Главный представитель Системы здравозахоронения и болезнеохранения: Полторы бутылки водки в неделю сильно не навредят
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Москва 24» заявила, что микродозы алкоголя полезны организму и порекомендовала россиянам употреблять не более полутора бутылок водки в неделю.
Тем самым министр озвучила основные положения теории культурного пития, активно продвигаемой алкогольными компаниями в России.
Согласно данной теории, алкоголь является специфическим пищевым продуктом, и надо учить людей его правильно употреблять – «культурно».
Согласно взглядам сторонников трезвости, алкоголь – это наркотический яд, который вредит организму в любых дозах, и по этой причине надо жить трезво.
КПД теории культурного пития в отношении детей составляет практически 100 процентов, так как, входя во взрослую жизнь почти все подростки начинают употреблять алкоголь.
А вот алкоголикам теория культурного пития помочь не может, так как их культурно пить научить невозможно.
По данной причине именно дети являются главной целевой аудиторией теории культурного пития, приверженность к которой обозначила своим заявлением министр здравозахоронения России Вероника Скворцова.
Любой спиртной напиток - это всего лишь форма доставки наркоты в организм.
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Вот эту “скворушку” и посадить на такую диету – 100 г в день, лет этак на пять:).
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так она через месяц чирикать перестанет и начнёт хрюкать.