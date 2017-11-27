Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 ноября 2017
- 19:16 Курдов опять не пригласили.
- 00:47 ВАЖНО: Китай отправляет «Сибирских тигров» в Сирию для уничтожения террористов.
Курдов опять не пригласили
Курдов снова не пригласили на переговоры по Сирии.
Сирийские курды не получали приглашения на восьмой раунд переговоров на женевской платформе и участвовать в них не намерены. Об этом сообщил в воскресенье представитель сирийских курдов в российской столице.
По его словам, приглашения не было, поэтому об участии в переговорах говорить не приходится.
"Нет, приглашения мы в очередной раз не получили, от нас никто принимать участие в переговорах не будет", — передает РИА Новости слова источника.
Собеседник считает, что "это следствие позиции и влияния Анкары, которая выступает против участия курдов в переговорах".
Напомним, урегулирование сирийского конфликта обсуждается на двух площадках — в Астане и Женеве. В грядущий вторник, 28 ноября, в швейцарской Женеве должен пройти очередной, восьмой раунд межсирийских переговоров.
http://kurdistan.ru/2017/11/27/news-31223_Kurdy_ne_poluchali_priglasheniya_na_peregovory_po_Sirii_v_ZHeneve.html – цинк
После недавнего зондажа https://colonelcassad.livejournal.com/3835584.html со стороны курдов на тему готовности влиться в состав САА после стабилизации в Сирии, проявились подводные камни этого предложения.
Разумеется, Турция как и ранее выступает одним из основных противников участия курдов в переговорах, так как участие представителей YPG и PYD в межсирийских переговорах, где прямо и косвенно (через контролируемые джихадистские группировки) участвует Турция, означает фактическое признание со стороны Анкары курдских военно-политических организаций связанных с Курдской Рабочей Партией. При этом официальная позиция Турции заключается в том, что как Курдская Рабочая Партия, так и связанные с ней группировки в Рожаве и Африне являются террористическими. Сесть с ними за один стол (прямо или косвенно) – означает признать правоту России и США, которые не рассматривают эти группировки как террористические. США к негодованию Эрдогана так и не признали их террористами. Россия также не признает, а в Африне фактически защищает от поползновений Эрдогана. Сама Турция пока не готова пересмотреть свою позицию по этому вопросу и скорее всего продолжает чинить препятствия включению курдов в переговоры по межсирийскому урегулированию, несмотря на существенные усилия России в этом направлении. Скорее наоборот, получив заверение Трампа, что США прекратят поставки оружия сирийским курдам, Турция пошла дальше и через своего вице-премьера начала требовать, чтобы США не только прекратили поставки вооружений, но и забрали то, что уже дали.
"Друг Реджеп" продолжает рассчитывать на то, что сирийская война завершится таким сценарием, где курды не получат существенного приращения своих прав, что могло неблагоприятно сказаться на ходе турецко-курдского конфликта на территории самой Турции, где война с Курдской Рабочей Партией будет идти еще долгие годы. Но тут интересы Турции сталкиваются с интересами России, которая заинтересована в завершении сирийской войны с установлением прочного межэтнического мира, что невозможно без разрешения проблемы Рожавы. Курды, конечно, вполне наработали в ходе войны на расширение своих прав и думаю, Асад это тоже признает, но проблема как раз в том, что понимание вопроса о "расширении прав" у сторон разное. Политическая автономия очевидно не устроит большинство заинтересованных стран, а сами курды тоже будут не в восторге от скромных предложений, которые могут выглядеть как подачки.
Разумеется, тут надо балансировать интересы сторон, но пока все заинтересованные страны и группы не собрались за одним столом и не начали договариваться по существу, всегда остается вероятность, что те, кто не участвует в переговорах или обделен участием по желанию одной из сторон, либо в краткосрочной, либо в долгосрочной перспективе, поставят под угрозу всю конструкцию урегулирования. Главная задача – соорудить некое подобие Ялтинско-Потсдамской системы для Ближнего Востока, которая определит контуры региона на годы вперед. Но при этом, если курдский вопрос так и не получит более-менее внятного разрешения, есть риск, что получится очередной аналог Версальской системы, которая уже в самой себе содержала зерна будущей войны. Поэтому курды, конечно, должны участвовать в переговорах (даже если Турция недовольна этим) и с ними надо разговаривать, чтобы согласовать их будущее и не допустить их использованием американцами для затягивания войны ценой самих курдов.
