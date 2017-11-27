Главная » Мировоззрение, Политика

На чьи деньги Коля ездил в Германию

09:44. 27 ноября 2017 Просмотров - 449 7 коммент. Опубликовал:

На чьи деньги Коля ездил в Германию

Как стало из­вест­но, по­езд­ку урен­гой­ских школь­ни­ков спон­си­ро­вал немец­кий фонд Фри­дри­ха Эберта, ко­то­рый вы­де­лил спе­ци­аль­ный грант для но­во­урен­гой­ской гим­на­зии на ис­сле­до­ва­ния о второй ми­ро­вой войне.

Вот самые яркие стра­ни­цы де­я­тель­но­сти этого фонда:

На чьи деньги Коля ездил в Германию

— фонд Фри­дри­ха Эберта за­ка­зал и опла­тил ис­сле­до­ва­ние Ин­сти­ту­ту со­цио­ло­гии Рос­сий­ской ака­де­мии наук, по итогам ко­то­ро­го вы­яс­ни­лось:

"Россия — кро­во­жад­ная ксе­но­фоб­ская страна, в ко­то­рой почти 40% на­се­ле­ния готовы пе­ре­стре­лять всех, кто ви­но­ват в те­ку­щем по­ло­же­нии дел. 70% рус­ских при­зна­ли, что ис­пы­ты­ва­ют непри­язнь к людям других на­ци­о­наль­но­стей, 40% рус­ских одоб­ри­ли бы на­силь­ствен­ное вы­се­ление пред­ста­ви­те­лей других на­ци­о­наль­но­стей из своего на­се­лен­но­го пункта".

На чьи деньги Коля ездил в Германию

— в Но­во­си­бир­ске, Омске и Ир­кут­ске фонд Фри­дри­ха Эберта опла­чи­ва­ет другое ис­сле­до­ва­ние, со­глас­но ко­то­ро­му де­ла­ет­ся вывод о си­бир­ской на­ци­о­наль­но-куль­тур­ной иден­тич­но­сти. То есть на­се­ле­ние Сибири — это со­об­ще­ство внутри России с от­ли­чи­тель­ны­ми осо­бен­но­стя­ми в вос­при­я­тии своей куль­тур­ной, тер­ри­то­ри­аль­ной и по­ли­ти­че­ской общ­но­сти.

Пом­ни­те об идее са­мо­сто­я­тель­ной Си­бир­ской рес­пуб­ли­ки в 90-е? Это яйцо именно в ту кор­зи­ну, не со­мне­вай­тесь.

— из той же Сибири, Бар­на­у­ла, других рос­сий­ских го­ро­дов фонд Фри­дри­ха Эберта вы­во­зил ак­ти­ви­стов в Гер­ма­нию и Данию на се­ми­нар "Мень­шин­ства и де­мо­кра­тия". За­во­зил их в гей-бары, другие злач­ные места и раз­го­во­ры велись по­нят­но о чём: какая у нас недо­раз­ви­тая страна, при­няв­шая закон о за­пре­те среди под­рост­ков про­па­ган­ды секс-мень­шинств.

На чьи деньги Коля ездил в Германию

В Бе­ларуси де­я­тель­ность этого фонда за­пре­ще­на.

В Турции лет пят­на­дцать назад прошел су­деб­ный про­цесс, на ко­то­ром вы­яс­ни­лось, что фи­ли­а­лы фонда Фри­дри­ха Эберта в этой стране яв­ля­лись од­но­вре­мен­но и пред­ста­ви­тель­ства­ми гер­ман­ской раз­вед­ки БНД..

Ин­те­рес­но, какой вывод они опуб­ли­ку­ют после урен­гой­ских от­кро­ве­ний.

