого Каспийского моря, где на Прикаспийской низменности абсолютные отметки достигают -28 метров! Другими словами, эта территория располагается почти на тридцать метров ниже уровня Мирового океана.

Конечно, ей далеко до абсолютного чемпиона – Мёртвого моря, которое лежит ещё на 400 метров ниже океанских берегов, но и высота девятиэтажного дома – это тоже немало.

Прикаспийская низменность когда-то была дном огромного моря, на память о котором нам остался необъятный Каспий.

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https://zen.yandex.ru/media/id/59eebc107ddde8c43d0151f0/10-prostyh-voprosov-po-geografii-rossii-5a16c76e7ddde8d4f7026218?