UPD: Плюс в продолжении курдской тематики. Об отношении Ирана к курдскому вопросу.
После референдума о независимости в Иракском Курдистане 25 сентября в Анкаре и Тегеране решительно заявили о полной поддержке Ирака в вопросе его территориальной целостности. И это неудивительно, ведь США уже давно разыгрывают «курдскую карту», согласно которой, части территорий в Иране, Ираке, Сирии и Турции, где компактно проживает курдское население, должны сформировать новое государство на Ближнем Востоке, под названием «Курдистан».
В этой работе мы решили затронуть ситуацию с курдами Исламской Республики Иран. В основном курды расселены на территории четырёх останов (провинций) Ирана, а именно: Курдистан, Западный Азербайджан, Керманшах и Элам. Численность курдов страны, по разным данным, находится в пределах от 7 до 9% от её общего населения и составляет до 8 млн человек, хотя иранские власти приводят цифру 4−4,5 млн. В основном курды исповедуют ислам суннитского толка, но можно встретить и курдов-шиитов, езидов и т. д. К слову, численность курдов в Иране больше, чем в самом Иракском Курдистане.
После референдума иракских курдов Тегеран закрыл границы с автономным регионом на севере соседней страны, тем самым внося свой вклад в совместные с Анкарой и Багдадом усилия по изоляции Эрбиля (столица Иракского Курдистана).
Разумеется, руководство Ирана заинтересовано в том, чтобы сохранить внутреннюю стабильность и пресечь любые попытки аналогичных в Иракском Курдистане референдумов у себя. Для этого Тегеран выделяет немалые суммы (около 17 млн долларов) на увеличение рабочих мест в этих регионах, на поднятие местного производства и развитие сельского хозяйства. Однако, существуют проблемы, которые иранскому правительству ещё предстоит решить. В первую очередь, это проблемы с водоснабжением, электричеством, слабым развитием жилищного строительства, нехваткой школ и высших учебных заведений. Таким образом, среди части курдского населения Ирана складывается определённое недовольство в связи с недостаточным вниманием центрального правительства в Тегеране к нуждам и правам иранских курдов.
В действительности же всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Десятилетия Иран испытывал огромные сложности в своей экономике по причине санкций, которые были введены США и целым рядом стран Запада. Санкции ударили по той сфере, от которой Иран больше всего зависел: по нефтегазовой отрасли. И именно этот фактор является одним из главных, когда разговор заходит о развитии в иранских провинциях. В предыдущие годы на помощь Ирану попытался прийти Китай, которому отчасти удалось обойти западные санкции и наладить отношения с Исламской Республикой в условиях новой геополитической ситуации. Но и это не смогло достаточно эффективно оживить иранскую экономику, хотя поддержка была существенной.
За 6 лет до Киркука.
Тем не менее, Иран продолжал активно принимать участие в политических процессах на Ближнем Востоке и разумеется ни на секунду не забывал о проблеме Иракского Курдистана. Так, в октябре 2011 года состоялся визит в Тегеран лидера иракских курдов Масуда Барзани, в рамках которого прошла встреча с верховным руководителем Ирана аятоллой Сейидом Али Хаменеи. На встрече с Барзани духовный лидер ИРИ подчеркнул, что все народы должны сосуществовать в мире, а также то, что Иран будет способствовать поддержанию стабильности в регионе и единства Ирака. Барзани в свою очередь тогда охарактеризовал Иран как «дружественную страну».
Территории расселения курдов Ирана слаборазвиты в социально-экономическом плане. Безработица среди молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет находится на уровне 60%, медицинских и образовательных учреждений недостаточно. В отличие от другого национального (но самого крупного по численности) меньшинства — азербайджанцев, которые занимают самые различные и одновременно высокие посты в системе власти ИРИ, курды не принимают активное участие в политике и экономике страны. В Иране действует запрет на печатные издания на курдском языке, а также создание культурных и правозащитных организаций курдов, включая женские ассоциации и профсоюзы.
