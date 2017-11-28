Чему учат современные учебники
Странные моменты в учебниках четвертого класса, соответсвующие ФГОС (федеральный государственный общеобразовательный стандарт).
Реклама LEGOLAND. Реклама в учебниках запрещена.
Детская задача на алкоголь и табак.
«Окружающий мир», тоже с пометкой ФГОС. В этом учебнике мягко внедряются элементы ювенальной юстиции.
Ребенок в четвертом классе должен придумывать обложку всеобщей декларации прав человека и эмблему конвенции о правах ребенка.
«Основы православной культуры», тоже с пометкой ФГОС.
На странице 88 текст из криминальной хроники с поножовщиной и убийством ребенка.
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Источник: www.kramola.info
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Вообще-то, всегда сначала научали, а потом спрашивали заученное.
Сейчас задания детям часто лежат вне их компетенции и знаний, вот и плачут родители с детьми по вечерам, решая эти “задания”. Одно т.н. “опережающее обучение” чего стоит: это когда вдруг в задании попадается упражнение, теория по которому будет разбираться через 2-4 параграфа или, соответственно, недели. Я не говорю уж просто про некомпетентность в задачах типа: “Алмаз царапает стекло, а стекло – мел. Какой из этих МЕТАЛЛОВ самый прочный?”.
Раньше обучение по предметам было согласовано с психологией ребёнка и самосогласовано. Абстрактные вещи дети начинают понимать и оперировать ими только с 4 класса, сейчас – уже с первого вводят буквенное обозначение неизвестных, латинскую терминологию (а зачем? Чем звонкие согласные отличаются от сонорных? Только вот ребёнок легче понимает слово “звонкий”, а “сонорный” – для него целое испытание). Согласование предметов позволяло легче понимать материал, не фрагментарно, а целиком: вот это математическое применяется здесь в физике, а здесь – в химии, а физическое – тут в географии, а тут – в химии. Сейчас всё разрозненно. На 4-5 курсе студентам я вынужден в шутку выдавать знания 8-9 классов школы, которые они не усвоили. А это один из ведущих ВУЗов страны! Твою мать!
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Составителей таких учебников надо просто привлечь к уголовной ответственности за экстремизм. То, что они предлагают – мины замедленного действия. Это, своего рода, НЛП… Выросшие на этих учебниках наши дети, с искажённым мировоззрением, в дальнейшем могут совершить любого вида преступления…