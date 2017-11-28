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Чему учат современные учебники

09:43. 28 ноября 2017 Просмотров - 173 2 коммент. Опубликовал:

Странные моменты в учебниках четвертого класса, соответсвующие ФГОС (федеральный государственный общеобразовательный стандарт).

Реклама LEGOLAND. Реклама в учебниках запрещена.

Детская задача на алкоголь и табак. 

«Окружающий мир», тоже с пометкой ФГОС. В этом учебнике мягко внедряются элементы ювенальной юстиции.

Ребенок в четвертом классе должен придумывать обложку всеобщей декларации прав человека  и эмблему конвенции о правах ребенка. 

«Основы православной культуры», тоже с пометкой ФГОС.

На странице 88 текст из криминальной хроники с поножовщиной и убийством ребенка.

Из < ![CDATA[]]>письма < ![CDATA[]]>Алексея Анатольевича Тройченко

Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 6237 4819
    Павел 28 ноября 2017 в 11:52 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Вообще-то, всегда сначала научали, а потом спрашивали заученное.
    Сейчас задания детям часто лежат вне их компетенции и знаний, вот и плачут родители с детьми по вечерам, решая эти “задания”. Одно т.н. “опережающее обучение” чего стоит: это когда вдруг в задании попадается упражнение, теория по которому будет разбираться через 2-4 параграфа или, соответственно, недели. Я не говорю уж просто про некомпетентность в задачах типа: “Алмаз царапает стекло, а стекло – мел. Какой из этих МЕТАЛЛОВ самый прочный?”.
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  • 5596 4922
    Вячеслав 28 ноября 2017 в 12:33 Ссылка Пометить
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    Составителей таких учебников надо просто привлечь к уголовной ответственности за экстремизм. То, что они предлагают – мины замедленного действия. Это, своего рода, НЛП… Выросшие на этих учебниках наши дети, с искажённым мировоззрением, в дальнейшем могут совершить любого вида преступления…

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