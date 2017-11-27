Об особенностях человеческого мышления

Человеческий мозг состоит из двух полушарий - правого и левого. Правое полушарие - процессно-образное, левое полушарие - абстрактно-логическое. Сначала человек воспринимает информацию правым (образным) полушарием, а уже затем в дело вступает левое (логическое) полушарие, которое выполняет логический анализ и принимает решение. Правое полушарие первым получает информацию, строит свой образ ситуации и окрашивает его эмоционально. Левое полушарие присоединяется позже и уже ничего принципиально не меняет - оно только оправдывает и усиливает ту картину, которая возникла в правом. То есть, после того, как правое полушарие восприняло информацию и составило о ней “первое впечатление” , после этого левое полушарие занято уже не тем, чтобы подумать о том, правильное или не правильное это первое впечатление, и насколько оно соответствует реальности, а тем, чтобы доказать почему оно правильное. Соответственно, если информация не вызывает никаких эмоций, то она спокойно передается в левое полушарие. Все нормально. Логика начинает анализировать эту информацию. Но если информация вызывает эмоцию, то эта информация передается в левое (логическое) полушарие уже эмоционально окрашенной! В результате левое полушарие, уже настроенное правым полушарием, начинает искать логические оправдания этим эмоциям. Именно поэтому на первый план при решении любых вопросов выходит контроль эмоций!Именно поэтому так важно решать вопросы “на холодную голову”.

Исходя из этих особенностей человеческого мышления можно вывести принципы, на основе которых происходит пресечение обсуждения нежелательных для кого-либо вопросов общественной, да и не только, значимости в конструктивном русле:

1. Недопущение самого факта обсуждения. Производится это с помощью:

· прямого запрета (закон об антисемитизме, принятый сразу после революции для недопущения изучения и обсуждения в обществе вопросов о преобладающем еврейском факторе послереволюционной власти; закон об уголовном преследовании за отрицание “холокоста” в некоторых европейских странах, принятый для того, чтобы не допустить изучении многочисленных несостыковок официальной версии этого события);

· в форме того, что некоторая точка зрения внедряется в обществе в качестве “само собой разумения” и любые точки зрения, противоречащие ей, вызывают у подавляющего большинства людей скептицизм, т.е., изначально отрицательную эмоцию, не способствующую конструктивному подходу;

· еще один вариант недопущения обсуждения того или иного вопроса - это увод в сторону, когда внимание собеседника переключается на иные темы в соответствии с принципом “низводи великое до малого, а малое - до великого”.

2. Накачка эмоций по проблеме. Если происходит обсуждение нежелательного для кого-либо вопроса, то накачка эмоций по вопросу - это способ, позволяющий избежать конструктивного подхода. Ведь, как уже было отмечено выше, если информация задевает эмоции, то человек перестает искать логику в информации, а пытается оправдать свои эмоции.

3. Если не удается реализовать первые два принципа, то на помощь приходит третий - дьявольская логика.

* * *

“... “ЛОГИКА - наука о способах доказательств и опровержений”(”Советский энциклопедический словарь”, 1986 г.)...

Для логики характерна обусловленность каждого из последующих суждений суждениями предыдущими и исходными данными. При этом все вопросы в логической процедуре проистекают из предшествующих суждений, аналогично тому, как в начальных классах школы все решали задачи по арифметике по вопросам, переходя от ответа на один вопрос к ответу на следующий вопрос в ходе решения задачи.

Так называемая “дьявольская логика” от нормальной логики во всех её разновидностях отличается тем, что она исходит из следующих принципов:

· аксиоматика и правила, оглашённые при начале процесса логических рассуждений, могут без объявления заменяться другими;

· одни понятия - скрытно подменяться другими, т.е. с одними и теми же лексическими (или иными символическими) формами отображения логики на разных этапах “логической” процедуры могут связываться разные субъективно-образные представлении и объективно разные явления;

· под видом определённостей могут предлагаться скрытые неопределённости, которые в последующем позволят подвести внимающего “дьявольской логике” к вполне определённым выводам и невозможности обосновать другие выводы;

· набор исходных данных, необходимых для адекватного восприятия проблемы и её разрешения, может искусственно сужаться, а также в него могут включаться данные, к рассматриваемой проблеме отношения не имеющие, но, возможно, имеющие отношение к другой проблеме, что позволяет в ряде случаев навязать под видом решения одной проблемы - решение или псевдорешение какой-то иной проблемы;

· могут предлагаться по своему существу “туннельные сценарии” рассмотрения проблематики, в которых заранее предопределены вход и выход на заранее известные желательные выводы, а переход к другим сценариям рассмотрения проблематики будет пресекаться тем или иным способом и т.п.

Уход мышления индивида в “дьявольскую логику” может быть вызван:

· Либо злым умыслом, стремящимся убедить в истинности заведомой лжи кого-то персонально или общество в целом.

· Либо следствием одержимости, т.е. следствием искажения психической деятельности в целом (включая и деятельность интеллекта) воздействием на индивида эгрегоров, других людей или психотропных веществ...”

ВП СССР. “О текущем моменте” № 3 (75), март 2008 г.