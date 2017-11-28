Школьник из Ростова: «Невинно убиенные? Эти люди на нас напали»

Юного ростовчанина очень задели слова ученика из Нового Уренгоя, который, по мнению некоторых россиян, пытался реабилитировать фашизм.

— Мне не понравились сразу несколько его фраз, в частности, «невинно убиенные немецкие солдаты». Как они могут быть невинно убиенными, если первыми напали? Пошли с мечом на нашу страну и от него же, как говорил Александр Невский, погибли. Десятниченко посочувствовал участи врага, который скончался в советских лагерях от «тяжелых условий». Это у нас были тяжелые условия?! Да по сравнению с тем, что творилось в немецком плену, у нас был рай! Пленных кормили, оказывали медицинскую помощь… Мне кажется, что речь этого школьника звучит предательски. Я не знаю, кто писал для него выступление, но, наверняка, учителя внесли сюда свою лепту. Таких педагогов я бы уволил, – прокомментировал Михаил Попов.

Напомним, депутаты Госдумы РФ обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить гимназию Нового Уренгоя, где учится выступивший накануне в немецком Бундестаге российский школьник Николай Десятниченко. Подросток рассказал присутствующим о жизни немецкого солдата Георга Йоханна Рау, который попал «в так называемый сталинградский котел», был взят в плен и умер там «от тяжелых условий».

Несмотря на то, что перед немцами выступили и другие школьники из Нового Уренгоя, ряд СМИ и блогеров обратили внимание именно на выступление Десятниченко. В Сети высказывалось мнение, что это – «реабилитация фашизма», за которое в России предусмотрено уголовное наказание. Мать школьника сообщила, что её сына неправильно поняли, и уже заявила об угрозах, поступающих её ребенку.

Напомним, ростовчанину Михаилу Попову девять лет, он учится в третьем классе классического лицея №1. Несмотря на юный возраст, ребенок отлично разбирается в истории и часто комментирует разные политические новости. Своей рассудительностью и абсолютно недетским мышлением он поразил многих жителей страны. Мальчик успел засветиться на федеральных каналах, в том числе в проектах «Россия 1» «Золото нации» и «Синяя птица».