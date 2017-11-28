Да здравствует… Гаагский трибунал!





Странно звучит заголовок, не так ли? Полностью контролируемый либеральным Западом трибунал лишил свободы многих выдающихся людей, не желавших подчиниться диктату пресловутой либеральной демократии.



Однако, всё течёт – всё изменяется. В т.ч. и расстановка сил на планете. И сама возможность использовать европейскую легитимность трибунала для заклеймления преступниками против человечества ряда официальных лиц Пентагона и ЦРУ – это ли не доказательство, среди прочих, опускания США в разряд региональной державы?!! Как части общего процесса сворачивания затратного либерализма на планете?



Вопрос в другом: по какому пути пойдёт Россия после заката нынешней мягкой, но по сути – фашистской диктатуры западной „демократии”?



Направление, а также степень извилистости пути будет и уже зависит от каждого: каков будет наш общий образовательный и нравственный уровень – настолько губительным или вдохновляющим, тупиковым или несложным будет этот путь.



В любом случае сам факт возможности осуждения американцев, причём объявленный публично – это ещё более широко раскрываемое окно Овертона. Против США как сверхдержавы. „Штаты дёргают за нитки”, если переделать слова русофоба Макаревича.



P.S. Это на каком нашем форуме не так давно гостем в президиуме рядом с Путиным сидел бывший президент Афганистана?

* Гаагский суд охотится за американцами. США предлагают его уничтожить Странно звучит заголовок, не так ли? Полностью контролируемый либеральным Западом трибунал лишил свободы многих выдающихся людей, не желавших подчиниться диктату пресловутой либеральной демократии.Однако, всё течёт – всё изменяется. В т.ч. и расстановка сил на планете. И сама возможность использовать европейскую легитимность трибунала для заклеймления преступниками против человечества ряда официальных лиц Пентагона и ЦРУ – это ли не доказательство, среди прочих, опускания США в разряд региональной державы?!! Как части общего процесса сворачивания затратного либерализма на планете?Вопрос в другом: по какому пути пойдёт Россия после заката нынешней мягкой, но по сути – фашистской диктатуры западной „демократии”?Направление, а также степень извилистости пути будет и уже зависит от каждого: каков будет наш общий образовательный и нравственный уровень – настолько губительным или вдохновляющим, тупиковым или несложным будет этот путь.В любом случае сам факт возможности осуждения американцев, причём объявленный публично – это ещё более широко раскрываемое окно Овертона. Против США как сверхдержавы., если переделать слова русофоба Макаревича.P.S. Это на каком нашем форуме не так давно гостем в президиуме рядом с Путиным сидел бывший президент Афганистана?

Наш мир стремительно меняется. Еще пару лет назад было невозможно предположить, что в респектабельной газете Wall Street Journal ведущий эксперт одного из самых влиятельных американских политических НКО — American Enterprise Institute — Джон Болтон будет призывать к тому, чтобы Гаагский трибунал был "задушен в колыбели", сравнивая его с "большевизмом", по отношению к которому Уинстон Черчилль требовал применить аналогичную меру.



Все дело в том, что голем, созданный европейскими и американскими дипломатическими алхимиками для того, чтобы уничтожать неугодных политиков других стран, решил наброситься на своих создателей. Выражаясь современным языком, кто-то перепрограммировал "гаагского терминатора" — и теперь он начинает охоту за американскими военными.

Столь острая реакция была вызвана необычной новостью: прокурор Международного уголовного суда, расположенного в Гааге, Фату Бенсуда начал официальное расследование предполагаемых преступлений против человечности и военных правонарушений, совершенных солдатами и официальными лицами США в рамках американской военной интервенции в Афганистане.

Уже сейчас, опираясь на данные из открытых источников, американскую дипломатическую переписку, опубликованную WikiLeaks, а также многочисленные свидетельства очевидцев, можно обоснованно предложить, что у прокурора Международного уголовного суда будет большой выбор доказательной базы, а количество инцидентов, которые можно классифицировать как военные преступления или преступления против человечности, будет довольно значительным.



Судя по реакции американских СМИ, это мнение разделяют представители американского истеблишмента, которые, правда, видят в этой перспективе не восстановление справедливости, а прямую угрозу в адрес "американской исключительности".

Особую пикантность инициативе прокурора Международного уголовного суда придает тот факт, что в списке организаций, преступления которых будут подвергнуты расследованию, фигурирует не только Армия США, но и Центральное разведывательное управление, что является абсолютно беспрецедентным событием.



