Торговля духовностью – прибыльный бизнес

Или РПЦ в благодарность за освобождение от налогов строит фабрики по производству товаров для церковных лавок и даёт людям высокооплачиваемую работу?

Минимальная партия икон – 120 штук одного "дизайна".

Крестики на любой вкус

Даже деревянные чётки сейчас дешевле купить в Китае, чем произвести в России. Этим и пользуются попы.

Самое крутое – это земля, вода и масло "со Святой земли".

Всё это тоже продаётся на рынке "Футьен". ;)

Русские туристы и паломники с удовольствием везут такие сувениры из Израиля. Но почти все они Made in China. Кстати, крестики с частицами "святых мощей" можно купить там же, на рынке! В комментах к посту также пишут, что в китайской провинции Сычуань есть несколько фабрик, которые специализируется на производстве мощей.

РПЦ не хочет поощрять и поддерживать даже непосредственно связанные с православием ремёсла. Церковь могла бы открывать мастерские и создавать рабочие места, но… Вместо этого попы закупают копеечные кресты и чётки в Китае и втридорога продают их в русских храмах и монастырях. На культуру и скрепы РПЦ наплевать, интерес вызывают только деньги и влияние.

Напомню, кстати, что торговля в храме с точки зрения попа торговлей не является. Любая покупка – это добровольное пожертвование. Тем не менее, у каждого сувенира есть цена, и меньше номинала заплатить никак нельзя, иначе тебя живьём сожрут церковные бабки.

И всё это на фоне того, что РПЦ не платит ни рубля в государственный бюджет России.

Справедливости ради нужно отметить, что на рынке в Иу закупается не только РПЦ, но и католики, мусульмане и буддисты. Что тут можно сказать… Отличный бизнес!