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Закон «5-ти процентов» — это оружие в современном мире

10:09. 27 ноября 2017 Просмотров - 476 2 коммент. Опубликовал:

 

 

 

"Стадное чувство" или ЭФФЕКТ АВТОСИНХРОНИЗАЦИИ

Стоит только приглядеться, как вы заметите, сколько интересного в этом мире! 

А если не заметите, вам обязательно помогут британские ученые. :))

Раз в заголовке речь зашла о неких пяти процентах, в качестве пролога поговорим об остальных 95.

 Далее несколько фактов.

Некоторый источник утверждает, что 95% всего населения — идиоты. Не будем категоричны с выводами, которые дают нам повод усомниться в собственной пригодности дочитать эту статью, тем не менее, эти 95% имеют прочное место в нашей жизни.

Экспериментальные и статистические доказательства этого:

В ЕГЭ часть пробуют делать только 5% школьников.

95% же не набирают и 70 баллов из 100.

95% опрошенных из Великобритании и США признались, что избегают пользоваться многими сервисами и приложениями в мобильных телефонах и смартфонах из-за трудности их установки

Так или иначе, идиот — это отклонение от нормы, а 95% отклонением от нормы быть не может. Успокоив себя, читаем далее.

Есть такое понятие — автосинхронизация

Это явление в суперсистемах, состоящее в том, что если некое меньшинство элементов суперсистемы начинает совершать некое действие синхронно, то в него вовлекаются и другие элементы, чьё информационно-алгоритмическое обеспечение поддерживает эти действия, если это информационно-алгоритмическое обеспечение активизируется примером элементов-генераторов автосинхронизации.

Опыт, проведённый японскими учёными по синхронизации 32-х метрономов

 

Проще, суть такова – если в какой-то общности 5 процентов совершают одновременно определенное действие – остальное большинство начинает повторять.

В природе это явление можно наблюдать на примере синхронных вспышек целого луга, на котором сидит множество светлячков, если всего 5% светлячков случайно вспыхнут, или синхронного отклонения от опасности стаи рыбы, если 5% из нее отклонится от траектории. Если в мирно пасущемся табуне лошадей испугать 5% особей и «пустить их в бегство», то весь остальной табун сорвется с места.

Эта особенность проявляется и у людей и зовется стадным чувством.

Запуск таких процессов возможен только тогда, когда люди находятся в состоянии не осознания своих действий, целей и причины. Когда уровень личной дисциплины, осознанности, контроля очень низок. 

А это уже бесструктурное управление, когда не надо каждому говорить, что он должен делать и как: хватит 5 процентов, которые запустят процесс автосинхронизации.

Кстати подобный эксперимент может провести каждый. Достаточно прийти на концерт с компанией друзей и начать синхронно хлопать в те моменты, когда вам это хочется и весь зал будет за вами повторять.

Эффект автосинхронизации

 

Некоторые практические выводы из этого: не стоит делать коллективы больше 20 человек. 

20 человек / 100% * 5% = 1 – эта единица и есть лидер, увеличение же количества человек влечет за собой потерю управления. 

А вот группа людей из 20 и меньше человек имеет все шансы постоянно двигаться под руководством всего лишь одного избранного начальника. 

То же касается и преподавания, ведь даже самому авторитетному педагогу трудно будет сконцентрировать внимание студентов на теме лекции, если их в аудитории будет 30-40 человек. Этот закон можно применять и к другим ситуациям, пробуйте, но не стоит полностью полагаться на него. Нет ничего абсолютного..

Закон «5-ти процентов» — это настоящее оружие в современном мире. 

Как видно, этот закон позволяет осуществлять управление толпой в любом направлении. 

Проводятся массовые распродажи залежавшегося товара. 

Так, на митинги и акции достаточно запустить лишь 5 процентовагрессивно настроенных людей, как доброжелательный протест превратится в настоящее ледовое побоище. 