Как сообщает британская Daily Mail, главный прокурор Международного уголовного суда направил судьям письмо, в котором указывается на наличие серьезных доказательств того, что представители американской армии и ЦРУ "занимались пытками, жестоким обращением, изнасилованиями и другими насильственными преступлениями сексуального характера" в "Афганистане и других местах".

Проведение полноценного международного расследования правонарушений американских структур в Афганистане станет серьезным имиджевым ударом по Штатам, а также создаст очень неприятный прецедент, который будет серьезно подрывать ощущение полной безнаказанности, с которым привыкли жить, работать и совершать преступления американские военные и сотрудники спецслужб.



В краткосрочной перспективе им ничего не угрожает, так как расследования Международного уголовного суда являются довольно длительными процедурами. Очевидно, что и после окончания расследования США не будут выдавать своих военных и сотрудников спецслужб, однако статус обвиняемого в преступлениях против человечности будет своего рода мишенью на спине американских официальных лиц, а выезд за пределы Соединенных Штатов превратится для них в опасную лотерею с неясными юридическими последствиями.

США подписали, но не ратифицировали Римский статут, который определяет юрисдикцию и правила работы Международного уголовного суда, однако подписантами, которые ратифицировали статут, являются все страны ЕС, что придает суду необходимый вес в системе международного права.



Американскую позицию в этом вопросе с поразительной честностью сформулировал бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон, который на страницах Wall Street Journal заявил, что "американская национальная безопасность в долгосрочной перспективе зависит от отказа признавать даже йоту легитимности в этой наглой попытке подчинить демократические страны неконтролируемому вмешательству Международного уголовного суда".



Этот прекрасный образец американского имперского мышления, согласно которому возможность безнаказанно совершать преступления против человечности является залогом американской национальной безопасности, не нуждается в дополнительных комментариях.

В недалеком прошлом американские чиновники и эксперты отзывались о деятельности Гаагского суда в куда более позитивной манере. Барак Обама и Кондолиза Райс даже на полном серьезе обсуждали возможность официального присоединения США к его деятельности и, соответственно, ратификацию Римского статута. Вероятно, многие американские чиновники, военные и сотрудники спецслужб испытывают определенное облегчение по поводу того, что это все-таки не состоялась.



Изначально, как признает тот же Болтон, Международный уголовный суд в Гааге был создан как инструмент наказания политиков, чьи действия шли вразрез с западными интересами. С этим тезисом трудно спорить — хотя бы потому, что наиболее известным обвиняемым этой судебной инстанции являлся Муаммар Каддафи, который избежал официального процесса в Гааге исключительно из-за того, что проамериканские "повстанцы" его убили без всяких судебных разбирательств.

Есть только одно рациональное объяснение переориентации Международного уголовного суда с преследования политиков, которые пошли против воли коллективного Запада, на преследование преступников, служащих в армии США или в ЦРУ. По информации британских СМИ, подтвержденной официальными источниками в Гааге, предварительное расследование преступлений Штатов в Афганистане велось с 2006 (!) года. Маловероятно, что следователям действительно потребовались 11 лет для того, чтобы прийти к выводу, что в Афганистане действительно были совершены серьезные преступления.



Следовательно, решение "дать ход" полноценному расследованию принималось не по техническим, а по политическим мотивам, причем те, кто принимали это решение, должны были отдавать себе отчет в его последствиях и в том, какую ответную реакцию это решение вызовет со стороны США. Наибольшее влияние на Международный уголовный суд имеют структуры Евросоюза, и получается, что его антиамериканский выпад прекрасно вписывается в логику нарастающего конфликта между Евросоюзом и Америкой.



Обвинительный вердикт, пусть даже и вынесенный заочно, но объявляющий конкретных американских чиновников и военных международными преступниками, будет просто идеальным подспорьем в процессе усиления "европейской альтернативы НАТО" (PESCO), которая была создана немецкими усилиями.

После подписания европейского оборонительного пакта, в котором не участвуют США и Великобритания, Берлин и Париж смогут задать резонный вопрос: целесообразно ли слишком значительное военное присутствие Соединенных Штатов в Европе, если их армия совершила преступления против человечности?



Конечно, это будет лишь хорошим дипломатическим и пропагандистским прикрытием мотивов, у которых нет ничего общего с идеалами гуманизма, но это не имеет особого значения.



Если судьи Международного уголовного суда не воспользуются в ближайшее время последней возможностью отменить антиамериканское расследование, можно будет смело считать, что европейская элита решила забить в гроб европейско-американской дружбы еще один символический гвоздь.







Иван Данилов



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Источник: ss69100.livejournal.com