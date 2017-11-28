Главный представитель Системы здравозахоронения и болезнеохранения: Полторы бутылки водки в неделю сильно не навредят

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Москва 24» заявила, что микродозы алкоголя полезны организму и порекомендовала россиянам употреблять не более полутора бутылок водки в неделю.

Тем самым министр озвучила основные положения теории культурного пития, активно продвигаемой алкогольными компаниями в России.

Согласно данной теории, алкоголь является специфическим пищевым продуктом, и надо учить людей его правильно употреблять – «культурно».

Согласно взглядам сторонников трезвости, алкоголь – это наркотический яд, который вредит организму в любых дозах, и по этой причине надо жить трезво.

КПД теории культурного пития в отношении детей составляет практически 100 процентов, так как, входя во взрослую жизнь почти все подростки начинают употреблять алкоголь.

А вот алкоголикам теория культурного пития помочь не может, так как их культурно пить научить невозможно.

По данной причине именно дети являются главной целевой аудиторией теории культурного пития, приверженность к которой обозначила своим заявлением министр здравозахоронения России Вероника Скворцова.

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