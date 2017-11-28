Потоп в России -Тартарии 17 века
В видео статье собраны многочисленные доказательства катастрофы произошедшей в 1645 году, которая привела к гибели основных центров цивилизации прошлого, и затопления территорий России, Тартарии, Северной Америки.
Плюс изменились очертания Каспийского моря и Крыма.
Катастрофа была общемировой, что привело к изменению не только очертаний суши, но и самого климата, и биосферы. После неё на земле окончательно погибли Мамонты, Единороги, Грифоны и Динозавры.
Гиганты среди людей утратили возможность роста выше 2, 5 метров.
Эти и многие другие доказательства приведены в видео статье.
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Источник: www.kramola.info
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Многое отдал бы за то, что бы узнать реальную летопись нашей страны за последние 10-12 тыс. лет включая природные катастрофы и так далее.
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