Паразит, питающийся мозгом человека

Во время купания погожим летним днем в любой точке земного шара вы рискуете встретить их — паразитов, которые не прочь полакомиться клетками вашего собственного мозга.

В последние годы в мире возникает все больше и больше водоемов искусственного происхождения: в летнее время рукотворные пруды становятся настоящим местом паломничества для отдыхающих и туристов. Разумеется, там, где множество людей вступают в контакт с водой, всегда есть риск подхватить ту или иную бактериальную инфекцию. Но даже в том случае, если водоем слывет «безопасным», расслабляться не стоит — в отсутствие конкурентов даже в чистой на вид воде начинают размножаться опасные паразиты.

Глобальное потепление

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С увеличением уровня глобального потепления и нагревом верхних слоев океанических вод, живущие в них микроорганизмы с каждым годом наращивают темпы размножения. Экологи уже обращали внимание мировой общественности на то, что в потеплевшей воде фитопланктон, которым питаются рыбы, становится более токсичным, отчего количество пищевых отравлений морепродуктами по всему миру также постоянно растет. Но это далеко не самая главная опасность: нагрев воды также спровоцировал небывалое увеличение численность термофильных (любящих тепло) бактерий.

Среди своих сородичей особенно выделяется амеба Naegleria fowleri. Она встречается в пресноводных водоемах по всему миру: из-за чувствительности к уровню pH она, в отличие от многих других амеб, не выживает в соленой воде. Крошечный микроорганизм способен выдерживать нагрев до 45оС, так что ее средой обитания становятся летние водоемы, в которых попросту отсутствуют достаточно крупные хищники, представляющие для амебы угрозу.

Мозговой паразит

Naegleria fowleri под микроскопом

Чем же так опасно это существо? Вместе с током воды она попадает в носовой канал человека и оттуда с помощью обонятельного нерва переползает в головной мозг, где и распространяется по всем его отделам. Локализуясь вокруг кровеносных сосудов, Naegleria fowleri начинает активно размножаться и поедать сосудистый эпителий и клетки мозгового вещества, что приводит к кровоизлияниям, некрозу тканей и вызывает заболевание, известное как амебный менингоэнцефалит. В процессе размножения амеба выделяет специальное белковое соединение, которое ускоряет распад даже здоровых клеток.

В ответ на уничтожение тканей иммунная система отправляет к пораженным участкам огромное количество иммунных клеток. Подобный ответ усугубляет и без того тяжелую картину, вызывая массовые воспалительные реакции и провоцируя отек. В процессе заболевания человек страдает от сильных головных болей, эпилептических припадков, галлюцинаций и, с высокой вероятностью, слепнет. В результате, человек гибнет или от обширного некроза, или от отека мозга, вызванного его собственной иммунной системой.

Заключение

Чтобы предотвратить попадание паразита в организм, достаточно просто выбирать проверенные водоемы, которые дезинфицируют с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Несмотря на то, что в мире существуют препараты для лечения амебного энцефалита, они далеко не всегда могут гарантировать выздоровление.