С 2004 года на территории Ирана существует «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK), которая выступает за политические и культурные права курдского населения Исламской Республики. Боевое крыло этой партии под названием «Самооборона Восточного Курдистана» (HRK) признано террористической организацией не только в самом Иране, но и в Турции. К слову, PJAK считает Абдуллу Оджалана, лидера Рабочей партии Курдистана в Турции, своим идейным вдохновителем.
По мнению иранских властей, активисты PJAK получают финансовую помощь от спецслужб США с целью дестабилизировать обстановку в ИРИ. Были случаи, когда членов этой партии иранские власти приговаривали к высшей мере наказания. Связано это было, помимо прочего, и с тем, что представители PJAK называют себя атеистами или марксистами. То что партия также носит антиисламский характер, отследить не сложно — нередко можно встретить в СМИ заявления членов PJAK о своём отношении к государственной религии Ирана. Разумеется, такие заявления гарантированно приводят к вынесению иранскими судами самых суровых приговоров.
Сегодня, если что-то и может сближать Иран и Турцию, то это действительно курдский вопрос. Обе страны в жёсткой форме заявили о недопустимости проведения любых референдумов, которые направлены на распад государств. На одной из встреч с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом аятолла Хаменеи заявил о том, что «Иран и Турция должны принять все возможные меры для противостояния этому (созданию Иракского Курдистана)». По мнению иранского лидера, проведение референдума в Иракском Курдистане послужило интересам «Тель-Авива и Вашингтона, которые стремятся создать в регионе новый Израиль». Эрдоган и Хаменеи сошлись во мнении о том, что независимость Иракского Курдистана несёт прямую опасность для их стран, так как он может стать «главным другом Израиля».
Реальность же сегодня такова, что у курдов нет той сплочённости, которая позволила бы им претендовать на что-либо большее. Исторически сложилось так, что курды являются частью тех или иных стран и нужно прекрасно понимать, что ни одно государство ближневосточного и других регионов мира не расположено к добровольным «разводам». Выход лишь один — война. А готовы ли курды к тотальной войне со всеми противниками их государственной независимости — большой вопрос. События после референдума 25 сентября указывают, пожалуй, на однозначную неготовность курдов к длительному противостоянию.
https://eadaily.com/ru/news/2017/11/25/kurdy-irana-nedovolstvo-rastyot-shansy-na-nezavisimost-tayut – цинк
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ВАЖНО: Китай отправляет «Сибирских тигров» в Сирию для уничтожения террористов
На встрече советника президента Сирии с военными Китая основной темой обсуждения стал вопрос участия спецназа Поднебесной в уничтожении боевиков ИДВТ, которые были выявлены сирийскими спецслужбами в Восточной Гуте — пригороде Дамаска.
Прошедшая неделя стала богатой на переговоры мировых лидеров. Сначала президент Башар Аль-Асад приехал в Сочи к российскому главе государства Владимиру Путину, затем стало известно о трехсторонних переговорах лидеров Ирана, Турции и России с последующем общением русского президента по телефону со своими коллегами из США, Израиля, Катара и Саудовской Аравии. Также телефонный разговор состоялся между сирийским президентом и главой Ирана Хасаном Роухани.
Китай и Сирию объединяет общий враг
На фоне всех этих глобальный событий в тень ушла целая серия сирийско-китайских переговоров. Тем не менее, об этом стоит сказать пару слов.
Для начала отметим, что у Пекина и Дамаска гораздо больше общего, чем может показаться простому обывателю на первый взгляд.
Здесь речь идет о террористической организации «Исламское движение Восточного Туркестана» (ИДВТ). Несмотря на то, что это квазиобразование ставит перед собой абсолютно анекдотические цели по обращению всего миллиардного китайского народа в ислам, деятельность его террористических организаций совсем не юмористическая.
С 1993 года только на территории Поднебесной ими было проведено свыше 200 терактов, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. На территории же САР боевики ИДВТ воюют в составе отрядов «Хайят Тахрир аш-Шам», известной также как «Джебхат ан-Нусра»*.
