Сводки от ополчения Новороссии 28 ноября 2017

Добровольные снабженцы убийц Донбасса или, как они сами себя называют, волонтёры в социальных сетях вскрыли правду о значительных потерях ВСУ в ходе последних боёв на Луганском направлении.

24 ноября уже назвали «настоящей чёрной пятницей», а цифры потерь хоть и разнятся, но свидетельствуют о серьёзных человеческих жертвах среди личного состава оккупационных сил.

По разным оценкам, речь идёт о нескольких десятках военнослужащих, которые были убиты и тяжело ранены в ходе провального наступления от Светлодарской дуги в направлении Горловки. Оккупанты гибли сначала под огнём бойцов ЛНР, а потом и от рук защитников ДНР.



Вот она – «Чёрная пятница»… не скидки и акции… 5 – погибших, 4 и больше раненых…

Погибших гораздо больше пяти!

Бывший боевик карательного батальона «Айдар», Наталья Янгол, которая сейчас возглавляет волонтёрскую организацию «Крылья ангелов» сообщает, что погибших гоаздо больше пяти:

«Погибших горазде больше, чем пятеро, бой шел около 8-ми часов! В наш госпиталь прибыло 10 тяжелых, в том числе и в реанимацию, и освобождают места для ещё как минимум 20-ти тяжёлых. И это только Днепр! »

Известный волонтёр, глава общественной организации «Стоп террор» Семен Кабакаев также рассказал о провальном наступлении ВСУ:

«Позвонили с передовых позиций, настроение отвратительное, много погибших и раненых. Есть несколько пропавших, сейчас проводят эвакуацию».

Очень много раненых

Украинский священнослужитель из Житомирской области Максим Федоренко в начале боёв рассказал, что ему известно о том, что уже «5 “200-х” и очень много “300-х”» (5 убитых и очень много раненых).

Через 12 часов его поправила волонтёр Амина Байбуз: «…уже 9–200 :(((».

«Потерь дохрена!»

Известный снабженец сил «АТО» Лили «Сова» обнародовала СМС, полученное от своего знакомого с передовой и уточнила, что «данные немного другие, чем в смске, но потерь дохрена!»

Виноват глава Генштаба ВСУ

А пока украинские волонтёры наперебой обвиняют друг друга в якобы сливе информации о готовящейся вылазке, в ДНР объяснили, кто виновен в кровавом исходе неудавшейся операции. Так, в ходе брифинга замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что утечку информации о наступлении ВСУ в районе Горловки и Фрунзе допустил лично начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко во время совещания с комбригами на прошлой неделе.

Ради собственного пиара, по итогам данного совещания на официальном сайте министерства обороны Украины были опубликованы фотографии, в кадр которых попали рабочие карты с замыслом действий в районе Светлодарской дуги.

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