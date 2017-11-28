Сводки от ополчения Новороссии 28 ноября 2017
- 05:30 Кровавый провал ВСУ: Десятки убитых и раненых! — украинские «волонтёры» слили данные о потерях при атаке на Донбассе (ФОТО).
- Вчера 22:16 Война на Украине продолжится и в 2018 году.
- Вчера 21:42 В Зайцево снова горят дома.
- Вчера 21:29 Снайпер ДНР ликвидировал украинского десантника (ФОТО).
- Вчера 21:01 ВСУ обстреляли пригород Луганска, ранен мирный житель.
- Вчера 20:31 Войсковая часть ДНР названа в честь Моторолы.
Кровавый провал ВСУ: Десятки убитых и раненых! — украинские «волонтёры» слили данные о потерях при атаке на Донбассе (ФОТО)
Добровольные снабженцы убийц Донбасса или, как они сами себя называют, волонтёры в социальных сетях вскрыли правду о значительных потерях ВСУ в ходе последних боёв на Луганском направлении.
24 ноября уже назвали «настоящей чёрной пятницей», а цифры потерь хоть и разнятся, но свидетельствуют о серьёзных человеческих жертвах среди личного состава оккупационных сил.
По разным оценкам, речь идёт о нескольких десятках военнослужащих, которые были убиты и тяжело ранены в ходе провального наступления от Светлодарской дуги в направлении Горловки. Оккупанты гибли сначала под огнём бойцов ЛНР, а потом и от рук защитников ДНР.
Вот она – «Чёрная пятница»… не скидки и акции… 5 – погибших, 4 и больше раненых…
Погибших гораздо больше пяти!
Бывший боевик карательного батальона «Айдар», Наталья Янгол, которая сейчас возглавляет волонтёрскую организацию «Крылья ангелов» сообщает, что погибших гоаздо больше пяти:
«Погибших горазде больше, чем пятеро, бой шел около 8-ми часов! В наш госпиталь прибыло 10 тяжелых, в том числе и в реанимацию, и освобождают места для ещё как минимум 20-ти тяжёлых. И это только Днепр! »
Известный волонтёр, глава общественной организации «Стоп террор» Семен Кабакаев также рассказал о провальном наступлении ВСУ:
«Позвонили с передовых позиций, настроение отвратительное, много погибших и раненых. Есть несколько пропавших, сейчас проводят эвакуацию».
Очень много раненых
Украинский священнослужитель из Житомирской области Максим Федоренко в начале боёв рассказал, что ему известно о том, что уже «5 “200-х” и очень много “300-х”» (5 убитых и очень много раненых).
Через 12 часов его поправила волонтёр Амина Байбуз: «…уже 9–200 :(((».
«Потерь дохрена!»
Известный снабженец сил «АТО» Лили «Сова» обнародовала СМС, полученное от своего знакомого с передовой и уточнила, что «данные немного другие, чем в смске, но потерь дохрена!»
Виноват глава Генштаба ВСУ
А пока украинские волонтёры наперебой обвиняют друг друга в якобы сливе информации о готовящейся вылазке, в ДНР объяснили, кто виновен в кровавом исходе неудавшейся операции. Так, в ходе брифинга замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что утечку информации о наступлении ВСУ в районе Горловки и Фрунзе допустил лично начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко во время совещания с комбригами на прошлой неделе.
Ради собственного пиара, по итогам данного совещания на официальном сайте министерства обороны Украины были опубликованы фотографии, в кадр которых попали рабочие карты с замыслом действий в районе Светлодарской дуги.
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Война на Украине продолжится и в 2018 году
Представитель Трампа по Донбассу разразился целой серией заявлений на тему перспектив войны на Украине. Основной посыл – переговоры зашли в тупик, война продолжится и в 2018-м году.
Не то, чтобы это было сюрпризом, но это весьма симптоматичные заявления для понимания того, что будет дальше.
Встреча спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым, прошедшая в Белграде 13 ноября, стала "шагом назад" в плане обсуждения размещения в Донбассе охранной миссии ООН.
Такую оценку сам американский дипломат изложил в опубликованном в понедельник интервью газете Politico.
Он напомнил, что ранее Москва предложила разместить миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ. В Вашингтоне в свою очередь заявили, что такая миссия должна контролировать соблюдение перемирия на всей территории – от линии соприкосновения враждующих сторон до границы, пролегающей между Россией и провозглашенными республиками. "Сейчас я считаю, что россияне выступили с этим предложением с целью начать данную дискуссию. Они хотели вступить в диалог о том, какими должны быть эти миротворческие силы", – сказал Волкер.
"Наша третья встреча [с Сурковым], как вы сказали, была шагом назад. Они вновь вернулись к своему первоначальному предложению. Не знаю, каким после этого будет следующий шаг. Возможно, это произошло по совершенно другим причинам, не имеющим отношения к Украине", – добавил спецпосланник, предположив, что причина может крыться в несостоявшейся полноформатной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во Вьетнаме.
Волкер также отметил, что США хотели бы поладить с Россией, но РФ затрудняет этот процесс. Репортер издания выступила с утверждением, что "на сегодняшний день все вокруг являются "ястребами" по отношению к России".
"Знаете, ведь Россия сама это начала. Люди не хотят быть [враждебными по отношению к РФ], а хотели бы того же, о чем говорил президент: "Мы бы хотели поладить с Россией". Однако то, что делает РФ, сильно затрудняет этот процесс", – сказал Волкер.