Итак, 22 ноября гостем сирийского правительства стал посол Китая в Дамаске. По информации издания арабской республики «Sana», китайский дипломат провел многочасовые переговоры с министром социальных вопросов и труда Сирии Римой Аль-Кадери. Стороны обсуждали преимущественно вопросы гуманитарного характера, а также послевоенного восстановления государства на берегах Евфрата. Однако, как нам стало известно, у представителя Пекина также состоялась встреча с рядом чиновников оборонного ведомства.
В пятницу же сирийские власти сообщили о том, что министр иностранных дел Китая Ван И принял советника президента САР по политическим и информационным вопросам Бусейну Шаабан, находящуюся с официальным визитом в КНР.
В ходе встречи стороны обсудили международную обстановку, складывающуюся вокруг сирийского конфликта. Ван И высоко оценил усилия сирийского руководства в достижении политического урегулирования, а также выразил благодарность Дамаску за оказание помощи в борьбе с уйгурской террористической организацией «Исламское движение Восточного Туркестана».
Советник президента САР Бусейна Шаабан в интервью, опубликованном сегодня китайским информационным агентством Синьхуа, подчеркнула, что Сирия продолжит свою борьбу с терроризмом, находящуюся в завершающей стадии, и примет активное участие в политическом процессе с целью поиска решения для урегулирования кризиса.
Также Шаабан приветствовала конструктивную роль Москвы в достижении политического урегулирования кризиса в стране, отметив, что Россия является союзником, участником и партнером в борьбе с терроризмом, и «естественно должна принимать участие в политическом урегулировании».
По информации китайских журналистов, представитель Дамаска также провела ряд переговоров и в оборонном ведомстве Поднебесной. Как нам сообщил один из референтов госпожи Шаабан, основной темой обсуждения с военными Китая стал вопрос участия китайского спецназа в уничтожении боевиков ИДВТ, которые были выявлены сирийскими спецслужбами в одном из пригородов столицы Сирии в Восточной Гуте.
По предварительным данным, Пекин может направить в Сирию отряды «Сибирские тигры» из Синцзянского военного округа и «Ночные тигры» из военного округа Ланчжоу, бойцы этих формирований считаются одними из лучших в своем деле.
Напомним, что официальный Дамаск разрешил Пекину ввести пять тысяч военных на свою территорию еще в 2015 году. В этом же году в Китае был принят первый антитеррористический закон, в связи с чем местное Национальное собрание санкционировало направление в Сирию элитных подразделений китайской армии.
Что ж, сам факт сирийско-китайского сотрудничества на международном уровне для официального Дамаска означает очень многое. Ведь в сложившейся геополитической обстановке, когда большинство стран Запада открыто поддерживают различные террористические группировки в Сирии, а с парламентских трибун Америки и Европы мы слышим без стеснения о том, что государства, так называемой международной коалиции во главе с США не признают законные органы власти в арабской республике, поддержка столь влиятельного игрока на международной арене, является как минимум нелишней.
Возможное же участие китайских военных в уничтожении боевиков в Восточной Гуте является свидетельством того, что еще одна мировая держава приняла позицию официального Дамаска по статусу террористов в этом районе столичного города.
В заключении же хочется обратить внимание и на тот факт, что кровопролитная война в Сирии привела к весьма неожиданным для зачинщиков этого конфликта последствиям: на мировой арене была сформирована межгосударственная коалиция из столь разных по политическому устройству и столь разных по своей культуре стран.
В нее вошли такие мировые державы как Россия и Китай, сильнейшие государства Ближнего Востока Иран и Турция. Что же касается Соединенных Штатов, то это непонятное образование, созданное преступниками, бежавшими из Европы и возомнившими себя «мировыми полицейскими» в XXI веке, напротив, утратили свой авторитет как на международной арене, так и среди союзников.
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Рияд Фарид Хиджаб, для «Русской Весны»
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
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Участие силовиков Китая в борьбе против террористов в Сирии- это хороший
признак тесного сотрудничества Пекина, Дамаска и России.
Думаю, что и помощь Китая сирийскому государству по восстановлению Сирии после войны будет существенной.