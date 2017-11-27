Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 ноября 2017

На встрече советника президента Сирии с военными Китая основной темой обсуждения стал вопрос участия спецназа Поднебесной в уничтожении боевиков ИДВТ, которые были выявлены сирийскими спецслужбами в Восточной Гуте — пригороде Дамаска.

Прошедшая неделя стала богатой на переговоры мировых лидеров. Сначала президент Башар Аль-Асад приехал в Сочи к российскому главе государства Владимиру Путину, затем стало известно о трехсторонних переговорах лидеров Ирана, Турции и России с последующем общением русского президента по телефону со своими коллегами из США, Израиля, Катара и Саудовской Аравии. Также телефонный разговор состоялся между сирийским президентом и главой Ирана Хасаном Роухани.

Китай и Сирию объединяет общий враг

На фоне всех этих глобальный событий в тень ушла целая серия сирийско-китайских переговоров. Тем не менее, об этом стоит сказать пару слов.

Для начала отметим, что у Пекина и Дамаска гораздо больше общего, чем может показаться простому обывателю на первый взгляд.

Здесь речь идет о террористической организации «Исламское движение Восточного Туркестана» (ИДВТ). Несмотря на то, что это квазиобразование ставит перед собой абсолютно анекдотические цели по обращению всего миллиардного китайского народа в ислам, деятельность его террористических организаций совсем не юмористическая.

С 1993 года только на территории Поднебесной ими было проведено свыше 200 терактов, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. На территории же САР боевики ИДВТ воюют в составе отрядов «Хайят Тахрир аш-Шам», известной также как «Джебхат ан-Нусра»*.

Итак, 22 ноября гостем сирийского правительства стал посол Китая в Дамаске. По информации издания арабской республики «Sana», китайский дипломат провел многочасовые переговоры с министром социальных вопросов и труда Сирии Римой Аль-Кадери. Стороны обсуждали преимущественно вопросы гуманитарного характера, а также послевоенного восстановления государства на берегах Евфрата. Однако, как нам стало известно, у представителя Пекина также состоялась встреча с рядом чиновников оборонного ведомства.

В пятницу же сирийские власти сообщили о том, что министр иностранных дел Китая Ван И принял советника президента САР по политическим и информационным вопросам Бусейну Шаабан, находящуюся с официальным визитом в КНР.

В ходе встречи стороны обсудили международную обстановку, складывающуюся вокруг сирийского конфликта. Ван И высоко оценил усилия сирийского руководства в достижении политического урегулирования, а также выразил благодарность Дамаску за оказание помощи в борьбе с уйгурской террористической организацией «Исламское движение Восточного Туркестана».

Советник президента САР Бусейна Шаабан в интервью, опубликованном сегодня китайским информационным агентством Синьхуа, подчеркнула, что Сирия продолжит свою борьбу с терроризмом, находящуюся в завершающей стадии, и примет активное участие в политическом процессе с целью поиска решения для урегулирования кризиса.

Также Шаабан приветствовала конструктивную роль Москвы в достижении политического урегулирования кризиса в стране, отметив, что Россия является союзником, участником и партнером в борьбе с терроризмом, и «естественно должна принимать участие в политическом урегулировании».

По информации китайских журналистов, представитель Дамаска также провела ряд переговоров и в оборонном ведомстве Поднебесной. Как нам сообщил один из референтов госпожи Шаабан, основной темой обсуждения с военными Китая стал вопрос участия китайского спецназа в уничтожении боевиков ИДВТ, которые были выявлены сирийскими спецслужбами в одном из пригородов столицы Сирии в Восточной Гуте.

По предварительным данным, Пекин может направить в Сирию отряды «Сибирские тигры» из Синцзянского военного округа и «Ночные тигры» из военного округа Ланчжоу, бойцы этих формирований считаются одними из лучших в своем деле.

Напомним, что официальный Дамаск разрешил Пекину ввести пять тысяч военных на свою территорию еще в 2015 году. В этом же году в Китае был принят первый антитеррористический закон, в связи с чем местное Национальное собрание санкционировало направление в Сирию элитных подразделений китайской армии.

Что ж, сам факт сирийско-китайского сотрудничества на международном уровне для официального Дамаска означает очень многое. Ведь в сложившейся геополитической обстановке, когда большинство стран Запада открыто поддерживают различные террористические группировки в Сирии, а с парламентских трибун Америки и Европы мы слышим без стеснения о том, что государства, так называемой международной коалиции во главе с США не признают законные органы власти в арабской республике, поддержка столь влиятельного игрока на международной арене, является как минимум нелишней.

Возможное же участие китайских военных в уничтожении боевиков в Восточной Гуте является свидетельством того, что еще одна мировая держава приняла позицию официального Дамаска по статусу террористов в этом районе столичного города.

В заключении же хочется обратить внимание и на тот факт, что кровопролитная война в Сирии привела к весьма неожиданным для зачинщиков этого конфликта последствиям: на мировой арене была сформирована межгосударственная коалиция из столь разных по политическому устройству и столь разных по своей культуре стран.

В нее вошли такие мировые державы как Россия и Китай, сильнейшие государства Ближнего Востока Иран и Турция. Что же касается Соединенных Штатов, то это непонятное образование, созданное преступниками, бежавшими из Европы и возомнившими себя «мировыми полицейскими» в XXI веке, напротив, утратили свой авторитет как на международной арене, так и среди союзников.

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Рияд Фарид Хиджаб, для «Русской Весны»

* Запрещенная в РФ террористическая организация.