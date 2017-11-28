Чему учат современные учебники

Странные моменты в учебниках четвертого класса, соответсвующие ФГОС (федеральный государственный общеобразовательный стандарт).

Реклама LEGOLAND. Реклама в учебниках запрещена.

Детская задача на алкоголь и табак.

«Окружающий мир», тоже с пометкой ФГОС. В этом учебнике мягко внедряются элементы ювенальной юстиции.

Ребенок в четвертом классе должен придумывать обложку всеобщей декларации прав человека и эмблему конвенции о правах ребенка.

«Основы православной культуры», тоже с пометкой ФГОС.

На странице 88 текст из криминальной хроники с поножовщиной и убийством ребенка.