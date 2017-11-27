Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №96: “Похоже, Трамп таки просчитал Киев”
16:40. 27 ноября 2017 Просмотров - 320 2 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: www.youtube.com
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селиванов лох. США не обеспечивают национальные интересы американцев, это инструмент инопланетного вторжения, они проводят оккупацию планеты.
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https://www.youtube.com/watch?v=bU-qY5zNtqc