На чьи деньги Коля ездил в Германию

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Александр БОРОДАЙ: «Эта война проявила народную энергию»
...по украинским дорогам не ездят. А ездят танки Донецкой народной .... И Советскому Союзу, и Германии, и Соединенным Штатам. Колоссальный ...зрения вам неважно, выходит, на чьи деньги работать? — Тогда я посчитал,... давно призывают запретить кока-колу и все прочее в...
Масоны правят бал в Украине
...и оккультизм. Только в Германии Отто Гротеволь после Второй ...выворачивают наизнанку до двенадцатого колена, чтобы докопаться до ...лагерь Януковича. И за чьи деньги функционировало и функционирует радио ...снизится. Дети попросту устанут ездить каждый день по 20 ...
Кровавый тризуб Бандеры
... там замешаны немецкие деньги?– Да, этому ...Востоке принесет пользу Великой Германии – многословно, высокопарно...народную милицию», в чьи обязанности, кстати, ...– женщины, посаженные на кол, мужчины, раздираемые конями... структуры просто боялись ездить по селам и...
Роберт С. Мендельсон. "Исповедь Еретика От Медицины".
...пятисот младенцев в Германии и одной тысячи... как волчанка, язвенный колит, проказа, лейкемия, ...был грузовик, чтобы ездить настраивать и выверять ... можно сэкономить значительные деньги. Если бы страховые... "специалистом извне", чьи навыки вызывают благоговейный ...
Высокая мода как продукт католической Европы
...Натравили Польшу на Германию, выставили Германию агрессором. Не ...доги, пьём кока-колу, носим джинсы, смотрим... нужны свои заработанные деньги, которые государство не...жить в коммуналке, ездить в переполненном автобусе...делает семьям тех, чьи сыновья полегли в ...
Свеча над пропастью
...некоторое время вообще боялась ездить в метро. - ...Мой папа привез его из Германии… - Что привез? -...ждут, они заплатили деньги… - Они заплатили деньги за посещение клуба...во всех отношениях, чьи дни, вероятно, сочтены...сердце словно вбили кол, катастрофически не ...

7 коммент.»

  • 16066 10399
    Ликвидатор 27 ноября 2017 в 10:08 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    об этом и речь – в РФ у чиновников лицензия на безпредел. А рядовых граждан мурыжат на каждом углу. Без повода.
    когда снимут директора мэра и губернатора…

    Ответить
    • 78 58
      Золотой_дракон Ликвидатор 27 ноября 2017 в 14:48 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Ликвидатор, что это “за лицензия на беспредел” и “мурыжинье на каждом шагу”?)
      Может вы в беларусии, что то там и мурижите и беспределите)) под руководством колохозного бацки, но обобщать не стоит, толсто

      А вот за иностранных агентов взяться нужно серьезно; и за немецких, и за американских, и за бяларуских)))

      Ответить
  • 2982 2574
    александр 27 ноября 2017 в 11:29 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Запад руками нашего бездарного или преданного Западу правительства, почти уничтожил нашу экономику. Осталась уничтожить нашу идентичность. Руками этих фондов Запад уничтожает нашу идентичность.

    Ответить
    • 14789 9328
      Волемир александр 27 ноября 2017 в 11:48 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Фонды – конструкторы программ уничтожения, заказчик – мировой сионизм, а исполнители – позволяющие это делать власть/чиновники.

      Ответить
      • 5552 4882
        Вячеслав Волемир 27 ноября 2017 в 14:45 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Значит грош – цена нашим правителям, раз знали о таких фондах, их целях, чем они занимаются и ничего не сделали для изменения выступлений зелёных юнцов…

        Ответить
  • 675 477
    иван петров 27 ноября 2017 в 13:29 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Что-то не вижу Обличителя с логическим объяснением ответа на вопрос: КОМУ выгодно?

    Ответить
  • 5552 4882
    Вячеслав 27 ноября 2017 в 14:42 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “…спон­си­ро­вал немец­кий фонд Фри­дри­ха Эберта, ко­то­рый вы­де­лил спе­ци­аль­ный грант для но­во­урен­гой­ской гим­на­зии на ис­сле­до­ва­ния о второй ми­ро­вой войне”.
    Вот вам и нате – хрен из-под кровати… Доисследовался этот коля… Ещё парочка вложений такой спонсорской помощи из этого фонда и наши чудо-правители разрыдаются на какой-нибудь забугорной тусовке с просьбой простить их… За то, что не так воевали наши деды и отцы…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>