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Настоящая свобода – Без Каддафи хорошо.

10:01. 28 ноября 2017 Просмотров - 351 Один комментарий Опубликовал:

В Ливии торгуют рабами и убивают всех подряд. Но миру, кажется, все равно

Настоящая свобода - Без Каддафи хорошо.

В середине октября видео со сценой торгов на невольничьем рынке в Ливии вызвало бурю возмущения и в западных странах, и в странах Африки, и в ООН. Чиновники, политики и представители всевозможных неправительственных организаций в один голос потребовали проведения расследования и наказания виновных. Заодно правозащитники снова вспомнили о нечеловеческих условиях содержания беженцев в ливийских лагерях, созданных по предложению и на деньги Евросоюза, и призвали власти североафриканской страны навести там порядок.

Однако эти просьбы вряд ли подействуют — государственные институты страны слишком слабы и коррумпированы, чтобы исправить ситуацию. Кроме того, Ливия по-прежнему живет под угрозой новой полномасштабной агрессии со стороны уже «побежденной» террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). «Лента.ру» попыталась разобраться в букете ливийских проблем.

Невольничий берег

«Кому-нибудь нужен землекоп? Это большой, сильный человек, он будет хорошо копать!» — кричит продавец на рынке рабов в Триполи, расхваливая коренастого и мускулистого негра. Покупатели постепенно поднимают цену. Итог — 600 ливийских динаров (около 440 американских долларов по официальному курсу). Проданный в рабство переходит в руки новых хозяев. Эта, казалось бы, безумная для XXI века сцена — вполне обычная в ливийских городах.

Настоящая свобода - Без Каддафи хорошо.

Один из проданных в рабство африканцев

То, что в стране процветает работорговля, — не новость. Первые документальные подтверждения появились еще в апреле этого года. Невольничьи рынки действуют в Зуваре, Кастельверде, Кабаве, Гадамисе, Сабхе, Сабрате и ряде других городов. Живой товар — беженцы из стран Центральной Африки, пытавшиеся выехать в Европу.

Схема превращения людей в рабов предельно проста. Мигрант обращается к перевозчику и платит ему определенную сумму за путешествие в Европу. Как правило, от трех до пяти тысяч долларов. Беженцы отдают последнее. Когда мигрант попадает в Ливию, ему сообщают, что выплаченных денег недостаточно, нужно еще, и вообще нелегалу никто ничего не гарантировал. Если беженец отказывается доплатить и настаивает на своем, требуя соблюдения договоренностей, его избивают или насилуют, или и то и другое сразу. После такой обработки несчастного, как правило, выставляют на торги и продают с молотка.

Настоящая свобода - Без Каддафи хорошо.

Для ливийцев торговля африканцами из стран южнее Сахары — дело привычное. «Дискриминация и расизм против негров коренятся в ливийском обществе — торговля чернокожими процветала там до 1940-х годов. Сейчас в Ливии хозяйничают вооруженные боевики из разных группировок, вооруженные оппозиционеры, бандиты всех мастей, различные преступные кланы, сделавшие из работорговли прибыльный бизнес», — поясняет тунисский социолог Монсеф Оуанн.

Адский лагерь

«Нас упаковывают как спички в коробке. Мы не можем спать. Многие страдают от различных болезней. Нам не хватает еды, мы не принимали душ несколько месяцев. Мы все погибнем, если не вырвемся отсюда, это Голгофа. Невыносимо жить в помещении, где люди лежат на полу и задыхаются от испарений мочи и фекалий», — так один из постояльцев созданного при попечении ЕС лагеря для беженцев описал сложившуюся ситуацию. Сейчас в ведении департамента по борьбе с незаконной миграцией Ливии (DCIM) 19,5 тысяч человек, хотя всего два месяца назад беженцев было не более семи тысяч.

Настоящая свобода - Без Каддафи хорошо.

Лагерь для нелегалов в 80 километрах к югу от Триполи

Охранники постоянно и жестоко избивают беженцев, применяя в том числе и электрошокеры. Так они реагируют на просьбы о еде, воде, медицинской помощи.

Одна из женщин-беженок просто и буднично рассказала, что однажды ее забрали из лагеря и отвезли в дом, где было трое мужчин: «Они меня изнасиловали. Среди них был сотрудник DCIM». Все эти лагеря созданы, чтобы сократить поток беженцев в Европу. Но хорошо все выглядело только на бумаге.

