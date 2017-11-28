Ничего не видеть – хорошая позиция

Источник: rueconomics.ru

Российские ведущие открыли глаза украинцу Вакарову на бездействие ОБСЕ в Донбассе при наступлении ВСУ.

Ведущие программы «60 минут» Евгений Попов и Ольга Скабеева указали украинскому политологу Василю Вакарову, что захват ВСУ сел в «серой зоне» в Донбассе нарушает Минские соглашения, но ОБСЕ упорно этого не замечает.

В эфире «60 минут» обсудили захват ВСУ двух сел в «серой зоне» Донбасса

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Украинские силовики в ночь на 22 ноября захватили села Гладосово и Травневое в «серой зоне», разделяющей народные республики Донецка и Луганска от захваченных ВСУ территорий Донбасса. Вход солдат в указанные населенные пункты показали украинские телеканалы, однако мониторинговая миссия ОБСЕ до настоящего времени не заявляла о нарушении Минских договоренностей со стороны Киева.

Попов и Скабеева поинтересовались у украинского политолога, является ли захват сел в «серой зоне» нарушением «Минска-2». Вакаров заявил, что миротворческая функция в Донбассе является исключительной компетенцией ОБСЕ, и от её представителей никаких заявлений не было.

Скабеева прямо спросила Вакарова, нарушает ли Минские договоренности заход сил одной из сторон в «серую зону». Украинец заявил, что читал «Минск» в обеих редакциях, и признал: «Безусловно, с точки зрения выписанных договоренностей». «Я вас поздравляю – ВСУ нарушили Минские соглашения», — констатировала ведущая.

Украинский политолог: без заявления ОБСЕ нарушений «Минска» нет

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Вакаров возразил, что единственным органом, который на данный момент может говорить о нарушениях «Минска», является ОБСЕ. «И официальной информации с точки зрения ОБСЕ не существует», — сказал политолог. «Это очень хорошая позиция – не слышать и не видеть то, чего не хочется слышать и видеть», — с усмешкой отреагировал Попов.

Писатель Николай Стариков трактовал слова Вакарова как неверие украинскому телевидению со стороны самих украинцев. «Сама украинская сторона говорит о том, что в эту самую «серую зону» вошли украинские войска. Но наш украинский гость говорит, что это не является доказательством. Вот пока туда не приедет ОБСЕ, говорит наш украинский гость, я не верю украинскому телевидению. Давайте зафиксируем этот факт», — заявил он.

Автор: Григорий Егоров

Источник: nstarikov.ru