Именно с помощью этого закона приходят к власти те, кто знает, как быстро и эффективно повлиять на бессознательную часть психики толпы. И так уже не раз было в мире, ведь политика – дело жесткое, но достаточно проницательное и ловкое для того, чтобы все это прикрыть размытым и до конца не изученным понятием загадочной человеческой психики.

В обществе потенциал автосинхронизации – своего рода «рояль в кустах», на котором неожиданно можно исполнить «пьесу» биржевой лихорадки, президентских выборов, гражданской войны. 

Но «рояль» не играет сам, а тем более не оказывается «в кустах» сам собою, о чём обычно забывают или не задумываются…

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Закон 5% как технология управления применяется на "майданах" и прочих цветных революциях по отжиму собственности, на массовых выступлениях кого угодно, в ток-шоу и сериалах на телевидении.

 

 

 

 

"Марш Немцова" готовили месяц с боевиками майдана

"Однозначно, происходила отработка механизмов управления толпой. Приехало достаточное количество людей с Украины, которые в свое время проходили спецподготовку за рубежом. Это люди, обладающие опытом управления толпой, опытом организации управляемого хаоса и это опробовалось именно на этом шествии. Я туда пошел и очень внимательно наблюдал за всем этим. Я видел людей, которые осуществляли руководство, которые дозированно пока вбрасывали разные лозунги", – подчеркивает Александр Жилин.

 

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Модераторы поведения массовки – порочная практика телешоу

Во время съёмок популярных российских телешоу в зрительном зале обычно присутствует «модератор\администратор», который подаёт сигнал, когда надо хлопать или эмоционально реагировать. Если зрители не будут выполнять команды модератора, то не получат денежное вознаграждение за участие в съёмках. Использование подобной манипулятивной технологии считается нормой не только развлекательных, но и политических программ.

С помощью работы «модераторов поведения массовки» создатели телешоу формируют иллюзию общественного мнения на те или иные вопросы, затрагиваемые в обсуждении. 

Подобная практика является явным обманом телезрителей, и её повсеместное использование свидетельствует о крайней степени порочности всей современной телеиндустрии. 

Так как и ведущие, и редакторы, и участники, и операторы, и все гости знают об этом обмане, но, несмотря на это, соглашаются играть свою роль в спектакле, конечная, цель которого – манипулирование взглядами массовой аудитории, на которую и нацелены все телепрограммы. 

Не пора ли убирать и искоренять такую лживую журналистику?

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Закадровый смех в сериалах как способ дебилизации человечества.

август 2015 г. «Смеяться здесь». Закадровый смех в ток-шоу и сериалах могут запретить?.

 

Правила жизни на Земле

 

 

Узнать больше...скачать свободно...

Технологии управления. Обозрение (2017) https://yadi.sk/d/Dopj-PAo3EL6EQ

Метки: Закон «5-ти процентов» — это оружие в современном мире
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2 коммент.»

  • 2550 1845
    любопытный 27 ноября 2017 в 11:19 Ссылка Пометить
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    Нас к этому долго готовили. Сначало люди жили Родами или на хуторе и каждый сам себя обеспечивал. Их сталиобъеденять в производственные цеха, им не когда стало заниматься само обеспечением. Потом натуральный обмен превратили в денежную куплю продажу и теперь совсем превратили в банковский расчет. Люди стали собираться, как раньше говорили “голодранцы всих краёв гопкайтесь до кучки”, и этими сообществами стали манипулировать, т.к. человек перестал быть самодостаточным и самаобеспеченным

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  • 16720 7942
    Ursus 27 ноября 2017 в 13:15 Ссылка Пометить
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    Закон примыкания слабых к большинству (или к тому, что считается большинством) известен Этим давно. Например, даже здесь на эзотерическом сайте вам не сделают голосовалку по тем или иным вопросам. А если сделают, то накрутят её ботами.
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    Они окучивают разные делянки. Стариковы – для одной категории читателей, Вознесенцы Рагнарека – для другой. Но охвачены все.

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