Ливийские чиновники наладили выгодный бизнес. За взятку они освобождают беженца и направляют его к перевозчикам. Как только судно с мигрантами выходит в нейтральные воды, в дело вступает береговая охрана Ливии. Лодку перехватывают, и мигрантов возвращают в лагерь.

Настоящая свобода - Без Каддафи хорошо.

Мигранты в порту Триполи

Наблюдатели ООН, посетившие в начале месяца несколько центров размещения мигрантов в Триполи, даже в официальном отчете не могли скрыть своего ужаса от увиденного: «Тысячи изможденных и покалеченных мужчин, женщин и детей заперты в ангарах без доступа к самым элементарным удобствам, лишены человеческого достоинства».

«То, что было тяжелой ситуацией, превратилось в катастрофу (…) Международное сообщество не может больше закрывать глаза на невообразимые ужасы, переживаемые мигрантами в Ливии, и притворяться, что положение можно исправить только улучшением условий содержания под стражей», — заявил верховный комиссар по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. Европейский комиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что он принял к сведению комментарии ООН.

Путь в Европу — дорога в ИГ

Некоторым мигрантам удается бежать. Без денег и документов, они — легкая добыча для многочисленных банд, орудующих на территории Ливии. И прежде всего это боевики, так или иначе, аффилированные с ИГ.

О победе над радикальными исламистами в Ливии было торжественно объявлено после штурма города Сирт в начале декабря прошлого года. Однако затем стали происходить странные события.

Например, в январе уже этого года американские стратегические бомбардировщики B-2 нанесли удары по позициям ИГ в 45 километрах юго-восточнее Сирта. В августе сообщили, что террористы напали на блок-пост ливийской национальной армии (ЛНА) в 500 километрах южнее столицы страны Триполи. Боевики взяли в плен и обезглавили девять солдат и двух мирных жителей.

Скрывать очевидное уже было нельзя. В конце сентября высокопоставленный сотрудник прокуратуры Ливии Садик Аль-Сур признал, что в ливийской пустыне находятся тренировочные лагеря ИГ. По словам чиновника, фактически речь идет о «пустынной армии во главе с ливийским боевиком Аль-Махди Салемом Дангу, также известным как Абу Баракат». «В ее состав входят три бригады. Эта армия была создана после освобождения города Сирт», — уточнил тогда Аль-Сур. Боевики даже установили собственные КПП на дорогах, ведущих к Сирту.

Настоящая свобода - Без Каддафи хорошо.

«Южная Ливия с ее обширными, неконтролируемыми территориями — основной маршрут миграции из Африки к югу от Сахары в северную Ливию и в Европу», — напомнил в интервью Gulf News эксперт по Северной Африке Валид Намане. В результате ИГ, с одной стороны, может получать пополнение, вербуя или просто запугивая беженцев, с другой — запросто взять их в плен, а затем продать тем же аукционистам на невольничьих рынках.
Виноватых нет и отвечать некому

Именно к такому выводу пришел президент Гвинеи и по совместительству Африканского союза Альфа Конде. «Как можно было просить страну, в которой нет правительства, создать барьер на пути беженцев? Это безответственно! Те, кто предложил это, знали, что тут [в Ливии] царит безвластие и нет возможностей для обеспечения достойных условий для мигрантов. Основные виновные — тут [в Европе]», — сокрушался политик в эфире телеканала France 24. «Необходимо, чтобы наши друзья [европейцы] признали свою ошибку», — добавил он.

Ситуация в Ливии с беженцами, их обращением в рабство, вербовкой в ряды ИГ настолько обострилась, что ООН пошла на беспрецедентный шаг. Из Ливии в Нигер была вывезена группа беженцев из Эритреи, Эфиопии и Судана, всего 25 человек. Но ведь это просто капля в море.

А в Европе признавать свои ошибки, каяться и тем более сворачивать программы по фильтрации беженцев не спешат. В частности, на днях начался третий курс обучения 60 сотрудников ливийской береговой охраны при Министерстве обороны Великобритании.

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 5596 4922
    Вячеслав 28 ноября 2017 в 12:21 Ссылка Пометить
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    Вот что значит, когда народ живёт хорошо, но стремление сделать его жизнь лучше и не вовремя предпринятая попытка ввести золотой динар в международных расчётах привела страну просто к краху…

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