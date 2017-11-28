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Потоп в России -Тартарии 17 века

19:32. 28 ноября 2017 Просмотров - 689 2 коммент. Опубликовал:

В видео статье собраны многочисленные доказательства катастрофы произошедшей в 1645 году, которая привела к гибели основных центров цивилизации прошлого, и затопления территорий России, Тартарии, Северной Америки. 

         

Плюс изменились очертания Каспийского моря и Крыма. 

         

Катастрофа была общемировой, что привело к изменению не только очертаний суши, но и самого климата, и биосферы. После неё на земле окончательно погибли Мамонты, Единороги, Грифоны и Динозавры. 

Гиганты среди людей утратили возможность роста выше 2, 5 метров.

 Эти и многие другие доказательства приведены в видео статье.

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Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 319 217
    KOCMOHABT 28 ноября 2017 в 20:01 Ссылка Пометить
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    Многое отдал бы за то, что бы узнать реальную летопись нашей страны за последние 10-12 тыс. лет включая природные катастрофы и так далее.

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