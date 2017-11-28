Исполнение желаний. Учимся желать
27 ноября 2017 года в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве транслировалась запись передачи – “Исполнение желаний. Учимся желать”.
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
… желания — имеют свойство сбываться
В этой беседе был разобран пример как, на первый взгляд, противоположные желания нескольких людей могут воплотиться совместно и к каким казусам это может привести. Так же были даны рекомендации, как сделать так, чтобы подобных неприятных “сюрпризов” с желаниями становилось меньше.
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Источник: www.youtube.com