"Определенно, в отношении того, что делает Россия, есть отторжение: будь то высылка дипломатов из нашего посольства в Москве или некоторые действия в Сирии, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Украина – это интересная тема, по которой хотя у нас и разные точки зрения, но мы все же можем сойтись во мнении по поводу некоторых совместных шагов. Это может стать базой для того, чтобы делать нечто положительное", – полагает дипломат.
"Я думаю, что в случае с Россией они хотят, чтобы Украина была пророссийская, дружественно относилась к России, хотят правительство [в Киеве], с которым они бы могли работать. Однако вторгнувшись в страну [на Украину] и забрав ее часть, они создали более националистическую, более ориентированную на Запад и более единую Украину, чем раньше", – считает Волкер. С начала конфликта в Донбассе Украина и страны Запада регулярно обвиняют Россию в развертывании там своих сил. В свою очередь российские власти неоднократно и на всех уровнях отрицали эти обвинения.
Конфликт на юго-востоке Украины, скорее всего, будет продолжаться и в течение 2018 года,считает Волкер. Ему был задан вопрос о том, насколько вероятно, что столкновения будут происходить в это же время через год. "Я бы сказал, что это будет происходить с долей вероятности в как минимум 80%", – ответил дипломат.
"Думаю, есть шанс, что их [столкновений] больше не будет, но наиболее вероятный сценарий заключается в том, что они продолжатся, - полагает спецпосланник. – Это плохо для жителей Донбасса, которых Россия, по ее утверждению, пытается защитить. Это плохо и для самой Украины. Больше 10 тыс. человек уже были убиты". "Нам нужно предпринять все усилия для того, чтобы разрешить это. И мы должны реально осознавать, что это будет сложно", – резюмировал Волкер.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4763195 – цинк
PS. Как и говорилось ранее США не приняли российский вариант размещения миротворцев на линии разграничения, а Россия не приняла американский вариант с миротворцами на границе. Засим переговоры зашли в тупик. В условиях, когда Минские соглашения уже давно в тупике, это обуславливает продолжение войны и в 2018 году. Таким образом, инерционный сценарий конфликта продолжает реализовываться и стороны пока не могут найти способов переломить ситуацию в свою пользу. При продолжении войны на Украине в позиционном ключе и невозможности устранить существующие военно-политические противоречия, США и РФ будут неизбежно сталкиваться на территории других стран, где они могут проводить более активную политику не будучи скованными позиционным тупиком на Украине. Так что продолжение войны на Украине с вероятностью более 80% означает и продолжение американо-российского конфликта с локальными его проявлениями на территории других государств на информационном, разведывательном, дипломатическом, а иногда и военном уровне.
Все это с одной стороны еще раз демонстрирует пустой характер осенней истерики на тему очередной "сдачи границы к новому году", а с другой стороны наносит еще один удар по теории "нормализации отношений при Трампе" и возвращению к временам с втягиванием в "благословенный Запад". Конфликт продолжается, когда и как он закончится, решительно непонятно, но можно отметить, что курс на нормализацию отношений с США (в рамках разумного) в практическом отношении не дал существенных результатов, конфликт продолжает усугубляться.
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В Зайцево снова горят дома
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Снайпер ДНР ликвидировал украинского десантника (ФОТО)
Снайпер Армии ДНР во время нарушения украинскими войсками перемирия ликвидировал десантника ВСУ.
Об этом сообщают украинские СМИ.
«Сержант Литвинчук Дмитрий Юрьевич (1992 г. р., 2-й десантно-штурмовой батальон, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада) погиб 25 ноября 2017 г. около 12.00, в районе опорного пункта, расположенного вблизи Верхнеторецкого (Донецкая область), от пули снайпера», — говорится в сообщении.
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ВСУ обстреляли пригород Луганска, ранен мирный житель
ВСУ обстреляли расположенный в пригороде Луганска поселок Большая Вергунка, тяжелые ранения получил мирный житель. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
«Обстрел велся со стороны ВСУ с района реки Северский Донец, это Вергунка, из-за чего получил ранения один гражданский. У него ранения брюшной полости, обеих ног и левого плеча. Доставлен в ЛРКБ (Луганскую республиканскую клиническую больницу)», — говорится в сообщении.
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Войсковая часть ДНР названа в честь Моторолы
Министр обороны ДНР Владимир Кононов присвоил войсковой части 08806 (батальон «Спарта») почетное звание имени Героя Республики, гвардии полковника Арсена Павлова. Об этом корр. ДАН сообщили сегодня в Минобороны.
«Приказом министра обороны ДНР Владимира Кононова, войсковой части 08806 присвоено почетное звание имени Героя Донецкой Народной Республики, гвардии полковника Арсена Павлова», — отметила собеседница агентства.
В оборонном ведомстве уточнили, что документ был подписан 22 ноября текущего года.
Напомним, что полковник Арсен Павлов (позывной «Моторола») погиб 16 октября 2016 года в подъезде собственного дома в центре Донецка. Смерть наступила в результате подрыва взрывного устройства. К расследованию ЧП были привлечены сотрудники МВД и МГБ. Инцидент был квалифицирован как теракт. По данным следствия, за ним стояли украинские спецслужбы.
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