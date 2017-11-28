Неизвестная Якутия: Гранитные города Улахан-Сис

Фотоэкспедиция путешественника Сергея Карпухина в труднодоступный и практически никому не известный район Якутии — горный кряж Улахан-Сис.

Это невысокая возвышенность, которая узкой полосой с запада на восток протягивается в междуречье Индигирки и Алазеи. Прямо посреди тундры, по плавным гребням возвышенности протягивались ряды каменных изваяний самых разнообразных форм.

Когда находишься среди гранитных изваяний Улахан-Сис, то постоянно ловишь себя на том, что это всё воспринимается как рукотворные чудеса. Да что там говорить, там просто будто находишься в каких-то каменных городах, где даже улицы угадываются и прочая городская архитектура.

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Но этот ландшафт естественного происхождения и создали его такие силы природы как ветер, вода, мороз и просто температурные градиенты. А материал для этого скульптора поставили глубинные силы и процессы Земли. И материал этот очень хорош для создания именно таких форм. Гранит и близкие к нему кристаллические породы одни из самых скульптурных именно благодаря своим свойствам и структуре.