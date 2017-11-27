На чьи деньги Коля ездил в Германию

Как стало из­вест­но, по­езд­ку урен­гой­ских школь­ни­ков спон­си­ро­вал немец­кий фонд Фри­дри­ха Эберта, ко­то­рый вы­де­лил спе­ци­аль­ный грант для но­во­урен­гой­ской гим­на­зии на ис­сле­до­ва­ния о второй ми­ро­вой войне.

Вот самые яркие стра­ни­цы де­я­тель­но­сти этого фонда:

— фонд Фри­дри­ха Эберта за­ка­зал и опла­тил ис­сле­до­ва­ние Ин­сти­ту­ту со­цио­ло­гии Рос­сий­ской ака­де­мии наук, по итогам ко­то­ро­го вы­яс­ни­лось:

"Россия — кро­во­жад­ная ксе­но­фоб­ская страна, в ко­то­рой почти 40% на­се­ле­ния готовы пе­ре­стре­лять всех, кто ви­но­ват в те­ку­щем по­ло­же­нии дел. 70% рус­ских при­зна­ли, что ис­пы­ты­ва­ют непри­язнь к людям других на­ци­о­наль­но­стей, 40% рус­ских одоб­ри­ли бы на­силь­ствен­ное вы­се­ление пред­ста­ви­те­лей других на­ци­о­наль­но­стей из своего на­се­лен­но­го пункта".

— в Но­во­си­бир­ске, Омске и Ир­кут­ске фонд Фри­дри­ха Эберта опла­чи­ва­ет другое ис­сле­до­ва­ние, со­глас­но ко­то­ро­му де­ла­ет­ся вывод о си­бир­ской на­ци­о­наль­но-куль­тур­ной иден­тич­но­сти. То есть на­се­ле­ние Сибири — это со­об­ще­ство внутри России с от­ли­чи­тель­ны­ми осо­бен­но­стя­ми в вос­при­я­тии своей куль­тур­ной, тер­ри­то­ри­аль­ной и по­ли­ти­че­ской общ­но­сти.

Пом­ни­те об идее са­мо­сто­я­тель­ной Си­бир­ской рес­пуб­ли­ки в 90-е? Это яйцо именно в ту кор­зи­ну, не со­мне­вай­тесь.

— из той же Сибири, Бар­на­у­ла, других рос­сий­ских го­ро­дов фонд Фри­дри­ха Эберта вы­во­зил ак­ти­ви­стов в Гер­ма­нию и Данию на се­ми­нар "Мень­шин­ства и де­мо­кра­тия". За­во­зил их в гей-бары, другие злач­ные места и раз­го­во­ры велись по­нят­но о чём: какая у нас недо­раз­ви­тая страна, при­няв­шая закон о за­пре­те среди под­рост­ков про­па­ган­ды секс-мень­шинств.

В Бе­ларуси де­я­тель­ность этого фонда за­пре­ще­на.

В Турции лет пят­на­дцать назад прошел су­деб­ный про­цесс, на ко­то­ром вы­яс­ни­лось, что фи­ли­а­лы фонда Фри­дри­ха Эберта в этой стране яв­ля­лись од­но­вре­мен­но и пред­ста­ви­тель­ства­ми гер­ман­ской раз­вед­ки БНД..

Ин­те­рес­но, какой вывод они опуб­ли­ку­ют после урен­гой­ских от­кро­ве­ний.

Источник: nnm.me