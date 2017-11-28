Русская Школа Русского Языка. Урок 21
09:39. 28 ноября 2017 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Благодарю вас за живое внимание к Русской Школе Русского Языка. Возрастающий интерес к нашим урокам по всему русскоговорящему миру, – высокая оценка нашей деятельности. Особенно приятно, получать её, хоть и не во всеуслышание, от отважных коллег, – настоящих профессиональных филологов с большими научными степенями.
Все вышедшие на данный момент уроки можно найти по этой ссылке
Источник: www.kramola.info