Торговля духовностью – прибыльный бизнес
14:28. 28 ноября 2017 Просмотров - 435 Один комментарий Опубликовал: brahman
Как думаете, откуда берутся сувениры в церковных лавках?Может быть, братия в монастырях вручную вытачивает крестики, нанизывает чётки, пишет иконы?Или РПЦ в благодарность за освобождение от налогов строит фабрики по производству товаров для церковных лавок и даёт людям высокооплачиваемую работу?НЕТ!В Китае недалеко от Шанхая есть город Иу, знаменитый на весь мир своим оптовым рынком "Футьен". Как рассказал пользователь Pikabu под ником raysikh, здесь продаются церковные товары на любой вкус!
Минимальная партия икон – 120 штук одного "дизайна".Фото: PikabuКрестики на любой вкусФото: PikabuФото: PikabuФото: PikabuДаже деревянные чётки сейчас дешевле купить в Китае, чем произвести в России. Этим и пользуются попы.Фото: PikabuСамое крутое – это земля, вода и масло "со Святой земли".Фото: PikabuВсё это тоже продаётся на рынке "Футьен". ;)Фото: PikabuРусские туристы и паломники с удовольствием везут такие сувениры из Израиля. Но почти все они Made in China. Кстати, крестики с частицами "святых мощей" можно купить там же, на рынке! В комментах к посту также пишут, что в китайской провинции Сычуань есть несколько фабрик, которые специализируется на производстве мощей.Фото: PikabuРПЦ не хочет поощрять и поддерживать даже непосредственно связанные с православием ремёсла. Церковь могла бы открывать мастерские и создавать рабочие места, но… Вместо этого попы закупают копеечные кресты и чётки в Китае и втридорога продают их в русских храмах и монастырях. На культуру и скрепы РПЦ наплевать, интерес вызывают только деньги и влияние.Напомню, кстати, что торговля в храме с точки зрения попа торговлей не является. Любая покупка – это добровольное пожертвование. Тем не менее, у каждого сувенира есть цена, и меньше номинала заплатить никак нельзя, иначе тебя живьём сожрут церковные бабки.И всё это на фоне того, что РПЦ не платит ни рубля в государственный бюджет России.Справедливости ради нужно отметить, что на рынке в Иу закупается не только РПЦ, но и католики, мусульмане и буддисты. Что тут можно сказать… Отличный бизнес!
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Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
Девнейший ПАРАЗИТ – РЕЛИГИЯ(любОЙ конфессии-”МАСТИ”)!
ДЕГРАДАЦИЯ там населения – где религиозное “окормление”!
Развитию и Прогрессу там STOP – где РЕЛИГИЯ “стучится-в-лоб”!
Там,где РЕЛИГИЯ к бюджету ДОРЫВАЕТСЯ,там Светское РАЗРУШАЕТ`СЯ!
*Древнейший ОККУПАНТ-ПО`РАБ`ОТИТЕЛЬ – это РЕЛИГИЯ(ВСЕ “масти”)!
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~~~ Религиозное ЗОМБИрование! ~~~
_Население той страны[УМЫШЛЕННО!]-
в…ЗОМБИрованную МАССУ превращается,
Где – религия["ВИРУС"] распространяется!
Религиозный – АГРЕССИВНЫЙ РАДИКАЛИЗМ -
Именно религией “ОКОРМЛЯЕТСЯ”!
_На РЕЛИГИОЗНЫЙ РАДИКАЛИЗМ – те мотивированные,
Кто РЕЛИГИОЗНЫМИ идеями – ЗОМБИрованные…
Почему человек – в РЕЛИГИОЗНОГО РАДИКАЛА превратился?
Да ПОТОМУ,что в него – религиозный “ВИРУС” вселился!
Опасен РЕЛИГИОЗНЫЙ РАДИКАЛИЗМ,он – как ФАШИЗМ!
_Религией ПРИКРЫВАЮТСЯ – Оккупация и – поРАБощение!
Религией ОСОЗНАННО – ,,окармливается,,население!
Религия,как ОПИУМ – людей Здравомыслия ЛИШАЕТ!
И тот[те...]кто его распространяет – ЭТО – понимает!
Религия людей – в БЕЗДУМН[БЕЗУМН]ЫХ превращает…
_Паралич и агония СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ там НАЧИНАЕТСЯ,
Где…РЕЛИГИОЗНОЕ МРАКОБЕСИЕ распространяется!
Религия – тем Ментальным “инструментом” является,
Чем Светская[НОРМАЛЬНАЯ]жизнь – РАЗРУШАЕТСЯ!
В…ЗОНУ ПО`РАБ`ОЩЁННУЮ – страна превращается!
_ФАКТИЧЕСКИ…условия РЕЛИГИОЗНОГО КОНЦЛАГЕРЯ,
Там действуют и – ОСОЗНАННО внедряются,
Где – РЕЛИГИОЗНЫЕ,радикальные идеи распространяются…
В итоге люди – в РЕЛИГИОЗНЫХ ФАНАТИКОВ превращаются…
Где РЕЛИГИОЗНИКИ там Здравомыслие и Светскость – ПОДАВЛЯЮТСЯ!
_Религия – мир ЗОМБИрует и…ПО`РАБ`БОЩАЕТ!
Религия – РАЗВИТИЮ челове[ка]чества МЕШАЕТ!
Религия – людей в РАДИКАЛЬНЫХ ФАНАТИКОВ превращает!
Религия,за счёт веры в НЕ существующего “бога” – ПАРАЗИТирует!
Именно ИЗ-ЗА религии – челове[k]чество ДЕГРАДИРУЕТ!!!
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Религия[ЛЮБАЯ]- это,по своей сути,КОНЦЕНТРАТ экстремизма,
который обязательно перерастает в…ТЕРРОРИЗМ!
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Религия – это ментальный ОПИУМ!
Религия – это древнейший ПАРАЗИТ!
Религия – это ОККУПАНТ и ЗАХВАТЧИК!
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> РАЗО`РВИ – оковы религии!
С В О Б О Д Н Ы М стань!
Религиозный “ХОМУТ” на сознании -
Носить П Е Р Е С Т А Н Ь !
ГОНИ из сознания – религию ПРОЧЬ!
Иначе в сознании БУДЕТ – религиозная НОЧЬ!
От религиозного ВИРУСА – сознание ОЧИЩАЙ!
Религиозное поРАБощение – из себя ИЗГОНЯЙ!
* Религия ЭТО – ДОБРОВОЛЬНОЕ заточение!
Освобождай,те себя – от религиозного поРАБощения!!!
““““““““““““““““““[39-0,1]“`
Верующий “более” счастлив чем НЕ
верующий,ТАКЖЕ,как…ПЬЯНЫЙ “счастливее” Трезвого!!!
““““
Религия ДОЛЖНА быть ОТДЕЛЕНА от государства!
Только Светская жизнь – Гарантия Развития и Прогресса Обществ,а!
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! —Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада.28-11-17.
P.S. Пожалуйста…ВСЕ “окормленные” и т.п.”персонажи”…
постарайтесь быть…Аргументированными в “своих” речах…
>ТАКЖЕ читайте: http://www.a-theism.com Там МНОГО чего Интересного…