Главная » Новости Украины и Новороссии

Пленные силовик ВСУ рассказал о планах Киева «ударить исподтишка» по Донбассу

21:25. 28 ноября 2017 Просмотров - 220 Нет комментариев Опубликовал:

 

Украина жаждет крови своих граждан и не настроена на прекращение затяжной гражданской войны. Воспользовавшись неспокойной обстановкой в Луганске, которая на некоторое время серьезно рассредоточила внимания всего Донбасса, ВСУ организовали наступательную операцию. Попавший в плен украинский военный из батальона «Донбасс» Роман Фурсов рассказал о плане Киева.

Речь идет об агрессивной атаке в районе Светлодарской дуги, которая была предпринята ВСУ в конце прошлой недели. Как раз, когда в Луганск переживал первый политический кризис. Можно ли это считать совпадением? Едва ли.

Младший сержант украинского батальона «Донбасс» Роман Фурсов был ранен в ходе наступления на Бахмутке и попал в плен, где ему оказали медицинскую помощь, а позднее допросили о планах Киева.

Силовик рассказал, что командование подняло батальон как раз накануне выступления. В тот самый день, когда стало широко известно о кризисе в ЛНР. ВСУ в срочном порядке распланировали операцию и организовали своих силовиков. По словам Фурсова, планировалось «ударить исподтишка» по направлениям, которые меньше всего начались.

Несмотря на то, что украинцы пытались перебросить диверсионные группы и распланировали свои действия, наступление все же было отбито. Украинские политики и верхушка ВСУ оправдали провал тем, что их планы частично попали в сеть, что помогло Донбассу предпринять соответствующие меры. 

Однако это наступление может стать только пробной попыткой. Очевидно, что Киев не настроен снижать напряженность в регионе и стремится максимально усугубить ситуацию в самопровозглашенных республиках. Луганск, только что столкнувшийся со сменой власти, все еще остается довольно уязвимой целью для ВСУ. По сообщениям в СМИ, украинцам все же удалось захватить два села, Травневое и Гладосово. Донбассу сейчас придется быть особо внимательными и усиленно держать позиции.     

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Последние новости с Украины и Новороссии за 9 февраля 2015
.... При этом украинские силовики буквально с каждым днем...Согласно последним официальным данным Киева, число погибших составляет 1200...военными комиссарами для выполнения плана призыва, который в ... Донецк 0:424. Пленные солдаты ВСУ рассказали, что их командование...
Сводки от Ополчения Новороссии на 20 февраля 2015
...провокации со стороны украинских силовиков. Оказавшиеся в окружении...этом плане, начавшаяся после кровавых событий в Киеве гражданская ...о видео, где пленных солдат ВСУ заставили прыгать). Командиры .... В интервьюмолодой человек рассказал, что руководство штаба ...
Сводки от ополчения Новороссии 06 июня 2015
... жителей на подконтрольные Киеву территории. Украинские силовики в 17:55 ...что стоит уподобляться противнику в плане совершения военных преступлений, которое ... Источник: rusvesna.su Пленный украинский разведчик рассказал о задачах ВСУ под Марьинкой Разведчик...
Сводки от Ополчения Новороссии на 18 февраля 2015
...силовики готовятся нанести артудар по Артемовску. ВСУ...пленным украинским карателем Евгением Чуднецовым из полка «Азов». Каратель рассказал... чувствительной в стратегическом плане является потеря «дебальцевского...бессмысленную. Поэтому Киеву предстоит пережить ...
Сводки от ополчения Новороссии 07 января 2016
...» Виталий Колесник рассказал, как военнослужащие ВСУ выбивали ему зубы... уходит на второстепенный план в США и Европе...сорвал передачу украинской стороне пленных силовиков, о решении освободить ...детей, ставших жертвами агрессии Киева (ФОТО) Церемония памяти ...
Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2017
...пленного военнослужащего ДНР. ВСУ обстреляли пригород Донецка ВСУ...со стороны украинских силовиков 15 января,... 92 омбр ВСУ, рассказал заместитель начальника ...и георгиевской ленточки. План, по всей видимости...и социальных связей Киева с неподконтрольными ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>