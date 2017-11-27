На чьи деньги Коля ездил в Германию
Как стало известно, поездку уренгойских школьников спонсировал немецкий фонд Фридриха Эберта, который выделил специальный грант для новоуренгойской гимназии на исследования о второй мировой войне.
Вот самые яркие страницы деятельности этого фонда:
— фонд Фридриха Эберта заказал и оплатил исследование Институту социологии Российской академии наук, по итогам которого выяснилось:
"Россия — кровожадная ксенофобская страна, в которой почти 40% населения готовы перестрелять всех, кто виноват в текущем положении дел. 70% русских признали, что испытывают неприязнь к людям других национальностей, 40% русских одобрили бы насильственное выселение представителей других национальностей из своего населенного пункта".
— в Новосибирске, Омске и Иркутске фонд Фридриха Эберта оплачивает другое исследование, согласно которому делается вывод о сибирской национально-культурной идентичности. То есть население Сибири — это сообщество внутри России с отличительными особенностями в восприятии своей культурной, территориальной и политической общности.
Помните об идее самостоятельной Сибирской республики в 90-е? Это яйцо именно в ту корзину, не сомневайтесь.
— из той же Сибири, Барнаула, других российских городов фонд Фридриха Эберта вывозил активистов в Германию и Данию на семинар "Меньшинства и демократия". Завозил их в гей-бары, другие злачные места и разговоры велись понятно о чём: какая у нас недоразвитая страна, принявшая закон о запрете среди подростков пропаганды секс-меньшинств.
В Беларуси деятельность этого фонда запрещена.
В Турции лет пятнадцать назад прошел судебный процесс, на котором выяснилось, что филиалы фонда Фридриха Эберта в этой стране являлись одновременно и представительствами германской разведки БНД..
Интересно, какой вывод они опубликуют после уренгойских откровений.
Источник: nnm.me
loading...
об этом и речь – в РФ у чиновников лицензия на безпредел. А рядовых граждан мурыжат на каждом углу. Без повода.
когда снимут директора мэра и губернатора…
loading...
Ликвидатор, что это “за лицензия на беспредел” и “мурыжинье на каждом шагу”?)
Может вы в беларусии, что то там и мурижите и беспределите)) под руководством колохозного бацки, но обобщать не стоит, толсто
А вот за иностранных агентов взяться нужно серьезно; и за немецких, и за американских, и за бяларуских)))
loading...
Запад руками нашего бездарного или преданного Западу правительства, почти уничтожил нашу экономику. Осталась уничтожить нашу идентичность. Руками этих фондов Запад уничтожает нашу идентичность.
loading...
Фонды – конструкторы программ уничтожения, заказчик – мировой сионизм, а исполнители – позволяющие это делать власть/чиновники.
loading...
Значит грош – цена нашим правителям, раз знали о таких фондах, их целях, чем они занимаются и ничего не сделали для изменения выступлений зелёных юнцов…
loading...
Что-то не вижу Обличителя с логическим объяснением ответа на вопрос: КОМУ выгодно?
loading...
“…спонсировал немецкий фонд Фридриха Эберта, который выделил специальный грант для новоуренгойской гимназии на исследования о второй мировой войне”.
Вот вам и нате – хрен из-под кровати… Доисследовался этот коля… Ещё парочка вложений такой спонсорской помощи из этого фонда и наши чудо-правители разрыдаются на какой-нибудь забугорной тусовке с просьбой простить их… За то, что не так воевали наши деды и отцы…