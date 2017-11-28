Украина жаждет крови своих граждан и не настроена на прекращение затяжной гражданской войны. Воспользовавшись неспокойной обстановкой в Луганске, которая на некоторое время серьезно рассредоточила внимания всего Донбасса, ВСУ организовали наступательную операцию. Попавший в плен украинский военный из батальона «Донбасс» Роман Фурсов рассказал о плане Киева.

Речь идет об агрессивной атаке в районе Светлодарской дуги, которая была предпринята ВСУ в конце прошлой недели. Как раз, когда в Луганск переживал первый политический кризис. Можно ли это считать совпадением? Едва ли.

Младший сержант украинского батальона «Донбасс» Роман Фурсов был ранен в ходе наступления на Бахмутке и попал в плен, где ему оказали медицинскую помощь, а позднее допросили о планах Киева.

Силовик рассказал, что командование подняло батальон как раз накануне выступления. В тот самый день, когда стало широко известно о кризисе в ЛНР. ВСУ в срочном порядке распланировали операцию и организовали своих силовиков. По словам Фурсова, планировалось «ударить исподтишка» по направлениям, которые меньше всего начались.

Несмотря на то, что украинцы пытались перебросить диверсионные группы и распланировали свои действия, наступление все же было отбито. Украинские политики и верхушка ВСУ оправдали провал тем, что их планы частично попали в сеть, что помогло Донбассу предпринять соответствующие меры.

Однако это наступление может стать только пробной попыткой. Очевидно, что Киев не настроен снижать напряженность в регионе и стремится максимально усугубить ситуацию в самопровозглашенных республиках. Луганск, только что столкнувшийся со сменой власти, все еще остается довольно уязвимой целью для ВСУ. По сообщениям в СМИ, украинцам все же удалось захватить два села, Травневое и Гладосово. Донбассу сейчас придется быть особо внимательными и усиленно держать позиции.