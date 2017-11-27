Загадочный и мистический Даргавс он же «Город мёртвых» — тайны Северной Осетии

Не так давно Армавирское местное отделение Русского географического общества(РГО) побывало в странном и таинственном месте на Северном Кавказе под названием Даргавс, которое расположено в Пригородном районе Северной Осетии-Алании. Именно там расположен памятник всемирного наследия ЮНЕСКО «Город мёртвых».

Дорога в посёлок Даргавс, где расположился средневековый некрополь, идёт по очень крутому горному серпантину длинной в 17 километров. Когда подъём закончился и мы остановили машину для короткого привала, открывшийся с высоты в 1200 метров над уровнем моря вид поразил красотой: далеко вниз узкой змейкой уходила дорога, а прямо перед глазами мощные седые горы с двух сторон образовывали ущелье.

Дальше, чтобы добраться до места назначения — самого «Города мёртвых», — надо проехать по длинному Даргавскому ущелью. По местным меркам оно очень пологое и широкое, хоть и затеряно высоко в горах. По дну протекает Кизил-дон, что означает «Красная река». С неё, собственно, и начинается история возникновения средневекового некрополя в Северной Осетии.

Это название река получила предположительно после битвы войск аланов с татаро-монгольской армией в 1395 году. Сражение оказалось таким кровопролитным, что вода в реке стала красной. Аланы потерпели поражение, были вытеснены завоевателями в горы, обосновавшись в пяти здешних ущельях. Земли для всех жителей катастрофически не хватало, и даже появилась поговорка, отражающая всю сложность ситуации: «Клочок земли, где стоит большой бык, стоит столько же, сколько и этот бык». А ведь домашний скот в то время был главной «валютой». Чтобы решить проблему захоронения умерших и не тратить на это плодородные земли, выбрали скалистый склон, непригодный для выпаса животных или пашни. Там и начали строить усыпальницы.

Между прочим, к выбору места для возведения склепов аланы, предки осетин, подошли очень практично. «Город мёртвых» расположен на сухой площадке, где не застаивается вода, а территория продувается со всех сторон, что в результате и обеспечило некрополю долгую жизнь, а спустя 700 лет он стал Меккой для археологов, учёных и туристов: все останки хорошо сохранились, позволив изучать историю древних народов.

Старинные некрополи частенько притягивают к себе любителей приключений. Неслучайно и затерянный в горах Северной Осетии средневековый «Город мёртвых» с каждым годом становится всё более популярным среди туристов. К тому же это уникальное место уже почти семь столетий окутано ореолом тайн и легенд. В том, что впечатления от его посещения сильнее, чем ожидаешь, на собственном примере мы и убедились.

Существует несколько легенд, объясняющих появление в Даргавсе «Города мёртвых». Одна из них гласит, что в селение неизвестно откуда пришла девушка невиданной красоты. Все мужчины бросили свои семьи, оставили дела и начали биться друг с другом за право взять девушку в жёны. И в дуэлях за красавицу погибло несколько человек. Чтобы разрешить спор, незнакомку отвели на совет старейшин. Но и у стариков, многим из которых давно перевалило за 70 лет, заблестели глаза при её виде. Они начали спорить друг с другом, забыв приличия. В конце концов женщины селения решили остановить этот хаос: они потребовали изгнать незнакомку, объявив её ведьмой.

Но мужчины не хотели отдавать красавицу кому-либо и после долгих размышлений решили убить девушку, чтобы она была доступна только Богу. Однако после её смерти на посёлок обрушилась эпидемия чумы. Когда умерших начали закапывать в землю, она не принимала останки, а выбрасывала их на поверхность. Поэтому оставшиеся в живых начали строить склепы, где и хоронили усопших.

Из-за специфических крыш, похожих на маленькие египетские пирамиды, «Город мёртвых» хорошо видно ещё на подъезде. Но понять, что на самом деле представляет из себя памятник истории, можно, только походив по местным улочкам и извилистым переулкам. Сам некрополь состоит из 97 склепов, которые деляться на три вида: наземные с пирамидальной или двускатной крышей, полуподземные и полностью подземные. Большая часть склепов, которые видны на поверхности, особым архитектурным разнообразием не отличаются. Это каменные четырехугольники с многоступенчатыми крышами, одновременно напоминающими японские пагоды и египетские пирамиды. Кровля устроена таким образом неслучайно: во время дождей вода сбегает по ней своеобразными каскадами, что позволяет усыпальнице быть полностью сухой в любую погоду.

В каждом строении «Города мёртвых» есть небольшое квадратное отверстие-проход. Раньше оно запиралось специальной деревянной ставней на замок. Но этих запоров уже давно нет. Сами отверстия такие маленькие, что современный взрослый человек туда не пролезет. Но через проход хорошо видно всё, что находится внутри склепа.

Каждая из усыпальниц состоит из нескольких ярусов и вмещает в себя до сотни захороненных останков. Таким образом, в некрополе покоиться около 10 тысяч человек. Причём многие гробы выдолблены по фигуре и сделаны в форме лодки, хотя поблизости нет моря. Это связано с поверьем, будто после смерти умерший должен переплыть реку забвения, чтобы попасть в царство усопших.

Трудно передать все те эмоции, которые охватывают, когда ты ходишь по узким переулкам «Города мёртвых» и в крохотные «окна» склепов видишь черепа, кости и мумии тех, кто был похоронен здесь 600-700 лет назад. Как раз в период Золотой Орды и позже. Это были реальные люди со своей жизнью, желаниями и стремлениями, своими характерами. До сих пор по одежде и некоторым сохранившимся предметам быта можно определить, кем были те, кто нашёл здесь своё последнее пристанище. Среди них — молодые женщины и старики в преклонном возрасте, мужчины в расцвете сил и даже дети, трагически погибшие раньше времени. Но все эти захоронения не вызывают ужаса или отвращения, скорее почтение и уважение.

Установлено, что в XVIII веке, когда в районе Даргавса свирепствовала эпидемия холеры, заболевшие, дабы не заражать своих родственников, добровольно отправлялись в склепы, захватив небольшие припасы еды и воды, и доживали там свои последние дни. Примерно в это же время на одной из усыпальниц появилась такая надпись, сделанная красной краской на осетинском языке: «С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы». Неизвестно доподлинно, кто сделал её, но это обращение к потомкам, пройдя сквозь века, поражает воображение. Сейчас надпись почти не читаеться: рабочие, проводившие реставрационные работы в 1990-е годы XX века, приняли её за каракули вандалов и закрасили известкой.

Сейчас самая большая опасность для «Города мёртвых», как ни странно, это туристы. С одной стороны, очень хорошо, что архитектурный и исторический памятник пользуеться такой популярностью у людей. Посмотреть на него съезжаются со всего Северного Кавказа. Особенно повысился интерес почему-то за последний год. С другой — в «Городе мёртвых» нет хорошо отлаженной системы охраны объектов памятника. Порой можно не уследить, как какой-нибудь недобросовестный турист положит себе в сумку один из черепов, взятый из склепа. Доступ-то к ним свободный. А есть любители сделать потом из этих костей пепельницы или пресс-папье. А ведь эти черепа не имитация, они принадлежат реальным людям, жившим в Даргавсе 600-700 лет назад. В итоге за последние 20 лет значительную часть останков растащили.

Сейчас местные власти предпринимают усилия для охраны исторического памятника. Усилено наблюдение за ним, а экскурсии проводятся под более внимательным контролем.

Член Русского географического общества (РГО) города Армавира, Фролов Сергей.